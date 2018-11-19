2018-11-19T15:06:27+03:00
Общество

В центре Тюмени заработала Областная штаб-квартира «серебряных» добровольцев

Марина АНТОНОВА
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В центре Тюмени заработала Областная штаб-квартира «серебряных» добровольцев. Фото Благотворительного фонда "Старшее поколение"В центре Тюмени заработала Областная штаб-квартира «серебряных» добровольцев. Фото Благотворительного фонда "Старшее поколение"
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Областная штаб-квартира «серебряных» добровольцев заработала в центре Тюмени. Новая площадка в отеле «Ремезов» позволит активным добровольцам старшего поколения чаще встречаться, общаться, учиться и открывать себя с новой стороны.

Фото Благотворительного фонда "Старшее поколение"

Фото Благотворительного фонда "Старшее поколение"

Торжественное открытие состоялось под треки уже известных всем DJ Лёли и DJ Мэри Бэл. Добровольцы устроили танцевальный флешмоб и исполнили гимн «серебряных» волонтеров Тюменской области. Кроме того, в штаб-квартире открыли необычный арт-объект, посвященный волонтерам. Самые активные добровольцы старшего поколения получили волонтерские книжки.

В центре было также создано арт-пространство и авторская фотовыставка Полины Егоровой, где можно было познакомиться с активными тюменцами, тим-лидерами «серебряного» добровольчества и основными направлениями волонтерской деятельности Областной штаб-квартиры.

Фото Благотворительного фонда "Старшее поколение"

Фото Благотворительного фонда "Старшее поколение"

- Ежедневно огромное количество людей становятся волонтерами. Среди активистов все больше людей в возрасте от 50 лет, которые хотят приносить пользу обществу и делиться своим опытом. Именно поэтому было принято решение создать проект «Молоды душой», целью которого является раскрытие богатейшего потенциала и применение наколенного опыта и знаний пожилых. «Серебряные» волонтеры - это целое поколение людей, которые многое знают и умеют, обладают невероятным жизненным и профессиональным опытом. В рамках проекта в стране созданы 15 региональных центров. Эти центры позволяют поддержать людей старшего поколения, которые уже проявили инициативу и самостоятельно реализуют проекты в своих городах, - отметил председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Фото Благотворительного фонда "Старшее поколение"

Фото Благотворительного фонда "Старшее поколение"

После торжества состоялась пленарная сессия, посвященная перспективам «серебряного» волонтерства в Тюменском регионе Эксперты проекта вместе с координаторами филиалов в муниципальных районах области обсудили актуальные темы развития добровольчества среди пожилых.

Особый интерес у слушателей вызвал батл экспертов-инноваторов развития «серебряного» добровольческого движения. Приглашенные специалисты подняли темы развития наставничества и духовно-нравственного воспитания молодого поколения, обсудили поиск новых форм деятельности «серебряных» добровольцев по оказанию помощи одиноким пожилым людям и т.д.

Фото Благотворительного фонда "Старшее поколение"

Фото Благотворительного фонда "Старшее поколение"

- Важность данного события сложно переоценить. Ресурсный центр для «серебряных» добровольцев даст нам возможность создать единое пространство коммуникации в форме комплекса площадок, на которых возможно непосредственное взаимодействие между добровольцами пенсионного возраста, общественными деятелями, руководителями филиалов проекта, экспертами в области развития гражданского общества, специалистами предприятий, заинтересованных в развитии корпоративного волонтерства. Это большой шаг вперед в формировании регионального добровольчества, - отмечают координаторы проекта.

Напомним, что четыре года назад Областной геронтологический центр, действующий при департаменте социального развития Тюменской области, объединил активных волонтеров 55+, которые по сей день вершат добрые дела и успешно участвуют в социальных проектах.

Фото Благотворительного фонда "Старшее поколение"

Фото Благотворительного фонда "Старшее поколение"

Сегодня это не просто дружная команда «серебряных» волонтеров, это более шести тысяч единомышленников по всему региону, тысячи хороших поступков и инициатив.

Волонтеры зрелого возраста реализуют свой творческий потенциал, имеют разнообразный досуг, расширяют кругозор и повышают качество жизни. Каждый пожилой тюменец может в этом проекте найти для себя занятие по душе. Нередко идеи пенсионеров выходят за грани привычных представлений о том, чем люди старшего поколения могут занять свободное время.

В рамках штаб-квартиры «серебряных» добровольцев действует школа, в которой можно вступить в Лингвистический отряд «Беседуем на разных языках», подключиться к работе Мобильного «WEBотряда 55+», посещать занятия Отряда имиджа и стилистики «Волонтеры красоты 55+»,вместе с отрядом культурно-досуговой и просветительской деятельности «Гиды 55+» освоить новую профессию и проводить экскурсии. Стать участником отряда сохранения здоровья и собственной безопасности «Патруль 55+», опекать или отряда адресной социально-бытовой помощи и психологической поддержки.

К тому же в этом году организаторы проекта предлагают гражданам пенсионного возраста стать «серебряными» волонтерами новой направленности и сделать свою жизнь и жизнь окружающих активной и яркой!

Напомним, что Центр «серебряного» добровольчества в Тюмени появится благодаря победе Тюменской области во Всероссийском конкурсе по поддержке и формированию центров «серебряного» волонтёрства в субъектах РФ. Тогда оргкомитет рассмотрел 164 заявок из 64 регионов России.

Программа «Молоды душой» направлена на создание условий для участия граждан старшего поколения в добровольческой деятельности и популяризацию волонтёрства у людей пожилого возраста. В ее рамках разрабатываются образовательные и методические материалы, организуется обучение для волонтёров «серебряного» возраста, руководителей волонтёрских центров и некоммерческих организаций.

Получить более подробную информацию о деятельности ресурсного центра можно на сайте www.stp-to.ru, а также по телефону 51-77-05.

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