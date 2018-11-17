2018-11-17T08:46:35+03:00
Общество

Тоболяки разгадали пропажу букв со въезда в город

Оказалось, это фотошоп
Светлана БОРИСОВА
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Фото: Тобольск мероприятныйФото: Тобольск мероприятный
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В сети появились фотографии пропажи букв с надписи «Тобольск» при въезде в город. Недавно в городских сообществах Вконтакте появились новости о демонтаже знаменитого указателя. На фото остались только три буквы, которые формировали надпись «ТОК».Тоболяки в комментариях выдвигали свои версии: от пропажи до фотошопа. Вскоре в соцсетях появились картинки, на которых к буквам добавлено слово «Медиа». Как оказалось, это, действительно, фотошоп: организаторы нового молодежного проекта «МедиаТОК» таким образом заявили о старте.

Проект запустится 25 ноября, но сейчас уже можно подать заявку по ссылке. В нем участники разделятся на digital-агентства, в каждое из которых войдут представители шести направлений: фото, видео, PR, дизайн, продюсирование, копирайтинг. Ребятам нужно будет выполнять домашние задания, набирать командные баллы и создавать уникальный контент, который войдет в основу молодежной группы Тобольска. Также внутри направления будут проходить мастер-классы и тренинги для развития профессиональных компетенций.

По итогу проекта команды будут защищать идею молодежной группы во ВКонтакте. Агентство-победитель попадет в штат создателей и редакторов современного новостного паблика о молодежи Тобольска.

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