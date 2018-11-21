Тюменские волонтеры создадут «Базу Героев» и устроят «Летний Переполох»

Два проекта тюменских волонтеров вышли в финал Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2018». Они получат не только материальную поддержку на свою реализацию, но и всестороннее сопровождение. Кроме того, создатели проектов смогут пройти обучение, расширить свой проект и даже тиражировать в других регионах страны.

За возможность получить грант боролись пять тюменских проектов, но в шорт-лист вошли только два. Это проект «Семейный военно-спортивный турнир «База Героев» тюменца Николая Петренко и интернет-квест «Активные Выходные с РДШ: Летний Переполох» голышмановца Никиты Дьяченко.

Николай Петренко представил уже действующую в Тюмени «Базу Героев». Это серия военно-спортивных состязаний, открытых мастер-классов по боевым искусствам, публичных лекций и тренинг-семинаров, на которые приходят вместе папы и сыновья.

Турнир уже проходил в 2017-2018 году и в нем участвовали более двух тысяч семей. Охват в социальных сетях составил свыше 135 тысяч человек. Кроме того, «База Героев» стала победителем IV Всероссийской премии «Папа года».

Сейчас турнир планируется проводить два раза в месяц и каждый раз в новом месте и с новыми испытаниями. Кроме того планируется запустить проект в Ишиме, Тобольске и Заводоуковске с организацией финала в Тюмени. Таким образом, будет создана полноценная региональная сеть семейных военно-спортивных мероприятий, доступных в городах региона. Проект будет сопровождаться обширной образовательно-просветительской программой, нацеленной на продвижение семейных ценностей и идеи ответственного отцовства.

В финале также планируется организовать массовый флешмоб и попасть в Книгу рекордов России.

В рамках заочных испытаний участниками будет подготовлен цикл видеоматериалов о семейных командах и их историях. Медиа-продукт затем станет своеобразной социальной рекламой, пропагандирующей идеи семьи, правильных отношений между отцами и сыновьями, идеалы мужественности и патриотизма.

Проект, кроме всего прочего, ставит цель по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, приобщению ее к военной истории и популяризации военной службы у подростков.

Второй проект-победитель создал голышмановец Никита Дьяченко. Он придумал интернет-квест для учащейся молодежи 10-17 лет «Активные выходные с РДШ: Летний Переполох». Проект должен научить подростков социальноактивному, творческому и здоровому образу отдыху, а интернет и digital-технологии использоваться как инструмент для социализации и развития профессиональных и социально-значимых умений и навыков. Квест также направлен на развитие дружеских отношений между детьми разных регионов.

- На сегодняшний день проблемой остается досуг молодежи. Этот проект призван сплотить команды, организовать веселое времяпрепровождение, занятость в выходные дни и каникулы, создать идеальные условия для общения детей из самых разных регионов, чтобы ребята могли знакомиться с разными культурами нашей страны, традициями и обычаями, – пояснил Никита Дьяченко.

Пока в проекте планируется участие пяти школьных команд по 10 человек из Тюменской области, Республики Алтай, Алтайского края и Кемеровской области. Участникам будет предложено выполнить шесть пакетов заданий, а свои отчеты о их выполнении они будут размещать в группе «ВКонтакте». Благодаря интернет-квесту подростки отлично проведут свободное время, узнают что-то новое и интересное друг о друге, научатся работать в команде и получат знания в самых разных областях.

Благодаря гранту квест можно будет организовать на несколько сезонов и увеличить количество команд.

Отметим, что проекты-победители выбирало народное жюри. Голосование проходило на портале конкурса и свое мнение высказали более 187 тысяч человек. Параллельно проекты оценивала экспертная комиссия из руководителей крупных общественных организаций, государственных учреждений, органов власти и коммерческих структур.

СПРАВКА:

Конкурс «Доброволец России - 2018» проходит уже 8 год, его грантовый фонд составляет 15 миллионов рублей. Поддержку получают социальные проекты по двенадцати направлениям добровольческой деятельности. В нынешнем году на участие в конкурсе претендовало 15 тысяч 839 идей со всей России, но только 120 из них дошли до всероссийского уровня, а поддержку получат лишь 36.

Особенностью нынешнего состязания стало создание программы Акселерации – трехмесячной программы развития и обучения инициаторов самых успешных проектов. Волонтеров учат продвигать свои проекты, грамотно доносить смысл идей, разрушать страхи перед публичными выступлениями, проводить презентации, выстраивать эффективные коммуникации при реализации.

5 декабря на Всероссийском форуме добровольцев состоится очный финальный этап конкурса и вручение Премии «Доброволец России - 2018».

Из Тюменских проектов на гранты также претендовали:

Анастасия Левинова из Тюменского района с проектои «Время равных возможностей: горнолыжный и роллер спорт для детей с ограниченными возможностями здоровья»;

Светлана Жукова из Тюмени с проектом по организации инклюзивного туризма в Тюменской области «Истоки»;

Кристина Безвершенк из Тюмени с проектом «Открытая школа права».