2018-11-27T19:27:14+03:00
Недвижимость

Уникальную тюменскую разработку будут применять при монтаже «ливнёвки»

Все испытания успешно пройдены
Алексей КОСЕНЧУК
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Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской областиФото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области
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Тюменский завод гофротруб – один из резидентов Тюменского технопарка – заключил контракт на поставку инновационной продукции для монтажа систем для сбора и отвода ливневых стоков во всех округах города. Разработкой проекта, которую отныне планируют использовать при благоустройстве городских дворов, занимались тюменские специалисты. «Комсомольская правда – Тюмень» решила разобраться, что это за чудо-система и как она работает.

ИСПЫТАНИЯ ПРОЙДЕНЫ УСПЕШНО

Инновационное производство гофрированной трубы диаметром 63 мм, а также сопутствующих к ней комплектующих запустили в Тюменской области в 2015 году. Тогда, три года назад, проект получил поддержку из областного бюджета в размере 4 млн рублей, благодаря программе поддержки малого и среднего предпринимательства, ещё 6 млн рублей составили собственные инвестиции. В 2018 году завод сертифицировал свою продукцию, получил патент на изобретение и провёл маркетинговое исследование при помощи специалистов Тюменского технопарка (завод – резидент технопарка с 2018 года).

По словам директора предприятия Виктора Перекрестова, разработка Тюменского завода гофротруб – технологические колодцы-водоприёмники с особой дренажной системой и полиэтиленовые трубы, которые применяют в электромонтажных, сантехнических и дренажных работах, в т.ч. и при низких температурах.

Фото: Тюменский технопарк

Фото: Тюменский технопарк

- Изготовленные путем спайки труб и оснащенные специальными отверстиями, они позволяют собирать с территории ливневую или талую воду, которая постепенно распределяется в почве в горизонтальном направлении. Пробный монтаж мы проводили в частном секторе, на парковочных, дворовых и межквартальных территориях – устанавливали дренажные системы в местах большого скопления ливневых стоков из расчета 200-250 квадратных метров на один комплект, - рассказывает Виктор Перекрестов.

Директор отмечает, что все испытания были пройдены успешно, поэтому на предприятии приняли решение инвестировать в организацию масштабного производства. Первый муниципальный заказ предприятие получило для дворов Восточного и Калининского округов Тюмени, а сейчас планируют наладить сотрудничество с соседними городами и работать с объёмами на всю Тюмень.

Как сообщили «Комсомольской правде – Тюмень» в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области со ссылкой на специалистов, инновационные дренажные системы Тюменского завода гофротруб быстро зарекомендовали себя как альтернативное решение проблемы с водоотведением. Во время реализации проекта на предприятии создано 13 новых рабочих мест.

Фото: Тюменский технопарк

Фото: Тюменский технопарк

УДОБНО И НАДЁЖНО

Руководитель управы Центрального административного округа Тюмени Владислав Черкашин подтвердил, что трубопроводы – качественные, с высоким уровнем технических характеристик. Их удобно монтировать и эксплуатировать, а стоимость инновационных тюменских дренажных систем оказалась ниже типовых российских.

- Завод гофротруб предложил использовать нестандартные дренажные системы, которыми мы,в первую очередь, смогли обеспечить качественный отток воды на локальных объектах, там, где недоступна ливневая канализация, - отметил он.

В департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области подчеркнули, что в 2017-2018 годах на 13 дворовых и межквартальных городских территориях установили 72 дренажных колодца. В следующем году сотрудничество с производителем будет продолжено. По словам мэра Тюмени Руслана Кухарука, такие инновационные решения становятся незаменимым инструментом, позволяющим качественно улучшить городскую среду.

Фото: Тюменский технопарк

Фото: Тюменский технопарк

Компания работает на строительном рынке более 15 лет, и по-прежнему продолжает развиваться. Ежемесячно на первой линии производства предприятие изготавливает 30 км полиэтиленовой трубы. До конца 2018 года будет введена в эксплуатацию серия дренажных колодцев с усиленными стенками, а в будущем компания планирует наладить производство трубопроводов диаметром 110 мм и выйти со всей линейкой на рынок Омской, Челябинской и Свердловской областей.

Сегодня завод производит электро-гофротрубу на современном оборудовании, в полном соответствии стандартам качества РФ. Продукт реализуется со склада в Тюмени оптом и в розницу.

КОНКРЕТНО

Система сбора и отвода ливневых стоков и талых вод с улиц и дворов состоит из дренажного колодца, дождеприемника-бордюра и пластикового дождеприемника для точечного сбора дождевой воды с крыш и придомовой территории. Благодаря такой системе наличие центральной ливневой канализации не требуется. Дождеприемник-бордюр устанавливают вдоль дороги в разрывах бордюрного камня, пластиковый дождеприемник – под каждой сливной трубой с крыши, дождеприемный колодец – в удобном месте зеленой зоны, подальше от дороги.

Преимуществами такой системы являются: простота монтажа, обслуживания, модернизации и наращивания системы. Срок службы такой системы – 50 лет, собранную воду можно использовать в качестве технической воды.

Напомним, Тюменский технопарк организован правительством Тюменской области в ноябре 2008 года для поддержки и развития технологических инноваций среднего и малого предпринимательства и сегодня входит в ТОП-10 лучших в России. За время работы совокупная выручка его резидентов составила более 5,9 млрд рублей, а налоговые отчисления в бюджеты разных уровней – свыше 720 млн рублей.

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