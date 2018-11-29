2018-11-29T14:09:52+03:00
Добрые дела

В тюменском Университете третьего возраста открыли танцевальный факультет

Студенты «серебряного» возраста будут познавать мир музыки и движений
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В тюменском Университете третьего возраста открыли танцевальный факультет. Фото Благотворительного фонда "Старшее поколение"В тюменском Университете третьего возраста открыли танцевальный факультет. Фото Благотворительного фонда "Старшее поколение"
Изменить размер текста:

Латиноамериканским танцам начинают учить пенсионеров Тюмени. Бесплатные занятия начались в Университете третьего возраста, который действует при Областном геронтологическом центре департамента социального развития Тюменской области. Новаторское образовательное направление поможет студентам «серебряного» возраста погрузиться в яркий мир музыки и движений.

Первую группу нового танцевального факультета составили пятнадцать активных пенсионерок. Бесплатные занятия два раза в неделю организованы для них в Центре развития творчества детей и юношества «Контакт» (г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 91).

Занятия проводит мастер спорта, тренер-инструктор Татьяна Мирошниченко. Пожилая спортсменка будет проводить занятия на общественных началах. Она уверена, что самба, румба и ча-ча-ча созданы для того, чтобы заряжать позитивным настроем, зарядом энергии и сил.

Кроме того, на групповых занятиях пожилые активисты освоят зумбу – танцевальную фитнес-программу, заменяющую изнурительные тренировки в спортзале.

- Хореография способствует улучшению здоровья, развитию внимания, памяти, восприятия и воображения. Благодаря коллективным занятиям пожилые люди смогут улучшить свои коммуникативные навыки и волевые качества, а умение добиваться поставленной цели придаст им внутренней силы и уверенности в себе, – отмечает Татьяна Агафоновна.

Фото Благотворительного фонда "Старшее поколение"

Фото Благотворительного фонда "Старшее поколение"

Напомним, Университет третьего возраста ведет работу по 15 факультетам уже более трех лет, помогая пенсионерам адаптироваться на новом этапе их жизни. Обучение в нем уже прошли более трех тысяч человек.

Благодаря уникальному проекту студенты 55+ могут не только интересно проводить время, но и получать знания и навыки, повышающие качество их жизни.

Сегодня проект является лидером по количеству образовательных направлений для пожилых граждан Тюменской области. Обучение проходит бесплатно в формате бесед, тематических лекций, тренингов, теоретических и практических занятий, мастер-классов, коворкингов в различных творческих пространствах города.

Нынешней осенью в рамках социального проекта тюменцам элегантного возраста вместе традиционными просветительскими программами, например, иностранные языки, ландшафтный дизайн, психология, журналистика предложены и новаторские ликбезы – изобразительное искусство, медицинский факультет, йога, фитнес на батутах и другие.

- Наша задача – сделать всё, чтобы пожилые люди активно проводили время, обновляли свои представления о мире и делились своим опытом со сверстниками, – отмечают координаторы проекта.

Так, в сентябре одновременно с английским языком стартовали занятия по французскому.

- Не первый год обучаю своих сверстников и маломобильных пенсионеров французскому языку. Должна сказать, что это приносит мне большое удовольствие, ведь возраст не помеха новым возможностям и раскрытию собственного потенциала. В этом я убедилась на собственном опыте», - считает 62-летняя преподаватель Галина Велетник.

Фото Благотворительного фонда "Старшее поколение"

Фото Благотворительного фонда "Старшее поколение"

В октябре стартовали занятия факультета финансовой грамотности. Пенсионеров обучают планировать и эффективно расходовать деньги, пользоваться банкоматами, электронными средствами и методами коммуникации, а также азам профессии независимого финансового советника.

- Многим пожилым людям знакомы предубеждение и робость перед банковскими картами и различными техническими новшествами. Работая в тандеме с преподавателями, пенсионеры учатся не теряться при совершении элементарных финансовых операций и не робеть перед новейшими автоматизированными сервисами, - отметили организаторы факультета.

