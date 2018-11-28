Группы самопомощи стали популярны у тюменцев, чьи родные страдают деменцией

В Тюмени социально-просветительский проект по поддержке горожан, чьи родные страдают деменцией, завершает работу. Групповые встречи по самопомощи для тюменцев проходили в Сервисном бюро для людей с деменцией, которое действует при Областном геронтологическом центре Департамента социального развития Тюменской области.

Новая технология работы получила большую популярность среди тех, кто столкнулся с тяжелым недугом у престарелых родственников. Горожане могли обмениваться опытом, эмоциями, проблемами, консультировались с медиками и психологами.

Благодаря подобным занятиям люди, ухаживающие за бабушками и дедушками, которые в силу возраста имеют потерю памяти и мыслительных функций, получали не только новые знания в области здравоохранения, социальной сферы, гериатрии, но и психологическую помощь. Это помогало им избежать эмоционально-личностных расстройств.

- Здорово, что здесь я могу обменяться с людьми, оказавшимися в подобной ситуации, своим опытом, переживаниями или сомнениями. Здесь я чувствую, что не одна столкнулась с проблемой. Уверена, что сообща мы сможем помочь своим близким, ведь вместе мы сильнее, - поделилась впечатлениями одна из участниц группы.

По мнению психологов проекта, для должного ухода за больным родственником близким важно заботиться и о своем здоровье, в том числе эмоциональном, поэтому для родственников квалифицированные специалисты проводили беседы, тренинги, релакс-занятия.

- Для нас очень важно, чтобы на данных встречах участники группы ощутили поддержку со стороны, - рассказали кураторы социального проекта.

Отметим, «Сервисное бюро для людей с деменцией» реализуется на базе Областного геронтологического центра (г. Тюмень, проезд Солнечный, 10/1), на средства гранта Президента России. Стать участником группы поддержки и самопомощи Сервисного бюро может любой человек, знакомый с проблемой деменции. Активное участие в проекте оказывают «серебряные» волонтеры. Добровольцы 55+ активно ведут просветительскую работу с общественными организациями и на предприятиях города.

Так, на днях «серебряные» активисты Светлана Баева (62 года), Нурия Биктяшева (65 лет), Нина Целышкова (60 лет) и Вера Тухватуллина (56 лет) посетили Калининскую окружную общественную организацию Всероссийского общества инвалидов, досуговый центр для ветеранов «Диалог», городские поликлиники №1, №5 и №6, Восточную окружную общественную организацию Всероссийского общества инвалидов, где рассказали о профилактике и раннем выявлении признаков потери когнитивных функций.

Благодаря подобным тематическим встречам тюменцы могут узнать о ранних признаках деменции, методах ее профилактики, приемах общения, задать интересующие вопросы.

- Радует, что наш небольшой вклад в данный социальный проект приносит пользу. Как правило, после таких встреч люди обращаются к нам и специалистам Центра с заявлениями для зачисления в группу дневного пребывания своих родственников пенсионного возраста, - комментирует 60-летний волонтер программы Нина Алексеевна.

«Серебряные» добровольцы также работают с самими больными и для этого постоянно осваивают новые методики. Только в ноябре волонтеры внедрили в работу две технологии по тренировке памяти и развития мелкой моторики рук, а также по улучшению психофизического состояния и избавления от негативных эмоциональных переживаний.

- Проект позволяет и нам, активистам Штаб-квартиры «серебряных» добровольцев, проводить профилактику собственных возрастных изменений в когнитивной сфере, - пояснила 59-летний волонтер Вера Аркадьевна.

В Тюмени сейчас порядка шестидесяти волонтеров задействованы в самых разных направлениях работы с больными деменцией. Для профилактики недуга за каждым «серебряным» добровольцев закреплено какое-то свое направление.

- Например, у нас есть добровольцы, которые умеют профессионально делать пальчиковую гимнастику. Кто-то занимается организацией досуга, кто-то проводит мастер-классы или тренинги, - рассказала управляющий директор Благотворительного фонда «Старшее поколение» Ирина Богунова.

Есть также проект, когда по месту проживания с гражданами проводят оздоровительные процедуры, делают зарядку, укрепляют иммунитет. Иногда привлекаются событийные волонтеры, которые поздравляют людей с праздниками.

- Многим пожилым людям важны не столько занятия, сколько само общение. Мы, активные пенсионеры, вместе с квалифицированными специалистами стараемся помогать своим сверстникам справляться с чувством одиночества и улучшать настроение, ведь хорошее самочувствие – залог выздоровления, - считает 57-летняя участница Штаб-квартиры «серебряных» добровольцев» Вера Петровна.

Но общение с больными деменцией требует от добровольцев также личной психологической подготовки и знаний правил общения. Поэтому для волонтеров организованы и такие мероприятия.

- Прежде чем отправиться к подопечным они обязательно проходят специальную подготовку у психологов, медиков или наставников, - подчеркнула Ирина Богунова.

Напомним, «Сервисное бюро для людей с деменцией» реализуется Тюменским региональным благотворительным фондом «Старшее поколение» в партнерстве с Областным геронтологическим центром на средства гранта Президента России по развитию гражданского общества.