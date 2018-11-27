Шефы тюменского памятника катеру «Комсомолец» стали курсантами спецгруппы «Фрегат»

В тюменском Центре допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» пополнение. Двадцать первокурсников Тюменского колледжа водного транспорта стали слушателями специализированной группы «Фрегат». В рамках торжественной церемонии посвящения в курсанты ученики приняли участие в митинге у памятника торпедному катеру «Комсомолец», возложили венки и цветы к монументу в память о погибших в боях во время Великой Отечественной войны.

- Вот уже одиннадцать лет в стенах учебного заведения проходит торжественная церемония посвящения учеников в курсанты. Из года в год это мероприятие становится все более значимым для молодых людей и всего коллектива учебного заведения, - отметила директор колледжа Тамара Шпак. - Для нас имеет большое значение, что наши студенты занимаются военно-патриотической направленностью.

Тамара Евгеньевна поблагодарила родителей курсантов, отметив, что именно они привили молодым людям осознание сопричастности к своей родине, ответственность за ее судьбу и безопасность.

Фото РЦДППВ «Аванпост»

Первокурсников ждут занятия по огневой, строевой и физической подготовке.

Как рассказал руководитель специализированных классов по добровольной подготовке к военной службе центра «Аванпост» Александр Молоков, то, чему научатся ребята, пригодится им в будущем.

- Когда они придут в войска, для них все будет уже привычным, так как в центре ребята получат самые основные навыки для службы в армии, - подчеркнул Молоков.

Отметим, что классы добровольной подготовки к военной службе в «Аванпосте» - единственные в регионе. Центр учрежден департаментом по спорту и молодежной политике Тюменской области. По окончании обучения курсанты получают удостоверение с оценками, которые дают преимущества при поступлении в вузы и высшие военные заведения.

- При отличном состоянии здоровья у ребят есть все шансы попасть в элитные войска, – добавил Молоков.

Примечательно, что из 20 первокурсников на курсе будут обучаться 19 юношей и одна девушка Александра Космачева. На церемонии посвящения она приняла торжественные обязательства слушателя, а уже после нее рассказала, что стать судоводителем решила осознанно. Она влюбилась в свою будущую профессию после того, когда лично увидела, как руководит судном капитан.

В группе Саша одна среди мальчиков. По ее словам, с ними учиться легко и просто. Для них она и староста, и замкомвзвода.

- Они мне уступают, слушаются, помогают, – призналась девушка. – Мы учимся по углубленной программе – 4 года и 10 месяцев, после чего планирую поступить в высшее учебное заведение в Санкт-Петербурге. Я очень хочу продолжать обучение и служить в военно-морском флоте.

Помимо учебы, девушка занимается волейболом, собирается пойти в театральную студию, умеет шить и вышивать. Во внеучебное время она теперь будет постигать азы военной службы.

Фото tyumen.er.ru

Поздравить ребят и пожелать им успехов в учебе пришли не только педагоги и родители, но и ветераны-пограничники, ветераны-моряки, ветераны-судостроители, а также педагоги центра «Аванпост» и «единороссы»-координаторы проекта «Оружие Победы».

- Поздравляю вас с днем принятия торжественного обязательства слушателя группы «Фрегат». Сегодня вы сделали очень важный и ответственный шаг. Успехов вам на выбранном пути, - пожелал председатель Тюменской региональной общественной организации «Союз военных моряков» Виктор Карпов.

Отметим, что курсантам кроме допризывной подготовки предстоит заняться поисковой работой. Ученики колледжа водного транспорта совсем недавно стали шефами памятника торпедному катеру, возле которогопроходил митинг.

Фото Тюменского колледжа водного транспорта

Макет «Комсомольца» является точной копией того, что был сделан на Тюменском судостроительном заводе в годы Великой Отечественной войны. Во время боя в Керченском заливе в ноябре 1943-го года судно подорвалось на мине и затонуло.

Катер до сих пор лежит на глубине 13 метров и поднять его пока невозможно. К такому выводу пришли участники экспедиции «Большой десант-2018».

- Тюменцы исследовали катер на дне Керченского пролива. Судно пролежало там около 75 лет. Останки находятся в песке и представляют собой несколько частей значительно удалённых друг от друга. Они с трудом поддаются идентификации. Катер очень серьезно пострадал от взрыва. Мы убедились, что поднимать фрагменты катера бессмысленно, - рассказал ребятам участник экспедиции, руководитель тюменского военно-патриотического клуба «Барс» Олег Денисов.

Поэтому по инициативе ветеранов судостроительного завода при поддержке губернатора Тюменской области и регионального отделения «Единая Россия» была построена копия «Комсомольца». Торжественное открытие монумента состоялось 22 октября в день 100-летия первого директора завода Петра Потапова в сквере его имени.

Теперь учащиеся колледжа будут следить за памятником и займутся поиском тюменцев, воевавших в годы Великой Отечественной войны на тюменских торпедных катерах, в том числе на «Комсомольце». Восстановить имена моряков поручил глава региона Александр Моор на открытие монумента, сообщает пресс-служба отделения партии «Единая Россия».

На сегодняшний день удалось установить имена и фамилии лишь некоторых членов экипажа. Командира катера - старшего лейтенанта Михаила Матвиенко, лейтенанта Галлямова Махмуда и краснофлотца Николая Ильенко, которым на момент гибели было всего 23 года и мичмана Капорского.