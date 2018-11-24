В Тюмени определят, кто будет лучшим молодым профессионалом

Уже в следующую среду, 28 ноября, в Тюмени и Тобольске состоится торжественное открытие регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тюменская область 2019. В преддверии соревнований организаторы рассказали о том, что нового ждать участникам и болельщикам в этом году.

НОВЫЕ МАСШТАБЫ И НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

В этом году региональный чемпионат пройдет в двух городах Тюменской области – в Тюмени и Тобольске. Для участия заявилось более 270 участников. К тому же появилось пять новых компетенций, которых не было в прошлые годы, теперь их будет 36.

Организаторы традиционно представят линейку юниоров для школьников и откроют совершенно новое направление «Навыки мудрых», где будут участвовать профессионалы в возрасте 50+. Старшее поколение будет участвовать в компетенциях «Медицинский и социальный уход», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и «Дошкольное воспитание».

- И люди старшего поколения, и ссузовская среда, и школьники смогут получать навыки и знания друг у друга. Младшие смогут учиться у старших, а старшие у младших. «Навыки мудрых» в этом году уже были проведены в Москве и получили положительный отклик от самих участников. Для людей с опытом это была большая мотивация, возможность пообщаться, получить новый жизненный опыт. Поэтому я думаю, что мы будем эту линейку продолжать и расширять в последующие годы, - рассказала Надежда Мазуркевич, директор департамента труда и занятости Тюменской области.

Интересно, что на региональный чемпионат приедут представители других регионов - Москвы, Омска и Кургана. Они будут выполнять те же задания, что и тюменцы, и точно так же получать баллы. Отличие лишь в том, что их успехи не пойдут в зачет соревнований и медаль они не получат.

- Для участников из других регионов - это отличная возможность посмотреть, как работают наши ребята, так как у нас есть и победители всех уровней - и национального, и Европы, и мирового чемпионата. Поэтому для них это будет тренировка, понимание, на каком уровне они находятся, - пояснила Надежда Мазуркевич.

СМЫСЛ СОРЕВНОВАНИЙ

Начальник управления профессионального образования департамента образования и науки Тюменской области Руслан Гуляев назвал два компонента чемпионата «Молодые профессионалы». Один из них – соревновательная часть, которая имеет значение для небольшого круга лиц. А вот второй компонент имеет гораздо большую значимость для отрасли образования и рынка труда в целом.

- В значимости мероприятия для региона можно выделить два компонента – соревновательная часть и то, как студенты готовятся и каким образом их личностное достижение потом переводится в привлекательность в целом всей системы образования. Наша основная задача – перевести международные стандарты WorldSkills в повседневную педагогическую практику подготовки кадров. И это уже происходит. В этом году у нас 128 человек в рамках государственной аттестации сдавали демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. Это был практический экзамен, основанный на заданиях Национального чемпионата 2017 года. И надо сказать, все 128 студентов с этим справились. Практика будет расширяться, демонстрационный экзамен включается во все новые образовательные стандарты. В этом году сдавать его будут уже 400 человек, - прокомментировал он.

Руслан Гуляев назвал также еще один устойчивый тренд последних лет – рост популярности рабочих профессий.

- Не секрет, что по ряду направлений подготовки у нас конкурс может достигать шести и более человек на место. Тем более что в Тюменской области состояние материально-технической базы, подготовленности педагогического состава на самом высоком уровне, - заметил он.

А Светлана Спицова, главный эксперт компетенции «Администрирование отеля», добавила, что по ее направлению демонстрационный экзамен по проводился уже дважды.

- При выпуске обучающийся получает не только диплом об образовании, но и паспорт, где отражены профессиональные компетенции по стандартам WorldSkills, - сказала эксперт.

НА ПРАКТИКЕ

В движении WorldSkills участвуют не только образовательные учреждения или органы власти. То, каких специалистов выпускают ссузы, волнует и работодателей. Как отметил Иван Покрышкин, заместитель технического директора ГК «Автоград», система образования очень быстро, оперативно трансформируется под потребности реального сектора экономики.

- Важно не то, что у нас есть лидеры, важно то, что эти звездочки тянут за собой среднюю линию. Как работодатель я могу сказать, что те ребята, которые приходили к нам устраиваться раньше, и те, что приходят сейчас – день и ночь, - пояснил он.

Его поддержал и Сергей Потапов, заместитель главного инженера по ОТУ ПАО «СУЭНКО»:

- WorldSkills – это одно из направлений, которое сейчас развивается. Раньше у специалистов была теоретическая подготовка, а движение позволяет провести практическую подготовку. Когда сотрудник приходит к нам, мы уже видим, что он не только знает теорию, но и может на практике это применить. Новые компетенции, которые появляются, новые правила, которые действуют, позволяют создать уже готового сотрудника, который идет и начинает работать, а не учится работать, как раньше.

КСТАТИ

На сегодняшний день в Тюменской области подготовкой площадок занимается Региональный координационный центр, который создан на базе Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района. Он организует площадки, которые впоследствии проверяет независимый эксперт. Если находятся несоответствия стандартам, то компетенция закрывается и не проводится. Площадки созданы на базе различных колледжей, а также выставочного зала. Основная часть сосредоточена в Межрегиональном центре компетенций. В прошлом году там проходил отборочный чемпионат по нескольким компетенциям в сфере услуг и сервиса, в частности «Администрирование отеля», «Медицинский и социальный уход», «Эстетическая косметология», где участвовали разные регионы. В этом году организаторы настаивают на том, чтобы он снова проходил в Тюмени, настолько им понравилось.

ДЛЯ СПРАВКИ

VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тюменская область 2019 пройдет в Тюмени и Тобольске с 28 ноября по 2 декабря на девяти площадках. Торжественные церемонии открытия и закрытия чемпионата состоятся в тюменском ДК «Нефтяник» им. В.И.Муравленко. – 28 ноября в 18.30 и 2 декабря в 18.00 соответственно.