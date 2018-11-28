«Щедрый вторник»: тюменцы позаботились о детях-сиротах и одиноких пенсионерах

Подарки для детей и пожилых к Новому году собирали тюменцы на благотворительной акции «ЩедрыйВторник». Федеральный проект 27 ноября стартовал с благотворительного завтрака, на котором молодые мамы общались, и каждая из них внесла посильный взнос. Мероприятие было организовано при поддержке Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Собранные средства переданы в Тюменскую региональную общественную организацию «Тепло души детям-сиротам».

- Вырученные средства пойдут на приобретение материалов для этих мастер-классов, которые регулярно проходят для малышей: валяние из шерсти, лепка из глины, создание новогодних игрушек. Они дают колоссальный результат – помогают развивать мелкую моторику, творческий потенциал, дают психологическую разрядку, позволяют наладить душевный контакт между детьми, - рассказала заместителя руководителя общественной организации «Тепло души детям-сиротам» Евгения Шувайникова.

Тюменские мамы собрали деньги для организации досуга детей-сирот. Фото Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

Вместе с тем мамочки на встрече получили много полезной информации по психологии, самореализации и развитию бизнеса.

- В декретном отпуске маме желательно обзавестись таким хобби, которое принесет удовольствие не только от процесса, но и от результата. Например, печь торты, вязать, вышивать, - рекомендует психолог Вероника Мухаметзянова. – это поможет избежать от послеродовой депрессии и выйти из нее, кого тяжелое состояние все-таки накроет.

Тем же, кто в силу обстоятельств не может справиться со сложностями самостоятельно, Вероника Мухаметзянова советует без стеснения обращаться за помощью.

Важно также облегчать быт, придерживаться режима и наполнять жизнь маленькими радостями. Завести хобби, которое будет давать результат, –.

Бизнес-мама Ксения Бенедюк, которая успешно совмещает роль матери и предпринимательскую деятельность считает, что залог успеха в правильном выборе профессии.

- В 20 лет я родила первого сына. И практически сразу начала заниматься бизнесом. Не было ни одного дня, чтобы я сидела дома и ничем не занималась. Мой рецепт довольно прост – нужно выбрать дело своей жизни по любви. Заниматься тем, чем хочется заниматься 24 часа в сутки, тогда не придется работать ни дня, - говорит Ксения.

При этом сразу нужно ставить масштабные цели, стараться быть лучшим в своем деле. Тогда получится достичь гораздо большего, не будет недостатка в заказах и никогда не будет финансовых проблем.

Исполнитель желаний Анастасия Хохлова раскрыла секреты грамотного поиска любимого дела.

- Самое главное в исполнении желаний – действительно этого хотеть. Нужно правильно формулировать свои желания и не бояться пробовать что-то новое. При этом определять конкретные сроки и даже визуализировать их – представлять, что желание уже сбылось и какие чувства ты при этом испытываешь. Тогда все будет казаться более реальным, - пояснила она.

Фото Благотворительного фонда "Старшее поколение"

«#ЩедрыйВторник» в Тюмени продолжили пожилые волонтеры. Активисты областной Штаб-квартиры «серебряных» добровольцев совместно со звездными коллективами города в ТРЦ «Колумб» провели акцию добра «Стань Дедом Морозом!».

Инициаторами этого мероприятия выступили Областной геронтологический центр и Тюменский региональный благотворительный фонд «Старшее поколение»., которые действуют под патронажем департамента соцразвития Тюменской области.

В торгово-развлекательном центре детскими коллективами и тюменцы 55+ организовали шоу-программу с творческой командой «Территория праздника». Для всех желающих проходили также мастер-классы по декупажу, оригами и изонити. Получившиеся работы горожане могли оставить в дар для одиноких пожилых людей. Здесь же принимали предметы первой необходимости для бабушек и дедушек или пожертвования для оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Собранные средства и подарки будут использованы в социальной акции «Новый год для всех!», которую проводит Областной геронтологический центр и Тюменский региональный благотворительный фонд «Старшее поколение».

- Здорово, что мы можем объединиться и все вместе помочь тем, кто действительно в этом нуждается. Мы всегда рады прийти на выручку и сделать людей немного счастливее, - отметила 67-летний волонтер Надежда Сергеева.

Фото Благотворительного фонда "Старшее поколение"

«ЩедрыйВторник» завершился, а предновогодний благотворительный марафон продолжается. Стать частью традиционной доброй акции просто: достаточно собрать новогодний подарок и передать его в пункт приема (г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123, каб. № 4, пн.-пт. 08:00-16:30) или поздравить лично вместе с «серебряными» волонтерами.

Кроме того, скоро в торговых центрах появятся елки, украшенные фотографиями пожилых тюменцев. На них же будут размещены информация о мечте бабушки или дедушке и напутствие на 2019 год. Каждый горожанин может выбрать любую мечту пожилого человека и осуществить ее.

В результате акции «Новый год для всех!» юные волонтеры совместно с «серебряными» добровольцами с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравят пожилых людей, оставшихся без заботы своих близких, и вручат им подарки, сувениры, сладости и прочие приятные мелочи.

Акция продлится до 15 января 2019 года.

Подробную информацию об условиях акции можно уточнить по тел. 51-77-05.