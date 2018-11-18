2018-11-18T11:39:59+03:00
Общество

В Тобольске стали известны имена победителей образовательного проекта «Лига старост»

58 старост учебных групп соревновались за звание лучшего
Светлана БОРИСОВА
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Фото: https://vk.com/ligastarost72Фото: https://vk.com/ligastarost72
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В Тобольске завершился образовательный проект «Лига старост». 58 старост учебных групп соревновались за звание лучшего. Студенты участвовали в индивидуальных, командных и дополнительных оффлайн заданиях, а также проявляли свои умения в финальной ролевой игре по мотивам фильма «Первому игроку приготовиться».

За работой ребят наблюдали кураторы проекта и оценивали их по критериям: вовлеченность, инициативность, коммуникативность, массовость, медийность и оригинальность.

Обладателем звания «Лучший староста Тобольска» стала Мария Борщук, студентка Тобольского медицинского колледжа. Второе место заняла Анна Судьина, студентка Тобольского педагогического института, третье — Ульяна Редикульцева, студентка филиала Тюменского индустриального университета. Они получили денежные призы и сертификаты для учебных групп на посещение аквапарка, лазертага или пиццерии.

— Лига старост — это возможность объединить лидеров студенческих групп в одно сообщество. В городе 5 учебных заведений, мы решили объединить ребят из разных вузов и ссузов, чтобы они и в дальнейшем могли между собой общаться, работать и создавать проекты. Мы, в свою очередь, готовы оказать в этом ресурсную поддержку, — отметила Светлана Спехова, руководитель мультицентра «Моя территория» в Тобольске.

В ходе проекта участники посещали мастер-классы от региональных экспертов, где учились искусству продвижения личного бренда в социальных сетях, избавлялись от страха публичных выступлений, развивали лидерские качества, придумывали нестандартные форматы взаимодействия с группой и учились реализовывать свои идеи. Также каждый староста готовил и проводил мероприятие внутри своей учебной группы.

Справка «КП»

«Лига старост» проводится в Тюмени с 2008 года. Идею проекта поддержал мультицентр «Моя территория» в Тобольске и в этом году впервые открыл двери для старост академических групп. В проекте принимали участие студенты очной и заочной формы обучения ссузов и вузов, расположенных на территории города Тобольска.

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