Студенты уже познакомились с «подводными камнями» оплаты услуг ЖКХ, выяснили, что делать покупки в интернете не сложнее, чем сходить в магазин, а также поняли, чем так опасны кибермошенники.

Еще на одном новом факультете Университета третьего возраста – Активное долголетие - студенты уже прошли курс по здоровому образу жизни, медицинском страхованиии и особенностями сдачи нормативов ГТО. Для них был проведен целый курс лекций «Редизайн жизни». Интерактивное мероприятие прошло в формате видеоконференции на базе учреждения социальной помощи семье и детям «Семья».

Фото Благотворительного фонда "Старшее поколение"

Фото Благотворительного фонда "Старшее поколение"

- Не секрет, что с возрастом это требует серьезной физической тренировки. Cледует идти к своей цели постепенно, без спешки, но уверенно. Уже сам процесс должен доставлять радость и удовольствие, – считает специалист отдела организации физкультурно-оздоровительной работы департамента по спорту и молодежной политике Юрий Петрачук. Он объяснил участникам 55+ как заставить себя заниматься спортом, почувствовать уверенность и захотеть жить активно в «серебряном» возрасте.

Кроме того, Юрий Евгеньевич уверен, что потенциал, заложенный в человеке можно раскрыть только тогда, когда постоянно ставишь перед собой новые цели, определяешь стратегию для дальнейших действий. Именно внутренний рост дает толчок физическому прогрессу, а спортивный образ жизни в итоге развивает самодисциплину.

Начальник управления территориального фонда ОМС Тюменской области Валерия Грибоедова познакомила с правами пенсионеров на бесплатную медицинскую помощь, а в случае получения некачественных услуг – механизмам защитить своих законных интересов.

Сейчас для online-факультета «Активное долголетие» готовятся теоретические и практические занятия от успешных людей региона, посвященные социальному обеспечению, пенсионному законодательству, финансовой грамотности, изменениям в сфере ЖКХ и т.д.

Стать участником Университетат третьего поколения и получить более подробную информацию можно, обратившись по телефону: (3452) 51-50-51 или здесь

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Екатеринбург поддержал первосентябрьский флешмоб: подари жизнь вместо цветов
Школьники решили ограничиться одним букетом для классного руководителя, собрав в него по цветку от каждого ученика класса. А сумму, равную стоимости остальных цветов, перевести в фонд помощи первому хоспису Екатеринбурга
Первоклашки спасают «лучшего учителя Вселенной» от рака
Малыши по-взрослому сплотились, когда стало известно о страшном диагнозе их любимой Ольги Андреевны, и начали собирать деньги на лечение в Израиле. Продажа поделок, разбитые копилки – в ход пошло все, что можно
Новости 24
В Тюмени пройдут бесплатные показы документального фильма «#ЯВолонтёр. Истории неравнодушных»
В Ишиме уничтожат более 2,8 тысяч бутылок алкоголя
Тюменская компания выплатит пенсионерке, сломавшей ногу, 200 тысяч рублей
Молодых сотрудников тюменской станции скорой помощи посвятят в профессию
В 2018 году тюменские производители экспортировали товары на сумму почти 2,5 млрд долларов
Тюменец остался без денег и банковских карт пока мыл машину
Многострадальный "Ремезовский дворик" в Тобольске обещают достроить к Новому году
В Тюмени подвели итоги конкурса региональных достижений «Олимпийские огоньки»
Тюменец пнул фоторадар и попал на большие деньги
Абатские предприниматели приняли участие в семинаре «Шаг за шагом»
В Тюмени за два года количество киосков с шаурмой и кофе выросло в 4 раза
Тюменские подростки из "группы риска" провели день в реабилитационном центре
Тюмень накрыл снегопад: на дорогах пробки, на тротуарах сугробы
Водителей Тюменской области просят воздержаться от поездок за город
Для предприятий-экспортёров Тюменской области пройдёт заключительный образовательный семинар
Делегация Тюменской области побывала с бизнес-миссией на Ямале
Главе Тюмени вручили премию за победу в рейтинге качества жизни среди российских городов
В Тюменской области поставят спектакли «Сказка с поворотами», «Аленький цветочек» и Горе от ума»