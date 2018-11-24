Александр Моор презентовал участникам Стэнфордского форума Тюменскую область

Почти 50 студентов из разных вузов России и США приехали в Тюмень за материалами для своих проектов. Их интересовал потенциал региона и возможные точки соприкосновения, которые могут поддерживать и усиливать связь между двумя странами. И кто, как не губернатор области смог бы ответить молодежи на все вопросы, начиная с промышленности и заканчивая культурой?

В течение полутора часов Александр Моор вместе с директором департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павлом Белявским и его заместителем Ириной Широковой общались с участниками Стэнфордского российско-американского форума (Stanford U.S.-Russia Forum). За это время губернатор успел не только рассказать им о регионе, но и ответить на вопросы студентов. Глава области обозначил, что Тюмень является одним из самых стабильных регионов России в экономическом и социальном плане. А основой экономики, темпы роста которой, кстати, выше среднероссийских показателей, является промышленность. Впрочем, студенты и сами уже могли увидеть это, так как еще днем они успели побывать на нескольких крупных индустриальных площадках, а также познакомиться с малым бизнесом.

- Немаловажным является тот факт, что мы выстраиваем прочные экономические, культурные, образовательные, гуманитарные связи с зарубежными партнерами. Сегодня мы сотрудничаем почти со 100 странами мира, - отметил Александр Моор.

В числе самых популярных партнеров он назвал Германию, но отметил, что большой интерес к сотрудничеству проявляет Китай. Есть и несколько американских компаний, которые взаимодействуют с тюменскими коллегами.

В качестве еще одного приоритетного направления, помимо экономики, Александр Моор обозначил развитие образования. Тем более, что задачи стоят амбициозные – один из вузов Тюменской области твердо намерен войти в сотню лучших университетов мира.

- Важный фактор развития нашего тюменского образования - международные связи, в том числе с вузовским сообществом Северной Америки. Наши университеты активно участвуют в международных проектах, научных разработках, реализуют двусторонние договоры и соглашения, осуществляют академические обмены между студентами, аспирантами и преподавателями. Уверен, что наши встречи в Тюмени послужат дальнейшему развитию сотрудничества, - подчеркнул губернатор.

Он также предложил делегатам в феврале 2019 года обязательно посмотреть фильм «Тобол», поскольку в графике студентов нет посещения «жемчужины Сибири» города Тобольска. Также он порекомендовал побывать в МКЦ «Космос», где проводятся интересные молодежные мероприятия.

Александр Моор предложил делегатам в феврале 2019 года обязательно посмотреть фильм «Тобол»Фото: Лидия Шумкова

Стоит отметить, что делегация Стэнфордского российско-американского форума посещает Тюмень уже в четвертый раз. По словам директора форума с американской стороны Рави Пателя, это в том числе связано с тем, что американским студентам очень важно узнать о сибирской культуре, об экономике и помощи со стороны государства предпринимателям и бизнесу.

- Сегодня мы представляем здесь 10 рабочих групп, с темами, начиная от климата и окружающей среды и заканчивая бизнесом. В то время, как студенты работают над своими проектами, мы всячески помогаем им и способствуем тому, чтобы они работали над связями между регионами, - рассказал он о сути поездки в Тюмень.

Его поддержал директор форума с российской стороны Павел Якушев, который, по его же словам, в Тюменскую область приезжает уже, как домой.

- Конечно, основной идеей форума является продвижение кооперации между Россией и США. И мы это делаем не только посредством совместных исследований, но и через приезды в Москву, Тюмень, чтобы познать культуру России, Сибири, тюменской земли. Конечно, же самое главное в этом всем – построение тех связей делегатов с местными сообществами и студентами, - прокомментировал Павел Якушев.

Отметим, что Стэнфордский форум проходит с 2008 года. Студенты ведущих университетов России и США проводят совместные исследования, обсуждают вопросы взаимоотношений между двумя странами и предлагают пути их улучшения. Форум начинается каждый год с недельной конференции в Москве - участники встречаются там с известными политиками, бизнесменами общественными деятелями. В Тюмень делегаты начали приезжать с 2015 года, чтобы иметь более полное представление о России с учетом региональной специфики. Итогом встречи участников в Москве и Тюмени станут научные исследования, которые представят в Стэнфордском университете, а по материалам тюменских встречах выпустят сборник.

В 2018 году на участие в форуме заявилось более 300 человек, из которых отобрали 50 кандидатов из Стэнфордского, Колумбийского, Принстонского, Калифорнийского университетов, МГУ, МГИМО, СПбГУ и Высшей школы экономики.

В Тюмени делегация проведет еще один день. За это время они создадут арт-объект в мультицентре «Моя территория», чем запустят серию международных проектов в Тюмени. Кроме того, они посетят достопримечательности города, включая подъем на колокольню и посещение мастерской деревянного зодчества. Не пропустят они и интерактивную выставку «Тюмень будущего» в МТЦ «Космос». А вечером студенты познакомятся с сибирской кухней и пообщаются с гостеприимными тюменцами.