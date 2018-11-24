Тюменские кадеты отправили мамам открытки с видами Тюмени

Мамы кадетов Тюменского президентского кадетского училища получат необычный подарок ко Дню матери. Праздник мамы будут отмечать завтра, 25 ноября, но уже сегодня кадеты позаботились о том, чтобы их удивить. Они подписали и отправили своим мамам дизайнерские открытки с красивыми видами Тюмени.

Кадеты-семиклассники готовили подарок мамам в библиотеке. Там они могли выбрать одну или несколько открыток с тюменскими достопримечательностями и пейзажами. А выбирать, действительно, было из чего: тут и главные места, которые закрались в душу каждого тюменца и гостя города - набережная, цветной бульвар - и тихие природные уголки, ставшие для кого-то любимыми – парки, скверы, сибирские леса. Что-то нравилось самим ребятам, а что-то они выбирали, ориентируясь на вкус мамы.

Фото предоставлено организаторами акции «Хочу в Тюмень!»

Но открытка даже с самым красивым изображением остается всего лишь карточкой. Главное в ней – то, что написано на обороте. И ребята постарались написать там такие признания в любви, чтобы их мамы точно были счастливы.

- Я родом из Удмуртской республики. Маму вижу только на каникулах, когда она забирает меня. А сегодня отправил ей открытку. Выбрал ту, на которой изображена набережная, потому что там очень весело гулять, смотреть на этот вид. Маме написал, что очень сильно ее люблю, спросил, как у нее дела. И еще написал, что у меня все хорошо, чтобы она радовалась, - рассказал семиклассник Миша Трон.

Тюменец Артем Стойлов тоже отправил своей маме послание.

- Я написал, что буду радовать ее своими стараниями и успехами и чтобы у нее было больше здоровья и радости, - поделился мальчишка.

Дети видят своих мам редко, даже если они живут рядом в Тюмени. Вот и семиклассник Данил Мишкин решил поздравить маму открыткой.

- Я выбрал открытку с изображением лесов Сибири, потому что я сам сибиряк и живу тут, а мама раньше жила на Севере. Написал маме, что люблю ее, чтобы в семье было здоровье, счастье и любовь. Маму я вижу каждое воскресенье на КПП, а раз в две недели нам дают увольнительную и отпускают в город на 8 часов, - сообщил он.

Сегодня в рамках акции открытки для своих мам подписали не только семиклассники,

Возможность поздравить своих мам подарил кадетам проект «Хочу в Тюмень!». Всего из стен Тюменского ПКУ разлетится больше 400 посланий не только от семиклассников, но и от остальных мальчишек в форме.

Кстати, мамы не просто получат открытки с теплыми словами. Они автоматически станут участницами акции и, если сделают фото открытки и поделятся снимков в социальных сетях с хештегом #хочувтюмень, то поучаствуют в розыгрыше, организованном проектом VisitTyumen.

Фото предоставлено организаторами акции «Хочу в Тюмень!»

По словам Мариеты Матевосян, начальника отдела развития регионального Агентства туризма и продвижения Тюменской области, которое действует под патронажем департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области, медиакампания стратовала почти месяц назад в торговых центрах. Там всем желающим раздавались открытки, чтобы они отправляли их и приглашали людей в гости.

- Открытки эти необычные – они дизайнерские, с изображением наших достопримечательностей. Сегодня в преддверии Дня матери мы приехали в Президентское кадетское училище города Тюмени, потому что хотели, чтобы мальчишки, которые редко видят своих матерей, могли отправить им эти открытки и таким образом еще раз сказать, как они любят своих мам. Здесь есть ребята, которые учатся в Тюмени, но родители их живут далеко. Например, в Южно-Сахалинске, Краснодаре, Удмуртии. Для этих ребят акция «Хочу в Тюмень!» стала отличной возможностью передать привет мамам. Кстати, в других странах открытки и письма до сих пор пользуются популярностью. У нас в России это уходит на второй план. А мы своей акцией хотим напомнить всем, что открытки – это очень здорово и трогательно. Такие послания намного более личные, чем электронные, - пояснила суть акции Мариета.

ДЛЯ СПРАВКИ

Акция стартовала 1 ноября. В ее рамках пять счастливчиков могут выиграть билеты в Тюмень и обратно, еще 50 – станут обладателями подарков от партнеров проекта. Итоги розыгрыша будут объявлены 22 декабря, но сама акция продлится до конца января.

Как отмечали ранее в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области, акция проводится уже второй раз для того, чтобы привлечь людей из других городов в Тюменскую область. Акция проводится в осенне-зимний период, так как в регионе в это время года есть много разных направлений, которые могут удивить, например, жителей Центральной России. Термальные источники, местная гастрономия, интересные самобытные туристические программы. Среди последних - «Рождество по-сибирски», в рамках которой предлагается посетить города Тюменской области –Ялуторовск и Тобольск, где зимой происходит настоящая сказка.

Стать участником акции может каждый: нужно сделать фото открытки с красивым видом Тюмени и выложить в социальные сети с хештегом #хочувтюмень. Открытку, которую получат жители других городов и стран можно отправить любым удобным способом – заполнить ее в ТРЦ «Галерея «Вояж» и опустить в ящик, установленный радом со стойкой «Хочу в Тюмень!», а также через сайт Visittyumen.ru или приложение Visittyumen. В этом случае тест, который будет написан на открытке вручную, нужно указать в специальном окошечке. В любом случае адресат получит послание на настоящей почтовой открытке.