В Тюменской области стартует третий этап командного челлендж-баттла «Премьера»

С 22 ноября для студентов тюменских вузов стартует третий этап проекта «Премьера». Он уже стал своего рода «Студенческой осень» и призван объединить молодежь, желающих реализовать себя в различных творческих направлениях. Участники проекта уже успели провести серию перформансов в городе: собрали сто улыбок, проводили турнир по мусорболу среди прохожих, организовывали живые выставки в березовой роще в костюмах сказочных персонажей, а также встречали прилетающих в тюменский аэропорт. С 22 ноября стартует третий этап проекта, он станет не менее насыщенным и фееричным. Но обо всем по порядку.

«Студенческая осень»

У тюменского проекта «Премьера» давняя история. Впервые он стартовал еще в 1998 году и регулярно проводился вплоть до 2012 года. Тогда он представлял собой ежегодные выездные смены творческих молодежных студенческих коллективов. Затем проект на время свернули. И вот спустя шесть лет, в 2018 году организаторы решили его возродить, придав ему новую форму. Теперь они проходит в три этапа, включающих различных форматы реализации молодежных инициатив.

Фото vk.com/premieratmn

- Студенческое творчество - это намного больше, чем музыка, танцы, театр, мода и так далее. Благодаря студенческим проектам, через творчество молодежь еще в университете выстраивает горизонтальные коммуникации, учится работать в коллективе и формирует инициативные команды, которые в перспективе могут решать актуальные проблемы, делать интересные проекты и в целом развивать городскую среду. Для студентов главным творческим событием всегда была «Студенческая весна». Отсюда даже родилась самая знаменитая фраза, бытующая в университетских активах: живем от Студвесны до Студвесны. Поэтому мы решили дать студентам еще одну возможность проявить себя и запустить своеобразную «Студенческую осень» или «Премьеру», - отметила заместитель директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова.

С премьерой!

Первый этап проекта стартовал в сентябре. Участники прошли творческий интенсив по шести направлениям: «Мода», «Медиа», «Оригинальный жанр», «Музыка», «Театр» и «Хореография». Студенты прокачивали свои навыки на мастер-классах, обменивались опытом на коммуникативных сессиях, общались и показывали свои таланты на вечерних шоу-программах.

Вторым этапом стал командный челлендж-баттл «Вызов принят». Студенты соревновались в создании контента в сети и на улицах города: рассказывали анекдоты в автобусах в костюмах клоунов, собирали сто улыбок, устраивали флешмобы и перформансы.

Фото vk.com/premieratmn

- Каждый из нас встречается с ситуациями, которые можно назвать вызовом — своим привычкам, образу жизни, поведению, мироощущению, мнениям. В наших силах сделать так, чтобы любой случай, который нам подворачивался, позволял накапливать опыт. Поэтому основной мотив командного челлендж-баттла «Вызов принят» — это создавать возможности, работать в команде и уметь ярко заявить о себе, — отметил руководитель творческого проекта «Премьера» Илья Титов.

Одним из заданий стало создание разного рода арт-объектов. При этом обязательным условием стало изображение позитивных явлений в жизни молодежи, призыв становиться лучше и достигать целей. Благодаря чему, в Тюмени появилось сразу несколько необычных конструкций.

Так, студенты медицинского института представили композицию «Выбор». На площади около молодежного театрального центра «Космос» ребята установили четыре одинаковых синих двери. За каждой из них, в центре конструкции находится дверь коробка, в ней собраны атрибуты четверых важных направлений реализации потенциала молодежи – творчество, безопасность, наука и рабочий класс.

- Эти двери символизируют путь. Какую дверь человек не открыл, какой бы путь не выбрал, при достаточном усердии он приведет к его успеху. Не случайно в центре конструкции установлен стол, на котором лежат – аттестат, благодарственное письмо в рамке, кубок, семейные фото, ключи от автомобиля. Эти предметы символизируют достижения, которых способен достичь каждый, - отметил идейный вдохновитель команды «ШикБлескЗолотатреск» Анатолий Абраменко.

Фото vk.com/premieratmn

Он добавил, что по этой же причине все двери связаны нитями. Это символ того, что разные пути так или иначе переплетаются между собой, а также отсылают к понятию «тернистый путь» - ничего не достается человеку без определенных усилий.

Что впереди

С 22 ноября для студентов тюменских вузов стартует третий этап проекта «Премьера». Участников ждет выездной интенсив. За три дня они подготовят эскизы театральных работ. Для этого ребята разобьются на три группы - театр малых форм, пластический театр и театр танца. За каждой труппой будет закреплен федеральный эксперт в соответствии с направлением. Также студентов ждут мастер-классы от региональных спикеров по категориям: «Режиссура», «Пластика», «Хореография» и «Сценическая речь».

Фото vk.com/premieratmn

Свои зарисовки участники проекта презентуют 25 ноября на сцене молодежного театрального центра «Космос». Посетить мероприятие и поддержать команду сможет любой желающий. Третий заключительный этап «Премьеры» станет красивой финальной точкой, откроет новые таланты и станет отличным заделом в подготовке к главному молодежному событию «Студенческой весне».