Половину сельхозпродукции Тюменской области дают личные хозяйства

Эффективное развитие сельских поселений – это одно из главных условий развития малого и среднего предпринимательства на селе.

- Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) – одно из важных направлений развития нашего агропромышленного комплекса, – считает губернатор Тюменской области Александр Моор. – По итогам 2017 года личные хозяйства сдали тысячи тонн мяса, тысячи тонн молока, картофеля, овощей. ЛПХ обеспечивают около половины всей продукции сельского хозяйства, производимой в области. Она поставляется на переработку, продается на рынках и ярмарках. Как видим, личные подсобные хозяйства вносят существенный вклад в продовольственную безопасность региона.

Так, только в 2017 году в Тюменской области произведено продукции сельского хозяйства на 76 млрд рублей. Значительная доля приходилась на личные подсобные и фермерские хозяйства – 41% молока, 35% мяса, 60% картофеля, 58% овощей, сообщает департамент АПК Тюменской области.

Более 70% сельских территорий охвачено услугами потребительских кооперативов. Сельскохозяйственная кооперация дает тюменцам возможность наращивать производство, получать услуги, организует сбыт продукции.

В регионе зарегистрировано более 114 заготовительных, обслуживающих и кредитных кооперативов, в которые вовлечено около 25 тысяч личных подсобных хозяйств. В каждом муниципальном районе действуют сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы (СПКК), объединенные в областной кооператив, который координирует всю работу, формирует единые правила и осуществляет финансовый мониторинг.

Тюменские сельскохозяйственные заготовительные и кредитные кооперативы Минсельхозом признаны лучшими в стране, отмечает председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной думы Владимир Ковин.

Глава Огневского сельского поселения Казанского муниципального района Олег Тупиков рассказал, почему жители тюменского села активно занимаются традиционным крестьянским трудом, разводят скот для производства молока и мяса.

- Это желание людей обеспечивается и той помощью, которая оказывается правительством области, – отметил он. – Той системой сельскохозяйственных кооперативов, которые есть сегодня не только в нашем сельском поселении, но и районе. Это базовый момент. Кооператив по заготовке сена – это создание кормовой базы для всего животноводства района. Кооператив по закупу мяса и молока – это надежный сбыт произведенной продукции, кредитный кооператив поддерживает нас финансово. Благодаря слаженной работе повышается благосостояние наших семей, обеспечивается продовольственная безопасность и нашего региона, и страны в целом.

В Тюменской области развитию сельскохозяйственного производства уделяется особое внимание на всех уровнях. Одна из серьезных задач для личных подворий – повышение качества сырого молока. Достигнуть высоких стандартов в регионе планируется в том числе через специальные курсы, которыми предусмотрено как постепенное повышение знаний, так и получение углубленных знаний для уже профессиональных специалистов производств; изучение и применение успешных современных практик.

- Вместе мы сможем выработать механизм для повышения экономической эффективности малых форм хозяйствования, найти решение проблемных вопросов, растиражировать самые успешные практики, - говорит губернатор Тюменской области Александр Моор.

ЗНАЙ НАШИХ!

В Тюменской области есть примеры успешного развития личного подсобного хозяйства. Их выявить помогает соревнование среди сельских поселений и личных подсобных хозяйств, которое проводится в регионе уже 12 лет. Ежегодно оно объединяет большое количество участников, трудовое состязание всегда проходит в условиях острой конкуренции.

Так, первое место заняло Огневское сельское поселение Казанского района (глава Олег Тупиков), добившееся наивысших показателей объема реализации продукции личными подсобными хозяйствами. Второе место присуждено Усовскому сельскому поселению Сладковского района (глава Юлия Бекенёва). Третье место вручена главе Ленинского сельского поселения Абатского муниципального района Виктору Майеру.

Среди личных подсобных хозяйств граждан на первом месте личное подсобное хозяйство Александра Колмакова (Заводоуковский городской округ). Второе место присуждено личному подсобному хозяйству Арстана Каюпова (Упоровский район). Тройку лидеров замкнуло личное подсобное хозяйство Марьям Бейсембаевой (Викуловский район).

ВАЖНО!

Правительство Тюменской области поддерживает личные подсобные хозяйства граждан

Ежегодно областной бюджет выделяет средства муниципалитетам, чтобы они смогли компенсировать гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, часть затрат на уплату процентов по кредитам, заключенным с 1 января 2017 года.

Эта мера поддержки оказывается ежегодно. Только в течение 2018 года по запросу муниципалитетов из областного бюджета уже выделено почти три миллиона рублей на эти цели. Чаще всего небольшие кредиты главами личных подсобных хозяйств используются на покупку сельскохозяйственных животных, кормов, на развитие своих ЛПХ.