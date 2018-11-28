В тюменском аграрном образовании зреют перемены

Вопрос подготовки кадров стал центром внимания общественного совета при департаменте агропромышленного комплекса по Тюменской области. И речь тут не только о нехватке специалистов в сельскохозяйственной отрасли, но и о качестве их образования на всех уровнях, а также профориентации школьников и повышении квалификации специалистов.

Как рассказала общественникам Елена Бойко, ректор аграрного университета Северного Зауралья, в 2017 году был подписан план взаимодействия всех заинтересованных сторон и в настоящее время разработан региональный образовательный проект «Модернизация системы непрерывного аграрного образования Тюменской области». Она презентовала концепцию этого проекта, которая содержит несколько шагов, направленных на увеличение конкурентоспособности агропромышленного комплекса.

Так, между региональными департаментом агропромышленного комплекса и департаментом образования, а также аграрным университетом Северного Зауралья и ялуторовским Агротехнологическим колледжем планируется подписать соглашение о взаимодействии. Оно прежде всего направлено на совершенствование системы непрерывного агарного образования. Далее прорабатывается вопрос создания регионального аграрного образовательного кластера и модернизация сетевого образовательного проекта «Агропоколение». Оно содержит три уровня реализации – дошкольные и школьные общеобразовательные организации, учреждения среднего профессионального образования и вузы. Кроме того, на базе профессиональных образовательных учреждений аграрного профиля создадут центры планирования карьеры и региональный центр развития и оценки компетенций аграрного профиля.

- У нас в этом году уже был заводоуковский опыт. Выезжала группа наших преподавателей во главе с проректором по учебно-воспитательной работе и проводила консультации в техникуме. Проводился прием документов и вступительные испытания, соответственно, в два раза больше ребят поступило к нам, чем в прошлый год. В этом году мы хотим распространить эту практику и на другие колледжи и техникумы, - прокомментировала Елена Бойко относительно создания центров планирования карьеры и добавила, что университет заинтересован принимать ребят, уже замотивированных на аграрную отрасль.

Не забыли в проекте и про повышение квалификации и переподготовки руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов АПК. На эти цели предлагается ежегодно формировать государственные и муниципальные заказы.

Общественный совет проект поддержал, порекомендовав принять его за основу и использовать в работеФото: Лидия Шумкова

- Мы говорим о том, что есть несколько ступеней подготовки специалистов на уровне общеобразовательной школы, среднеспециального блока и высшего образования, где уже готовятся специалисты высокого уровня. Сегодня мы посмотрели, как можно было бы объединить все ступени между собой так, чтобы, с одной стороны, на уровне школы шла профориентация, а интересанты на уровне среднеспециальных учебных заведений могли получить профессии и пойти работать по профилю. Тот же, кто захочет пойти учиться дальше, имел согласованные дисциплины, которые были бы продолжением знаний, полученных выпускником колледжа. При этом и наука, и производство не должны остаться в стороне, - прокомментировал Владимир Чейметов, заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области.

По его словам, разработка проекта была многогранной – в ней принимали участие несколько департаментов, сельхозтоваропроизводители, ученые.

- Было большое количество согласований, но мы наши форму взаимодействия, которую сегодня обсуждали. Общественный совет принял решение взять за основу и использовать его в работе. Таким образом общественность говорит о том, что тема актуальная, развивается в правильном направлении и ее нужно поддерживать, - резюмировал он.

Довести идею в начале следующего года до парламентского комитета предложил заместитель председателя комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной Думы Юрий Конев.

- В Тюменской области мы уже давно занимаемся вопросом непрерывного аграрного образования, но сегодня эту систему необходимо окончательно достроить, определить, что в ней основное, нужно наметить пути развития, чтобы ситуация с кадрами у нас изменялась с точки зрения их подготовки, - отметил он.

Еще один злободневный вопрос, который подняли общественники - нехватка отраслевых экономистов. Несколько лет назад тюменские аграрные образовательные учреждения перестали готовить экономистов и бухгалтеров, так как и без того в регионе шел их масштабный выпуск. Но теперь, по словам сельхозтоваропроизводителей, они стали испытывать дефицит специалистов, заточенных под АПК. На этот счет Елена Бойко пояснила, что кафедра экономики в вузе осталась, она работает, хотя факультета нет.

- Долгое время работая с аграрной сферой, я глубоко убеждена, что экономист-универсал совершенно отличается от отраслевого. Я думаю, что наш департамент образования должен об этом задуматься, потому что та подготовка, которая дается универсалу, не подходит для предприятий АПК, - заявила Ольга Гончаренко, руководитель общественного совета.

В итоге, общественники приняли решение дать ход процессу возврата в аграрные вуз и техникумы области обучения по экономическим специальностям, направив соответствующие письма в региональный департамент образования и в Минобрнауки РФ.