В центре Тюмени заработала Областная штаб-квартира «серебряных» добровольцев

Областная штаб-квартира «серебряных» добровольцев заработала в центре Тюмени. Новая площадка в отеле «Ремезов» позволит активным добровольцам старшего поколения чаще встречаться, общаться, учиться и открывать себя с новой стороны.

Фото Благотворительного фонда "Старшее поколение"

Торжественное открытие состоялось под треки уже известных всем DJ Лёли и DJ Мэри Бэл. Добровольцы устроили танцевальный флешмоб и исполнили гимн «серебряных» волонтеров Тюменской области. Кроме того, в штаб-квартире открыли необычный арт-объект, посвященный волонтерам. Самые активные добровольцы старшего поколения получили волонтерские книжки.

В центре было также создано арт-пространство и авторская фотовыставка Полины Егоровой, где можно было познакомиться с активными тюменцами, тим-лидерами «серебряного» добровольчества и основными направлениями волонтерской деятельности Областной штаб-квартиры.

Фото Благотворительного фонда "Старшее поколение"

- Ежедневно огромное количество людей становятся волонтерами. Среди активистов все больше людей в возрасте от 50 лет, которые хотят приносить пользу обществу и делиться своим опытом. Именно поэтому было принято решение создать проект «Молоды душой», целью которого является раскрытие богатейшего потенциала и применение наколенного опыта и знаний пожилых. «Серебряные» волонтеры - это целое поколение людей, которые многое знают и умеют, обладают невероятным жизненным и профессиональным опытом. В рамках проекта в стране созданы 15 региональных центров. Эти центры позволяют поддержать людей старшего поколения, которые уже проявили инициативу и самостоятельно реализуют проекты в своих городах, - отметил председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Фото Благотворительного фонда "Старшее поколение"

После торжества состоялась пленарная сессия, посвященная перспективам «серебряного» волонтерства в Тюменском регионе Эксперты проекта вместе с координаторами филиалов в муниципальных районах области обсудили актуальные темы развития добровольчества среди пожилых.

Особый интерес у слушателей вызвал батл экспертов-инноваторов развития «серебряного» добровольческого движения. Приглашенные специалисты подняли темы развития наставничества и духовно-нравственного воспитания молодого поколения, обсудили поиск новых форм деятельности «серебряных» добровольцев по оказанию помощи одиноким пожилым людям и т.д.

Фото Благотворительного фонда "Старшее поколение"

- Важность данного события сложно переоценить. Ресурсный центр для «серебряных» добровольцев даст нам возможность создать единое пространство коммуникации в форме комплекса площадок, на которых возможно непосредственное взаимодействие между добровольцами пенсионного возраста, общественными деятелями, руководителями филиалов проекта, экспертами в области развития гражданского общества, специалистами предприятий, заинтересованных в развитии корпоративного волонтерства. Это большой шаг вперед в формировании регионального добровольчества, - отмечают координаторы проекта.

Напомним, что четыре года назад Областной геронтологический центр, действующий при департаменте социального развития Тюменской области, объединил активных волонтеров 55+, которые по сей день вершат добрые дела и успешно участвуют в социальных проектах.

Фото Благотворительного фонда "Старшее поколение"

Сегодня это не просто дружная команда «серебряных» волонтеров, это более шести тысяч единомышленников по всему региону, тысячи хороших поступков и инициатив.

Волонтеры зрелого возраста реализуют свой творческий потенциал, имеют разнообразный досуг, расширяют кругозор и повышают качество жизни. Каждый пожилой тюменец может в этом проекте найти для себя занятие по душе. Нередко идеи пенсионеров выходят за грани привычных представлений о том, чем люди старшего поколения могут занять свободное время.

В рамках штаб-квартиры «серебряных» добровольцев действует школа, в которой можно вступить в Лингвистический отряд «Беседуем на разных языках», подключиться к работе Мобильного «WEBотряда 55+», посещать занятия Отряда имиджа и стилистики «Волонтеры красоты 55+»,вместе с отрядом культурно-досуговой и просветительской деятельности «Гиды 55+» освоить новую профессию и проводить экскурсии. Стать участником отряда сохранения здоровья и собственной безопасности «Патруль 55+», опекать или отряда адресной социально-бытовой помощи и психологической поддержки.

К тому же в этом году организаторы проекта предлагают гражданам пенсионного возраста стать «серебряными» волонтерами новой направленности и сделать свою жизнь и жизнь окружающих активной и яркой!

Напомним, что Центр «серебряного» добровольчества в Тюмени появится благодаря победе Тюменской области во Всероссийском конкурсе по поддержке и формированию центров «серебряного» волонтёрства в субъектах РФ. Тогда оргкомитет рассмотрел 164 заявок из 64 регионов России.

Программа «Молоды душой» направлена на создание условий для участия граждан старшего поколения в добровольческой деятельности и популяризацию волонтёрства у людей пожилого возраста. В ее рамках разрабатываются образовательные и методические материалы, организуется обучение для волонтёров «серебряного» возраста, руководителей волонтёрских центров и некоммерческих организаций.

Получить более подробную информацию о деятельности ресурсного центра можно на сайте www.stp-to.ru, а также по телефону 51-77-05.