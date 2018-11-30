Тюменская семья Любенко признана «Золотой семьей России»

Супруги Любенко Александр Юрьевич и Валентина Николаевна из Тюмени стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года» — 2018. Они отмечены в номинации «Золотая семья России» и теперь история о них будет внесена в Почетную книгу «Семья года, Россия – 2018».

Торжественная церемония вручения наград победителям проходила в Москве с 21 по 23 ноября. Всего на конкурс было подано 329 заявок из 85 субъектов России. Конкурсанты участвовали в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России» и «Семья — хранитель традиции». В итоге решением Оргкомитета был утвержден перечень из 85 семей-победителей Всероссийского этапа. Они названы лучшими семьями страны.

Супруги Юрий Александрович и Валентина Николаевна прожили вместе 50 лет и воспитали двух дочерей. Сейчас у них трое внуков и двое правнуков. Пара живет душа в душу. Вместе ездят на рыбалку — это их летнее хобби. А зимой катаются на лыжах. Любят принимать гостей, в их доме часто бывают родные и друзья, члены землячества.

Кредо этой семьи — «Главное, ребята, сердцем не стареть!» И не терять чувство юмора, которого у них в достатке.

Лубенко считают, что залогом счастья в семье служит, прежде весго, уважение, любовь и поддержка друг друга в любой ситуации.

- Важно хранить преданность, уметь терпеть и принимать свою вторую половину такой, какая она есть, - делятся своим секретом долгой жизни супруги.

Любенко говорят, что самыми запоминающимися моментами в их совместной жизни были рождения детей. Их дочери получили высшее образование. Ирина удостоена благодарностей и грамот губернатора Тюменской области. У старшей дочери, Светланы, двое детей и двое внуков. А младшая Ирина воспитывает сына-девятиклассника Рому.

Семья Любенко - военная. Юрий Александрович почти 30 лет служил в Вооруженных силах СССР. За это время они переезжали пятнадцать раз. Жили в Брянской и Костромской областях, Дагестане, Грузии, Белоруссии и даже в Африке. Юрий Александрович награжден медалью Президиума Верховного Совета СССР и ветерана Вооруженных сил, имеет одиннадцать юбилейных медалей. Когда он вышел на пенсию, то на семейном совете было решено переехать в Тюмень.

Валентина Николаевна за эти годы успела поработать начальником общего отдела областного Управления Министерства РФ по налогам и сборам, в Приобском межрегиональном территориальном управлении воздушного транспорта министерства России была консультантом руководителя. Трудилась помощником директора Тюменского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Награждена почетной грамотой Министерства РФ по налогам и сборам.

- Мы всегда рядом друг с другом, вместе. Год за годом, день за днем весело вдвоем живем! Недавно отпраздновали золотую свадьбу - вот и начинается новый виток жизни! - говорят супруги.

Именно юбилейная дата стала толчком для участия во всероссийском конкурсе.

Приглашение принять участие в конкурсе им поступило летом, когда супруги отмечали золотую свадьбу в ЗАГСе. В честь юбилейной даты родственники смонтировали видеоролик. Его увидели специалисты соцсразвития и предложили поучаствовать.

- Тогда мы даже и не знали, что есть такой конкурс, — говорит Валентина Николаевна, — но нам стало интересно, мы взялись за подготовку. Сначала вышли в финал городского, а потом регионального этапа. Если честно, до последнего не верили в победу…

— Звание «Золотая семья России» ко многому обязывает, — добавляет Юрий Александрович. — Надо больше сил вкладывать в общественную жизнь, быть примером для окружающих.

На участие в областном конкурсе со всего региона заявки подали 48 пожилых семей, поэтому победить в номинации «Золотая семья России» было непросто, конкуренция была жесткая.

- Но у этой пары оказался очень креативный подход, да и сама фамилия обязывает их быть примером для подражания! – отметила Начальник управления по вопросам семьи и детства областного департамента социального развития Инга Тигеева.

Она добавила, что тюменские семьи побеждают в этом конкурсе с момента его основания — уже три года подряд.

– Мы гордимся тем, что у нас есть такие замечательные пары, - подчеркнула Инга Тигеева.

В августе победителей поздравляли в Тюмени. Чете Любенко вручили сертификат на услуги центра «Красная гвоздика» и пылесос. А в ноябре супруги приняли участие в торжествах в столице. В Москве для них была организована насыщенная развлекательная и экскурсионная программа.

Как сообщили в областном Департаменте соцразвития, тюменцы лидируют в конкурсе «Золотая семья России» с момента его основания — уже три года подряд. В 2016 году семя Жанбуршиновых из Казанского района победила в номинации «Семья – хранитель традиций» и в 2017 году - семья Мочаловых, которые были отмечены в номинации «Сельская семья».

В 2018 году участвовали 329 семей в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России» и «Семья — хранитель традиции».

Добавим, что конкурс организовали Министерство труда и Социальной защиты РФ, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.