Тюменский морж Андрей Агарков проплыл 1000 метров в ледяной воде у берегов Антарктиды

Тюменский морж Андрей Агарков в составе международной экспедиции возвращается из Антарктиды к берегам Южной Америки. Ученые и спортсмены проводили эксперимент по нахождению в студеной морской воде человека и влиянию холода на организм. Спортсмены надеются, что заплывы в ледяной воде со временем включат в программу Олимпийских игр.

В международной экспедиции к берегам Антарктиды участвовали два российских моржа Андрей Агарков и Александр Брылин. Фото Андрея Агаркова

У берегов самого южного континента планеты пятнадцать представителей самых разных стран погружались в воду и преодолевали вплавь один километр. Андрей Агарков стал первым по самому длительному нахождению в минусовой воде, он показал результат 25 минут 27,27 секунды! Еще один россиянин Александр Брылин проплыл свою тысячу метров за 20 минут.

Заплывы проходили несколько дней, россияне были одними из первых, погружаясь в океан 23 и 24 ноября.

В первом заплыве, в котором участвовал Александр Брылин, природа благоволила, были попутные течения, а вода - гладкой. Коллега россиянина по заплыву Паоло Чиарино (Италия), проплыл за 14 минут, при своём стандарте в стоячей воде 20 минут и был очень удивлён результатом.

Андрей Агарков участвовал во втором заплыве, который по местному времени состоялся в 2 часа ночи 24 ноября, или в 18 часов по тюменскому. В тот момент температура морской соленой воды была порядка минус 1,5 градуса. Погружаться в такую воду сложно - даже небольшое столкновение в воде доставляет сильную боль.

Фото Андрея Агаркова

В своей тройке Агарков пробыл в воде дольше всех, более 25 минут. Его коллеги мастера спорта по плаванию Саманта (ЮАР) и Сержио (Аргентина) плыли по 18 минут, в стоячей воде такое расстояние они преодолели бы за 14-15 минут.

- В это время океан уже был взбудоражен, а волны и течение двигались на встречу, - рассказал после заплыва Андрей. - Когда плыл, ничего не было видно, волна, ветер, казалось, что дистанция не закончится. На лодке сопровождения услышал, что мне еще 100 метров, подумал: «да ну нафиг, выйти что ли». Сейчас даже кружку держать не могу, все тело иголками колет, завтра и зарядку, наверное, пропущу, организму надо восстановиться! Остальные участники, которым преодолеть дистанцию ещё предстоит, встревожены, готовятся морально (не отходят от холодильников и столовой), так как увидели, как первая семерка прошла это расстояние и чего стоит ждать.

Участники экспедиции рассказали также, что во время путешествия им удалось посмотреть на пингвинов, а киты постоянно сопровождали лайнер вдоль берега континета.

Пятнадцать человек международной экспедиции несколько дней погружались в океан возле Антарктиды. Фото Андрея Агаркова

- Сейчас судно штурмует 8-10 бальные волны, но это уже не страшно, так как на 11 день путешествия качка по волнам стала привычным делом, - делится эмоциями тюменец.

Отметим, что зимнее плавание в Тюмени становится все популярнее. В 2017 году областной центр впервые в России принял Кубок Мира. Нынешней осенью, тюменские моржи открыли новый сезон 4 ноября. Уже на следующей неделе, с 6 по 9 декабря, на озере Чемпионов состоится 1 этап Кубка Мира по ледяному плаванию и Открытый турнир городов России. Сильнейшие пловцы из пяти стран будут состязаться на дистанциях в 25, 50, 100, 200, 500 и 10000 метров.