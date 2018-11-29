В тюменском Университете третьего возраста открыли танцевальный факультет

Латиноамериканским танцам начинают учить пенсионеров Тюмени. Бесплатные занятия начались в Университете третьего возраста, который действует при Областном геронтологическом центре департамента социального развития Тюменской области. Новаторское образовательное направление поможет студентам «серебряного» возраста погрузиться в яркий мир музыки и движений.

Первую группу нового танцевального факультета составили пятнадцать активных пенсионерок. Бесплатные занятия два раза в неделю организованы для них в Центре развития творчества детей и юношества «Контакт» (г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 91).

Занятия проводит мастер спорта, тренер-инструктор Татьяна Мирошниченко. Пожилая спортсменка будет проводить занятия на общественных началах. Она уверена, что самба, румба и ча-ча-ча созданы для того, чтобы заряжать позитивным настроем, зарядом энергии и сил.

Кроме того, на групповых занятиях пожилые активисты освоят зумбу – танцевальную фитнес-программу, заменяющую изнурительные тренировки в спортзале.

- Хореография способствует улучшению здоровья, развитию внимания, памяти, восприятия и воображения. Благодаря коллективным занятиям пожилые люди смогут улучшить свои коммуникативные навыки и волевые качества, а умение добиваться поставленной цели придаст им внутренней силы и уверенности в себе, – отмечает Татьяна Агафоновна.

Фото Благотворительного фонда "Старшее поколение"

Напомним, Университет третьего возраста ведет работу по 15 факультетам уже более трех лет, помогая пенсионерам адаптироваться на новом этапе их жизни. Обучение в нем уже прошли более трех тысяч человек.

Благодаря уникальному проекту студенты 55+ могут не только интересно проводить время, но и получать знания и навыки, повышающие качество их жизни.

Сегодня проект является лидером по количеству образовательных направлений для пожилых граждан Тюменской области. Обучение проходит бесплатно в формате бесед, тематических лекций, тренингов, теоретических и практических занятий, мастер-классов, коворкингов в различных творческих пространствах города.

Нынешней осенью в рамках социального проекта тюменцам элегантного возраста вместе традиционными просветительскими программами, например, иностранные языки, ландшафтный дизайн, психология, журналистика предложены и новаторские ликбезы – изобразительное искусство, медицинский факультет, йога, фитнес на батутах и другие.

- Наша задача – сделать всё, чтобы пожилые люди активно проводили время, обновляли свои представления о мире и делились своим опытом со сверстниками, – отмечают координаторы проекта.

Так, в сентябре одновременно с английским языком стартовали занятия по французскому.

- Не первый год обучаю своих сверстников и маломобильных пенсионеров французскому языку. Должна сказать, что это приносит мне большое удовольствие, ведь возраст не помеха новым возможностям и раскрытию собственного потенциала. В этом я убедилась на собственном опыте», - считает 62-летняя преподаватель Галина Велетник.

Фото Благотворительного фонда "Старшее поколение"

В октябре стартовали занятия факультета финансовой грамотности. Пенсионеров обучают планировать и эффективно расходовать деньги, пользоваться банкоматами, электронными средствами и методами коммуникации, а также азам профессии независимого финансового советника.

- Многим пожилым людям знакомы предубеждение и робость перед банковскими картами и различными техническими новшествами. Работая в тандеме с преподавателями, пенсионеры учатся не теряться при совершении элементарных финансовых операций и не робеть перед новейшими автоматизированными сервисами, - отметили организаторы факультета.

Студенты уже познакомились с «подводными камнями» оплаты услуг ЖКХ, выяснили, что делать покупки в интернете не сложнее, чем сходить в магазин, а также поняли, чем так опасны кибермошенники.

Еще на одном новом факультете Университета третьего возраста – Активное долголетие - студенты уже прошли курс по здоровому образу жизни, медицинском страхованиии и особенностями сдачи нормативов ГТО. Для них был проведен целый курс лекций «Редизайн жизни». Интерактивное мероприятие прошло в формате видеоконференции на базе учреждения социальной помощи семье и детям «Семья».

Фото Благотворительного фонда "Старшее поколение"

- Не секрет, что с возрастом это требует серьезной физической тренировки. Cледует идти к своей цели постепенно, без спешки, но уверенно. Уже сам процесс должен доставлять радость и удовольствие, – считает специалист отдела организации физкультурно-оздоровительной работы департамента по спорту и молодежной политике Юрий Петрачук. Он объяснил участникам 55+ как заставить себя заниматься спортом, почувствовать уверенность и захотеть жить активно в «серебряном» возрасте.

Кроме того, Юрий Евгеньевич уверен, что потенциал, заложенный в человеке можно раскрыть только тогда, когда постоянно ставишь перед собой новые цели, определяешь стратегию для дальнейших действий. Именно внутренний рост дает толчок физическому прогрессу, а спортивный образ жизни в итоге развивает самодисциплину.

Начальник управления территориального фонда ОМС Тюменской области Валерия Грибоедова познакомила с правами пенсионеров на бесплатную медицинскую помощь, а в случае получения некачественных услуг – механизмам защитить своих законных интересов.

Сейчас для online-факультета «Активное долголетие» готовятся теоретические и практические занятия от успешных людей региона, посвященные социальному обеспечению, пенсионному законодательству, финансовой грамотности, изменениям в сфере ЖКХ и т.д.

Стать участником Университетат третьего поколения и получить более подробную информацию можно, обратившись по телефону: (3452) 51-50-51 или здесь