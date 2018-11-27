В Тюменской области сожгли кроссовер жены видного чиновника

В Ярковском районе на днях сгорел автомобиль директора местной средней общеобразовательной школы Оксаны Щукиной – жены главы района Евгения Щукина. Как сообщают местные СМИ, о происшествии главе Ярковского района сообщили соседи. Его супруга приехала с концерта, где ребенок выступал на Дне матери, и поставила машину за воротами. Однако если бы авто оказался во дворе, то сгорел бы там или в гараже.

Как рассказали «Комсомольской правде – Тюмень» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, ночью 26 ноября 2018 года поступило сообщение по факту возгорания автомобиля марки KIA на улице 40 лет Октября в селе Ярково. Пострадавших не было. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Проводится расследование.

По неподтверждённым пока данным, машина 2012 года выпуска была в исправном состоянии, с маленьким пробегом. От авто практически ничего не осталось.

По предварительным данным, ущерб составил порядка 1 млн рублей. Сам Щукин считает, что поджог мог быть совершён из-за его профессиональной деятельности, однако истинные причины пожара ещё предстоит выяснить силовикам.

СПРАВКА «КП»

Евгений Геннадьевич Щукин родился 9 июля 1975 года в Петропавловске (Казахстан). В 1996 году закончил Петропавловский педагогический институт им. К.Д. Ушинского по специальности «Учитель химии и биологии», работал в этой должности с 1996 по 1997 год. В 2013 году окончил ФГКУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по специальности «Народная экономика». С 18 марта 2015 занимает должность главы администрации Ярковского муниципального района.