Для тюменцев, испытывающих трудности в воспитании подростков, запустили новый проект

Новый социальный проект для семей, испытывающих трудности в воспитании подростков, реализуется в Тюменской области. Конфликтующие родители и дети на два дня выезжают в загородные лагеря, где проходят реабилитацию.

Проект создан специалистами департамента по социальной политике Тюменской области на базе Регионального центра «Семья». Уже состоялось три реабилитационные смены, на которых побывали сто семей из Тюмени, Тюменского, Нижнетавдинского и Исетского районов. До конца года планируется еще один заезд, в котором примут участие уже более 150 семей.

Как отмечают специалисты центра «Семья», конфликты между детьми и взрослыми, как правило, возникают в подростковом возрасте, поэтому в данном проекте участвуют семьи с школьниками 8-15 лет. Программа помогает снять напряженность между родственниками и скорректировать их отношения.

Сейчас в центре принимают заявки на участие в заключительной смене. Выезд состоится с 21 по 23 декабря. Примет семьи лагерь «Олимпийская ребячка».

- Новый год – это семейный праздник, поэтому мы специально запланировали такую большую смену, чтобы взрослые и дети могли не только пройти реабилитацию, но и ощутить атмосферу праздника, а уже дома вместе и без конфликтов встретить его максимально интересно в тесном семейном кругу, - сообщила заместитель директор по развитию срочной социальной помощи населению центра «Семья» Алена Матюханова.

Отправиться в лагерь смогут только те семьи, которые находятся на социальном сопровождении, т.е. действительно имеют трудности в воспитании детей, подчеркнули в региональном центре.

- Участвуют в проекте самые разные семьи. Ведь конфликты могут быть и там, где есть мама и папа, и там, где только один родитель. Не важен также и социальный статус. Сложности в общении испытывают и обеспеченные, и малоимущие, - пояснила Матюханова. - Все семьи, обратившиеся к нам, проходят диагностику, после которой становится понятно, какая необходима коррекция - курс или несколько консультаций психолога.

Обычно в каких-то семьях не удалось наладить доверительные отношения, кому-то мало внимания, а где-то непонимание возникает с самого рождения, но в подростковом возрасте оно особенно обостряется. Все очень индивидуально, отмечают специалисты.

- Выезд в лагерь позволяет полностью переключиться друг на друга. Все тренинги, мастер-классы, игры, спортивные мероприятия и даже завтраки и ужины рассчитаны на максимальное общение родителя и ребенка, - отметила Алена Сергеевна.

В таком тесном взаимодействии обе стороны учатся слышать друг друга, создавать что-то общее. У них появляются общие темы для бесед, увлечения и занятия.

- Поскольку это пилотный проект, мы пока практикуем выезд в лагерь одного родителя и одного ребенка. Чаще всего подростков сопровождают мамы. Была ситуация, когда мама заезжала с двумя детьми, она не могла найти общий язык с обоими, - добавила Алена Матюханова.

Все мероприятия проходят в творческой или игровой форме. Программа очень насыщенная, это зарядки, тренировки на улице, в спортзале, бассейне, творческие мастер-классы по лепке, рисованию, изготовлению открыток, танцевальные программы, игры.

- Например, очень эффективно занятие на стеклянном мольберте, когда в полной тишине взрослый рисует на одной стороне, а ребенок – на другой. По таким рисункам психологи видят, какие проблемы есть в отношениях и уже понимают, как работать с данной семьей, - поясняет Матюханова.

Занятия проходят так, чтобы мама и ребенок были вместе и работали на общий результат. Вечером обязательно проходят семейные огоньки, на которых родители и дети делятся друг с другом впечатлениями от прожитого дня.

- Порой мам приходится учить рассказывать сказки на ночь. Ведь неважно, что ребенку уже 14 лет. Разговор, как прожит день, необходим в любом возрасте. Нередко мамы об этом забывают, - отмечает специалист.

Кроме того, психологи по желанию взрослых проводят индивидуальные консультации. На них мамы обсуждают свои животрепещущие проблемы.

- Если в первую смену такие консультации посетили не более трех мам, то на второй их было больше, а на третьем заезде – чуть ли не каждая. Психологи в последнее время пользуются невероятной популярностью, - говорит Алена Сергеевна.

В центре также отмечают, что первые два заезда набирались с трудом. Родители очень осторожно подходили к таким выездам, многие отказывались, ссылаясь на занятость или наличие других детей, которых не с кем оставить.

- Третья смена уже набралась легко и прошла «на ура». Не исключено, что сработало, так называемое, «сарафанное радио», люди стали охотно выезжать. Мы даже немножко больше семей вывезли, чем планировали, - добавила Алена Матюханова.

Пока специалисты не спешат делать выводы о новом проекте. Долджно пройти какое-то время. По первым отзывам родителей, наиболее полезными для них стали психологические задания, когда они учились взаимодействовать друг с другом.

В 2018 году в данном проекте примут участие 282 семьи. В 2019 году он будет продолжен и пока предполагается такое же количество участников.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам +7 (3452) 62-51-62, 30-26-27, региональный центр «Семья».