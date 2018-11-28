«Щедрый вторник»: тюменцы позаботились о детях-сиротах и одиноких пенсионерах
Подарки для детей и пожилых к Новому году собирали тюменцы на благотворительной акции «ЩедрыйВторник». Федеральный проект 27 ноября стартовал с благотворительного завтрака, на котором молодые мамы общались, и каждая из них внесла посильный взнос. Мероприятие было организовано при поддержке Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.
Собранные средства переданы в Тюменскую региональную общественную организацию «Тепло души детям-сиротам».
- Вырученные средства пойдут на приобретение материалов для этих мастер-классов, которые регулярно проходят для малышей: валяние из шерсти, лепка из глины, создание новогодних игрушек. Они дают колоссальный результат – помогают развивать мелкую моторику, творческий потенциал, дают психологическую разрядку, позволяют наладить душевный контакт между детьми, - рассказала заместителя руководителя общественной организации «Тепло души детям-сиротам» Евгения Шувайникова.
Тюменские мамы собрали деньги для организации досуга детей-сирот. Фото Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области
Вместе с тем мамочки на встрече получили много полезной информации по психологии, самореализации и развитию бизнеса.
- В декретном отпуске маме желательно обзавестись таким хобби, которое принесет удовольствие не только от процесса, но и от результата. Например, печь торты, вязать, вышивать, - рекомендует психолог Вероника Мухаметзянова. – это поможет избежать от послеродовой депрессии и выйти из нее, кого тяжелое состояние все-таки накроет.
Тем же, кто в силу обстоятельств не может справиться со сложностями самостоятельно, Вероника Мухаметзянова советует без стеснения обращаться за помощью.
Важно также облегчать быт, придерживаться режима и наполнять жизнь маленькими радостями. Завести хобби, которое будет давать результат, –.
Бизнес-мама Ксения Бенедюк, которая успешно совмещает роль матери и предпринимательскую деятельность считает, что залог успеха в правильном выборе профессии.
- В 20 лет я родила первого сына. И практически сразу начала заниматься бизнесом. Не было ни одного дня, чтобы я сидела дома и ничем не занималась. Мой рецепт довольно прост – нужно выбрать дело своей жизни по любви. Заниматься тем, чем хочется заниматься 24 часа в сутки, тогда не придется работать ни дня, - говорит Ксения.
При этом сразу нужно ставить масштабные цели, стараться быть лучшим в своем деле. Тогда получится достичь гораздо большего, не будет недостатка в заказах и никогда не будет финансовых проблем.
Исполнитель желаний Анастасия Хохлова раскрыла секреты грамотного поиска любимого дела.
- Самое главное в исполнении желаний – действительно этого хотеть. Нужно правильно формулировать свои желания и не бояться пробовать что-то новое. При этом определять конкретные сроки и даже визуализировать их – представлять, что желание уже сбылось и какие чувства ты при этом испытываешь. Тогда все будет казаться более реальным, - пояснила она.
Фото Благотворительного фонда "Старшее поколение"
«#ЩедрыйВторник» в Тюмени продолжили пожилые волонтеры. Активисты областной Штаб-квартиры «серебряных» добровольцев совместно со звездными коллективами города в ТРЦ «Колумб» провели акцию добра «Стань Дедом Морозом!».
Инициаторами этого мероприятия выступили Областной геронтологический центр и Тюменский региональный благотворительный фонд «Старшее поколение»., которые действуют под патронажем департамента соцразвития Тюменской области.
В торгово-развлекательном центре детскими коллективами и тюменцы 55+ организовали шоу-программу с творческой командой «Территория праздника». Для всех желающих проходили также мастер-классы по декупажу, оригами и изонити. Получившиеся работы горожане могли оставить в дар для одиноких пожилых людей. Здесь же принимали предметы первой необходимости для бабушек и дедушек или пожертвования для оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Собранные средства и подарки будут использованы в социальной акции «Новый год для всех!», которую проводит Областной геронтологический центр и Тюменский региональный благотворительный фонд «Старшее поколение».
- Здорово, что мы можем объединиться и все вместе помочь тем, кто действительно в этом нуждается. Мы всегда рады прийти на выручку и сделать людей немного счастливее, - отметила 67-летний волонтер Надежда Сергеева.
Фото Благотворительного фонда "Старшее поколение"
«ЩедрыйВторник» завершился, а предновогодний благотворительный марафон продолжается. Стать частью традиционной доброй акции просто: достаточно собрать новогодний подарок и передать его в пункт приема (г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123, каб. № 4, пн.-пт. 08:00-16:30) или поздравить лично вместе с «серебряными» волонтерами.
Кроме того, скоро в торговых центрах появятся елки, украшенные фотографиями пожилых тюменцев. На них же будут размещены информация о мечте бабушки или дедушке и напутствие на 2019 год. Каждый горожанин может выбрать любую мечту пожилого человека и осуществить ее.
В результате акции «Новый год для всех!» юные волонтеры совместно с «серебряными» добровольцами с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравят пожилых людей, оставшихся без заботы своих близких, и вручат им подарки, сувениры, сладости и прочие приятные мелочи.
Акция продлится до 15 января 2019 года.
Подробную информацию об условиях акции можно уточнить по тел. 51-77-05.