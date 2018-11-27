Тюменская область традиционно занимает 1 место в УрФО по производству молока

По производству молока на душу населения наш регион давно обогнал соседей по УрФО. По данным Тюменьстата, в январе-сентябре 2018 года этот показатель составил 219,5 кг.

В региональном правительстве отмечают рост продуктивности дойного стада на 7,4% по сравнению с 2017 годом. За 9 месяцев текущего года надой молока в сельскохозяйственных организациях (без малого предпринимательства) составил 5147 кг на одну корову.

Какие меры принимаются статуса «самого молочного» региона? У нас есть ответ на этот вопрос.

Рост производства

В Тюменской области открываются и расширяются крупные производства.

В декабре 2017 года был официально открыт крупнейший в Сибири молочно-товарный комплекс «Дамате». Он был построен при участии компании Danone, которая выкупает все производимое молоко-сырье.

Первое молоко на «Дамате» было получено в марте. К концу года планируется выйти на плановую мощность – 120 тонн молока-сырья в сутки. Кроме того, группа компаний планирует увеличить поголовье. Два коровника на 750 и 500 мест появятся в Голышмановском районе. Объекты планируется укомплектовать оборудованием от ведущих российских и иностранных поставщиков. До конца 2019 года здесь поселят телок и нетелей голштино-фризской породы из Голландии и Германии, сообщает департамент АПК Тюменской области.

Еще одно крупное предприятие – ООО «Петелино» - до конца 2018 года планирует завершить строительство молочно-товарного комплекса. Реализация инвестиционного проекта началась в 2017 году. После выхода новой фермы на полную проектную мощность в 2021 году предприятие «Петелино» станет крупнейшим производителем молока в Ялуторовском районе.

Общее поголовье коров возрастет до 3 тысяч голов, а объем производства молока увеличится до 9,7 миллиона литров в год. Важно, что предприятие планирует создать 188 высокооплачиваемых рабочих мест. Для работников в селе Петелино намерены построить современное жилье.

На страже качества

Техническое перевооружение сельхозкооперативов, занятых приемом молока у сельских жителей, поможет повысить качество молочного сырья, поступающего на переработку с личных подворий, уверен губернатор Тюменской области:

- Даже если хозяин личного подворья соблюдает все современные стандарты и получает молоко первого сорта, очень важно сохранить качество сырья на этапах приемки и транспортировки, - комментирует глава региона Александр Моор.

По мнению главы региона, необходимо оснастить действующие на селе пункты приемки молока современным охладительным оборудованием и лабораторными приборами для определения качества сдаваемого владельцами личных подворий молочного сырья.

- Это очень важно. Если высококачественное молоко от одного сдатчика смешивается с некачественным от другого хозяина, получается ложка дегтя в бочке меда, - считает губернатор. - На этапе приемки необходимо четко видеть, какое молочное сырье соответствует стандартам, а какое - нет.

Приведем пример. В СПССК «Центральный» (Викуловский район) в июле установили современный комплект оборудования для приема, который дает более точный учет и очищенное от механических примесей молоко. К концу 2018 года кооператив планирует довести общий объем первосортного сырья до 50%.

Напомним, после вступления в силу новых технических условий оценки качества молочного сырья снизилась цена на сырое молоко. В результате переработчики практически отказались от закупок молока второго сорта. Эта проблема особенно остра для личных подсобных хозяйств, чья доля по итогам 2017 года превысила 41%.

В апреле 2018 года облдума приняла закон «О мерах по развитию производства молочной продукции в Тюменской области». Законодательный акт, внесенный региональным правительством, предусматривает оказание государственной финансовой поддержки предприятиям молочной отрасли в форме частичного возмещения затрат на закупку сырого молока второго сорта у сельхозкооперативов, объединяющих личные подсобные хозяйства.

Но единственный выход из сложившейся на молочном рынке ситуации заключается в повышении качества молока, производимого в личных подсобных хозяйствах, считают эксперты.

Чтобы повысить качество молока, для владельцев личных подворий правительством планируется реализовать специальные образовательные программы. В октябре порядка 20-ти предприятий и индивидуальных предпринимателей специальные курсы повышения квалификации в ГАУ Северного Зауралья. В частности, они изучали современные условия получения высококачественного молока, влияющие на химический состав и свойства факторы, требования к подтверждению соответствия, актуальные вопросы по маркировке и т.д..

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Тюменской области развивается производство сыров

Тюменского сыра становится больше. За последние два года открылось несколько частных сыроварен. Девять производителей сыров работают по итальянской технологии в Ялуторовском, Казанском, Сладковском, Тюменском районах. Частные сыроварни в основном производят сыры по итальянским и французским рецептам. Ассортимент сыроварен насчитывает более 40 наименований.

В данном направлении активно работают и крупные предприятия: ОАО «Золотые луга», ООО «Тюменьмолоко», ООО «Молочно-Мясной комплекс «Исеть-молоко» и др.. Всего в Тюменской области производством сыра занимаются 16 предприятий.