2018-11-28T18:03:27+03:00
Общество

Группы самопомощи стали популярны у тюменцев, чьи родные страдают деменцией

Горожане вместе учатся не падать духом и сохранять свое здоровье
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Группы самопомощи стали популярны у тюменцев, чьи родные страдают деменцией. Фото благотворительного фонда "Старшее поколение"Группы самопомощи стали популярны у тюменцев, чьи родные страдают деменцией. Фото благотворительного фонда "Старшее поколение"
Изменить размер текста:

В Тюмени социально-просветительский проект по поддержке горожан, чьи родные страдают деменцией, завершает работу. Групповые встречи по самопомощи для тюменцев проходили в Сервисном бюро для людей с деменцией, которое действует при Областном геронтологическом центре Департамента социального развития Тюменской области.

Новая технология работы получила большую популярность среди тех, кто столкнулся с тяжелым недугом у престарелых родственников. Горожане могли обмениваться опытом, эмоциями, проблемами, консультировались с медиками и психологами.

Благодаря подобным занятиям люди, ухаживающие за бабушками и дедушками, которые в силу возраста имеют потерю памяти и мыслительных функций, получали не только новые знания в области здравоохранения, социальной сферы, гериатрии, но и психологическую помощь. Это помогало им избежать эмоционально-личностных расстройств.

- Здорово, что здесь я могу обменяться с людьми, оказавшимися в подобной ситуации, своим опытом, переживаниями или сомнениями. Здесь я чувствую, что не одна столкнулась с проблемой. Уверена, что сообща мы сможем помочь своим близким, ведь вместе мы сильнее, - поделилась впечатлениями одна из участниц группы.

По мнению психологов проекта, для должного ухода за больным родственником близким важно заботиться и о своем здоровье, в том числе эмоциональном, поэтому для родственников квалифицированные специалисты проводили беседы, тренинги, релакс-занятия.

- Для нас очень важно, чтобы на данных встречах участники группы ощутили поддержку со стороны, - рассказали кураторы социального проекта.

Отметим, «Сервисное бюро для людей с деменцией» реализуется на базе Областного геронтологического центра (г. Тюмень, проезд Солнечный, 10/1), на средства гранта Президента России. Стать участником группы поддержки и самопомощи Сервисного бюро может любой человек, знакомый с проблемой деменции. Активное участие в проекте оказывают «серебряные» волонтеры. Добровольцы 55+ активно ведут просветительскую работу с общественными организациями и на предприятиях города.

Так, на днях «серебряные» активисты Светлана Баева (62 года), Нурия Биктяшева (65 лет), Нина Целышкова (60 лет) и Вера Тухватуллина (56 лет) посетили Калининскую окружную общественную организацию Всероссийского общества инвалидов, досуговый центр для ветеранов «Диалог», городские поликлиники №1, №5 и №6, Восточную окружную общественную организацию Всероссийского общества инвалидов, где рассказали о профилактике и раннем выявлении признаков потери когнитивных функций.

Благодаря подобным тематическим встречам тюменцы могут узнать о ранних признаках деменции, методах ее профилактики, приемах общения, задать интересующие вопросы.

- Радует, что наш небольшой вклад в данный социальный проект приносит пользу. Как правило, после таких встреч люди обращаются к нам и специалистам Центра с заявлениями для зачисления в группу дневного пребывания своих родственников пенсионного возраста, - комментирует 60-летний волонтер программы Нина Алексеевна.

«Серебряные» добровольцы также работают с самими больными и для этого постоянно осваивают новые методики. Только в ноябре волонтеры внедрили в работу две технологии по тренировке памяти и развития мелкой моторики рук, а также по улучшению психофизического состояния и избавления от негативных эмоциональных переживаний.

- Проект позволяет и нам, активистам Штаб-квартиры «серебряных» добровольцев, проводить профилактику собственных возрастных изменений в когнитивной сфере, - пояснила 59-летний волонтер Вера Аркадьевна.

В Тюмени сейчас порядка шестидесяти волонтеров задействованы в самых разных направлениях работы с больными деменцией. Для профилактики недуга за каждым «серебряным» добровольцев закреплено какое-то свое направление.

- Например, у нас есть добровольцы, которые умеют профессионально делать пальчиковую гимнастику. Кто-то занимается организацией досуга, кто-то проводит мастер-классы или тренинги, - рассказала управляющий директор Благотворительного фонда «Старшее поколение» Ирина Богунова.

Есть также проект, когда по месту проживания с гражданами проводят оздоровительные процедуры, делают зарядку, укрепляют иммунитет. Иногда привлекаются событийные волонтеры, которые поздравляют людей с праздниками.

- Многим пожилым людям важны не столько занятия, сколько само общение. Мы, активные пенсионеры, вместе с квалифицированными специалистами стараемся помогать своим сверстникам справляться с чувством одиночества и улучшать настроение, ведь хорошее самочувствие – залог выздоровления, - считает 57-летняя участница Штаб-квартиры «серебряных» добровольцев» Вера Петровна.

Но общение с больными деменцией требует от добровольцев также личной психологической подготовки и знаний правил общения. Поэтому для волонтеров организованы и такие мероприятия.

- Прежде чем отправиться к подопечным они обязательно проходят специальную подготовку у психологов, медиков или наставников, - подчеркнула Ирина Богунова.

Напомним, «Сервисное бюро для людей с деменцией» реализуется Тюменским региональным благотворительным фондом «Старшее поколение» в партнерстве с Областным геронтологическим центром на средства гранта Президента России по развитию гражданского общества.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Попадая в коллектив, люди с аутизмом меняют его к лучшему": Как особенные люди находят себя в профессии
Два повара, Дима и Батик, работают в одном из рестомаркетов «ОбедБуфет». Так же, как и другие, они разливают морс и делают салаты, носят форменную одежду и получают зарплату. Необычна лишь история их появления в компании
"Ты можешь выглядеть классно даже в пожертвованной одежде": В Москве откроется выставка в поддержку подопечных фонда «Второе дыхание»
Таким образом, организаторы выставки и ее участники - известные московские фотографы - решили поддержать людей из малоимущих семей, которым бывает стыдно носить одежду "с чужого плеча"
Новости 24
В Тюмени на перекрестке улиц Одесской и Котовского закроют проезд транспорта
Тюменские педагоги готовятся к очередному балу
В Тюмень идет метель и резкое похолодание
Банк УРАЛСИБ повысил доходность вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Верное решение»
В Тюмени на несколько часов погаснут светофоры в районе Дома Обороны
Тюменским пенсионерам дарят большую скидку на прием к остеопату
Тюмень проведет матчевую встречу Сибири и Урала по легкой атлетике
Индекс промпроизводства в Тюменской области за октябрь остановился на отметке 109,9%
Спикер гордумы Евгений Заболотный обратился к тюменцам
На юг Тюменской области надвигается похолодание и сильная метель
В филармонии подведут итоги Года волонтёра в Тюменской области
В Тюменской области будут судить пенсионера, случайно убившего друга на охоте
Тюменец Альберт Суфианов стал Заслуженным врачом Российской Федерации