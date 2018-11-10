В Тюменской области почитателей Николая II удивят новым объектом

В минувшие выходные, в селе Покровское Тюменской области появился новый памятный знак. Он связан с семьей Николая II, символизирует раскол империи и последовавший за ним духовный кризис. Памятный знак установлен у дома-музея Распутина. Село Покровское входит в программу национального туристического проекта «Императорский маршрут» не случайно. Его маршрут пролегает через города, связанные с царской семьей и их окружением. Помимо Тюмени и Тобольска, туда также входят Москва, Санкт-Петербург, Вятка, Пермь, Алапаевск, Омск и Екатеринбург. В последний именно через родное село Распутина пролегал путь Николая II из Тобольска к месту расстрела.

Маленькое село с громкой историей

Дом-музей Григория Распутина можно по праву назвать визитной карточкой Тюменской области, как и самый нашумевшие его экспонат – старый венский стул. Бытует легенда, что стул обладает целебными свойствами – лечит мужские болезни, помогает от бездетности. В свое время уникальный объект стал предметом публикации одной из скандально известных газет. Авторы статьи писали, что энергетика стула настолько сильна, что достаточно просто посидеть на напечатанного фото. Мужская половина населения страны буквально восприняв информацию, потянулась в частный музей села Покровское в надежде хотя бы дотронуться до легендарного экспоната.

Чем же так привлекает музей в обычном тюменском селе туристов? Прежде всего, историей о том, что именно здесь родился верный друг царской семьи Григорий Распутин. Он появился в семье ямщика 21 января 1869 году. Спустя столетие, а именно в 1990 году, в Покровском появился музей его имени. Его основала семья Смирновых, много лет собиравшая по крупицам информацию о знаменитом земляке.

Сейчас в музее представлена внушительная экспозиция в виде уникальных газет, фотографий, предметов быта. Старинный шкаф хранит книги о жизни Распутина. Самой ценной Марина Смирнова считает издание, вышедшее под авторством самого Распутина. Тоненькая книга была куплена за большие деньги, но она дает ключи к пониманию многих вещей и событий жизни именитого земляка. Несмотря на удаленность и работу только в выходные дни, музей притягивает историков, мистиков, культурологов, студентов, туристов со всей страны. В числе посетивших его есть и знаменитости. Среди них известный актёр Владимир Толоконников, путешественник Фёдор Конюхов, правнучка Григория Распутина Лоренсо, приживающая во Франции.

Необъяснимые события

Многие историки до сих пор задаются вопросом, как малограмотный мужик из Тобольской губернии стал другом семьи последнего русского царя. Остается загадкой и то, как ему удалось помочь цесаревичу Алексею. Наследник родился с гемофилией и в момент появления Распутина находился на грани гибели. Но факт уникального исцеления подтверждён документально царским врачом. Именно с того момента жизнь Романовых и Григория Распутина. В своих письмах Романовы обращались к Григорию не иначе, как «Мой друг» или «наш друг».

«В с.Покровском, была перепряжка, долго стояли как раз против дома Григория и видели всю его семью, глядевшую в окна», - написал в своем дневнике во время поездки Николай II. Директор музей Марина Смирнова подробно изучила маршрут движения царской семьи по селу, а после соотнесла его с картой расположения покушения на Распутина, и нашла удивительное сходство. 29 июня 1914 года мещанка Гусева тяжело ранила Григория, буквально распоров ему низ живота. Тоболяк выжил, было заведено уголовное дело и составлена схема нападения. Выяснилось, что остановка в пути царской семьи произошла именно в том месте, где тремя годами ранее пролилась кровь их друга.

Символ перелома эпохи

Супруги Смирновы продолжают пополнять экспозицию. Очередным шагом к развитию дома-музея стал памятный знак. Идея его установки появилась давно, но супругов смущала сложность выполнения работы.

- Случился разлом империи, все рухнуло, и кризис был, в том числе, духовный в стране. Муж предложил сделать памятный знак в виде треснувшего креста. Мы так придумали сами, объяснили работникам, чего именно хотим. И они меньше чем за месяц закончили работу и выполнили ее именно так, как мы хотели, - рассказала Марина Смирнова.

В презентации знака также принимали участие режиссер Константин Одегов и художник Игорь Рязанцев. Последний подарил в музей две картины, выполненные в уникальном стиле.

- В «Императорский маршрут» регион включили год назад. Но интерес к местам, так или иначе, связанным с императорской семьей, заметно возрос. пользуются популярностью у туристов и собственные маршруты области, - добавил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

Так, наибольший интерес вызывает тур «Черное золото Сибири». Он позволяет узнать об истории освоения Тюменского Севера, погрузиться в профессию нефтяника, попробовать уху с нефтью и, конечно, посетить знаменитые термальные источники. Особой популярностью пользуется фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле». За последние девять лет на фестивале побывали свыше 110 тысяч российских и иностранных туристов. В целом, за 2017 год регион посетили 2 миллиона 880 тысяч человек.