В Тюмени дали старт региональным соревнованиям чемпионата «Молодые профессионалы»

36 компетенций, 423 эксперта, 259 основных участников, 35 юниоров и 15 участников 50+. Так будет выглядеть в цифрах открытый региональный чемпионат WorldSkills Russia Тюменская область 2019, который пройдет с 29 ноября по 1 декабря сразу в двух городах области - в Тюмени и Тобольске. Торжественное открытие мероприятия прошло накануне, 28 ноября, в ДК «Нефтяник».

В этот вечер ребята немного отвлеклись и воодушевились перед предстоящим испытанием. Для них устроили лазерное шоу, музыкальные и танцевальные номера, среди которых был даже такой эксклюзив, как брейк-данс под музыку водосточных труб. Музыканты играли на настоящих водостоках, как на барабанах, а танцоры в это время вращались на земле под зажигательный ритм. Но сегодня, завтра и послезавтра с самого утра и до шести вечера участники будут трудиться, чтобы одержать победу, а эксперты – оценивать результат их работы. Они, кстати, пообещали судить честно, профессионально и справедливо, создавая для всех равные условия.

Для участников устроили концерт, где даже был брейк-данс под музыку водосточных труб. Фото предоставлено организаторами мероприятия

Чтобы поддержать участников в их стремлении развиваться и побеждать, с видеообращением выступил губернатор области Александр Моор.

- Такие состязания, несомненно, повышают престиж рабочих и инженерных профессий. Они способствуют повышению качества образования, помогают обеспечить предприятия молодыми, заинтересованными и квалифицированными кадрами. Движение «Молодые профессионалы» стремительно развивается во всей нашей стране, в том числе и в Тюменской области. С каждым годом становится больше компетенций по важным направлениям – сельское хозяйство, IT, сфера услуг. Растет число участников и региональных экспертов. Расширяется география - в этом году конкурс пройдет сразу в двух городах – в Тюмени и Тобольске, - сказал он, обращаясь к участникам, экспертам и организаторам.

Александр Моор подчеркнул, что региону уже есть, чем гордиться, ведь представители Тюменской области выигрывают соревнования как на национальном первенстве, так и на международных чемпионатах. Этим летом на Нацфинале в копилке Тюменской области были призовые места в четырех компетенциях: две золотых медали, одна серебряная и одна бронзовая, а также четыре медальона за профессионализм. А в октябре тюменцы принесли России одно золото и два медальона за профессионализм на чемпионате Европы Euroskills 2018.

- Правительство Тюменской области и я лично поддерживаем и всегда будем поддерживать развитие движения. Участие в этом соревновании дает вам возможность показать все полученные знания, приобрести полезный опыт, зарекомендовать себя в глазах будущих работодателей, - добавил глава региона.

И движение «Молодые профессионалы» уже оказало влияние на профессиональное образование. Как пояснила директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич, сегодня конкурс по некоторым рабочим профессиям вырос до 7-9 человек на место.

Надежда Мазуркевич уверена, рабочие профессии сегодня - это престижно, модно и востребовано. Фото предоставлено организаторами мероприятия

- В прошлом в среднеспециальные учреждения сложно было направить людей. Туда шли в основном после 9 класса далеко не отличники и не самые замотивированные выпускники школы. Теперь ситуация поменялась – это престижно, модно и востребовано, - заявила она.

Площадки для соревнований в регионе размещаются на базе профессиональных организаций. Так, в Тобольске соревнования проходят по пяти компетенциям на базе Тобольского многопрофильного колледжа, который славится своими чемпионами, занимающими призовые места на национальных и международных этапах соревнований.

- Конечно, хотелось бы иметь единую площадку, как в Екатеринбурге или Санкт-Петербурге. Они открыты для зрителей и, безусловно, было бы удобнее, когда все сосредоточено в одном месте. Но, к сожалению, пока мы такой возможностью не располагаем. А смотреть интересно все – и малярные работы, и дизайн интерьера, и кирпичную кладку. Интересно даже в том плане, что можно сравнить «было-стало», когда ты пришел в первый день и в последний, - сообщила Надежда Мазуркевич.

Директор департамента вспомнила, как делегация от Тюменской области была в Будапеште на соревнованиях EuroSkills. Там выступала в составе российской сборной в компетенции «Малярные и декоративные работы» тюменка Ольга Ячменева, и у нее, как выразилась Надежда Мазуркевич, получился просто шедевр, искусство.

Кстати, кроме региональных властей поддерживают движение и работодатели, которые, в том числе, помогают финансово. По словам директора департамента, в Тюменской области две таких компании – СУЭНКО и «Автоград».

- Они видят для себя необходимость развивать движение и на протяжении нескольких лет вкладываются финансово в организацию, в развитие компетенций и дарят свои подарки ребятам, которые отличились. Дело в том, что они понимают, что в итоге получают специалиста, которого не надо переучивать, ему уже не нужна практика и опыт. Это уже готовый специалист, который тут же может встать у станка и работать, - резюмировала она.

ДЛЯ СПРАВКИ:

WorldSkills – международное движение, которое направлено на повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Оно гармонизирует лучшие практики и профессиональные стандарты во всем мире через организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. В чемпионатах WorldSkills компетенции объединены в 6 тематических блоков: строительная сфера, IT-технологии, промышленное производство, обслуживание гражданского транспорта, сфера услуг, творчество и дизайн.