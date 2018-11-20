Куда пойти учиться выпускнику в Тюменской области

В Тюменском технопарке 22-23 ноября пройдет ежегодный профориентационный фестиваль «ПрофиБудуЯ». В шестой раз на одной площадке соберутся представители всех образовательных организаций юга Тюменской области – Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Голышманово. Они презентуют школьникам свои образовательные площадки, расскажут о том, куда и на каких условиях можно поступить и где потом работать в будущем. В преддверии мероприятия представители департамента образования и науки Тюменской области и департамента труда и занятости населения Тюменской области рассказали родителям о том, как нацелить ребенка на получение нужного ему образования.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

В тюменских колледжах и вузах для выпускников представлены самые разные образовательные программы. По словам Лилии Масловой, главного специалиста отдела профессионального образования департамента образования и науки Тюменской области, для тех, кто получает профессиональное образование впервые, обучение бесплатно. Хотя есть и определенные условия, которые не менялись уже несколько лет.

- Для вузов обязательно нужны результаты ЕГЭ. Уже с 1 октября на сайтах вузов можно найти плановые требования на следующий год. В средние профессиональные учреждения поступление идет на общих основаниях без каких-либо льгот по среднему баллу аттестата, то есть без экзамена. Есть также программы профессионального обучения, направленные на получение рабочих профессий, когда по окончании обучения выдается не диплом, а свидетельство о квалификации. Существуют и программы, направленные на «особых» ребят – выпускников коррекционных классов. В течение двух лет они могут обучаться там по адаптивным программам и по выходу получить от двух до трех квалификаций, - пояснила главный специалист и добавила, что для выпускников коррекционных классов всегда стараются удовлетворить потребность ежегодно, поэтому принимаются заявления от всех желающих.

Лилия Маслова сделала акцент на льготах при поступлении. Она сообщила, что льготные места и особые условия приема есть только в высших образовательных организациях. Там выделяется определенная квота для ребят, относящихся к категориям лиц, оставшихся без попечения родителей, сирот или инвалидов. По правилам приема – это 10% мест от объявленного бюджетного набора. Заявиться на поступление на льготных условиях можно, но только после 11 класса с результатами ЕГЭ.

Кстати, в последнее время все больше сокращается набор выпускников 9 классов. Такова образовательная политика и связана она с развитием общества и производства.

- Сейчас техникумам, колледжам и предприятиям в целом нужен специалист более высокого уровня. Например, через два года в педагогическом колледже планируется открыть специальность «Мобильная робототехника». Уровень специалиста – не просто человек, работающий руками, а управляющий автоматизированным оборудованием, - прокомментировала представитель департамента образования.

В тюменских колледжах и вузах для выпускников представлены самые разные образовательные программыФото: Татьяна Коркина

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ БУДУЩУЮ ПРОФЕССИЮ

Вопрос самоопределения встает перед всеми выпускниками, и происходит это, как правило, когда им от 16 до 18 лет. В этом возрасте их жизнь все еще полностью организована взрослыми. Дома – родителями, в школе – учителями. И вдруг детям говорят – выбирай свое будущее, свой образ жизни. По словам ведущего психолога отдела профессиональной ориентации граждан Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района Любови Завориной, именно с этим связана тенденция, когда порядка 80% выпускников вузов и колледжей по первой полученной специальности не работают. Они либо уходят в смежные отрасли, либо вообще выбирают нечто другое. Дело тут не только в неверных представлениях детей о выбранной профессии, но и в том, что часто на выбор детей оказывают влияние родители, которые в том числе не формируют у ребенка позитивный образ будущего. Мотивы родителей понятны – они склонны предостерегать или, наоборот, навязывать ребенку выбор, исходя из своего опыта. Но выбирая будущую профессию, ребенок выбирает свою дальнейшую жизнь. А сама профессия, по словам Любови Завориной, - всего лишь инструмент. Поэтому профориентация имеет гораздо более широкий смысл.

- Нам кажется, что, если мы ребенка посильнее напугаем, то все получится, но на самом деле процесс пойдет в обратную сторону. Дети перестают слышать «пугалки», им кажется, что родители их не понимают. Поэтому мы призываем вас формировать положительный образ будущего, - дала она совет родителям. - А если ребенок видит уж слишком нереалистичное будущее, необходимо этот момент скорректировать, но мягко. Пример: девочка хочет стать врачом. Задайте ей вопрос - что она видит? Как сидит гордая и красивая, в белом халатике или же лечит самых разных людей? Нарисуйте ей картинку, возможно, она увидит некоторые новые нюансы.

В качестве помощи детям, родителям и педагогам во всех вопросах самоопределения, она порекомендовала посетить Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района по улице Республики, 204В/2. Несмотря на то, что в названии центра звучат только две территории, принимает он всех жителей юга Тюменской области и даже северных регионов.

- Центр оборудован по типу профориентационных модулей, всего их 20. Когда приезжают дети, мы ведем их на экскурсию по модулям, каждый из которых представляет собой некую сферу экономики. Детям рассказываем, что это за сфера, для чего она нужна, какие профессии в нее входят, где можно получить образование и какие требования предъявляются к будущим специалистам. В некоторых модулях можно что-то сделать своими руками, - обрисовала Любовь Заворина структуру центра.

Например, в модуле здравоохранения можно попробовать поставить инъекцию, провести реанимацию на тренажере, а в транспортном комплексе - поездить на КАМАЗе, поуправлять самолетом.

- Тренажеры простые, но их достаточно для первичного информирования, для получения первого представления о профессиях. Экскурсии бесплатные, но проводятся в группах и организуются по предварительной заявке. Как правило, привозят классы, которые мы делим по 10-12 человек, - сообщила психолог.

Кроме экскурсии в центре могут провести профориентационное компьютерное тестирование - апробированные тесты, направленные на выявление склонностей, намерений, интересов ребенка. Но, как и любой тест, они - лишь дополнительная информация к размышлению, а не рецепт. Нужны тесты больше для специалистов, которые впервые знакомятся с ребенком, или для замещающих родителей, у которых ребенок появился, допустим, месяц назад. На тестирование можно приехать без предварительной записи с ребенком не младше 14 лет. С собой нужно иметь паспорт или свидетельство о рождении.

Для более подробного знакомства с профессиями, специалисты центра организуют мастер-классы и игры профориентационной направленности. Для их проведения часто приглашаются эксперты в конкретном направлении.

Кстати, раз в месяц по субботам в центре проводится День семьи. С 10 до 13 часов с семьями работают психологи, которые проводят тестирования детей, общаются с родителями, организуют экскурсию. Мероприятие выходного дня платное.

В Тюменском технопарке 22-23 ноября пройдет VI профориентационный фестиваль «ПрофиБудуЯ»Фото: Лидия Шумкова

ДЛЯ СПРАВКИ:

Профориентационный фестиваль «ПрофиБудуЯ» пройдет 22-23 ноября с 9.00 до 18.00 в Тюменском технопарке по улице Республики, 142. На двух этажах вузы и колледжи региона представят свои стенды, где можно будет проконсультироваться со специалистами, подробнее узнать о той или иной специальности, условиях приема и даже поучаствовать в профильных мастер-классах.