Михайловские дни: в Тюменской области снижается количество абортов

Неделя за Жизнь – Михайловские дни завершилась в Тюмени и области. Это ежегодные общественные мероприятия, которые проводятся для привлечения внимания населения против абортов и в защиту жизни нерожденных детей.

Акция проходила по всей России. В ее рамках состоялись сбор подписей против абортов, круглые столы, показы фильмов «За жизнь!», беседы, крестные ходы, автопробеги, лекции, и другие.

В Тюмени организатором акции ежегодно выступает Комиссия по защите семьи, материнства и детства Тобольско-Тюменской митрополии. Православные организовывали молебны, проводили благотворительную ярмарку, сбор средств на помощь беременным женщинам и мамам с детьми, оказавшимся с трудной ситуации, в том числе отказавшимся от аборта. Ставили свечи в память о неродившихся детях.

Как сообщили «Комсомольской правде – Тюмень» в департаменте здравоохранения Тюменской области, профилактика абортов имеет важную роль в повышении рождаемости и демографической политике региона. Например, в 2017 году количество операций по прерыванию беременности удалось снизить. За январь - октябрь 2018 года этот показатель по сравнению с прошлым годом уменьшился еще на 14,6 процентов или на 491 случай. Всего же операций по прерыванию беременности, выполненных по желанию женщины в медицинских организациях всех форм собственности региона снизилось на 559 случаев, что составило 10,7 процентов.

- С врачебной точки зрения я могу сказать, что инициатива полного запрета абортов – опасна. Так как, в первую очередь, увеличивается угроза жизни матери, - отметила Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Ирина Кукарская. - По Конституции России женщина имеет право на свой репродуктивный выбор. Если у нее не будет возможности сделать аборт в государственной клинике, она пойдет к разным шарлатанам, которые под различными предлогами получат широкое распространение.

Доктор также отметила, что медицина сейчас старается усовершенствовать способы прерывания беременности. Кроме того, в Тюменской области также делается все, чтобы минимизировать случаи рождения на дому, когда существует большая угроза матери.

- Время от времени появляются различные народные акушерки, которые обещают, в случае возникновения незапланированной ситуации, обеспечить доставку в стационар, однако, естественно, никаких договоренностей у них нет. Что уж говорить о том, что они будут предлагать в качестве методов для аборта? Мы же беспокоимся о репродуктивном здоровье женщины – при любом ее выборе и решении, - подчеркнула Кукарская.

Отметим, что охрана материнства и детства является одной из приоритетных задач здравоохранения Тюменской области. В частности, в регионе внедрена трехуровневая система перинатальной помощи. Во всех учреждениях родовспоможения практикуются семейно-ориентированные технологии: организованы индивидуальные родовые, созданы условия для совместного пребывания матери и ребенка, поощряется участие членов семьи в оказании поддержки женщине в период родов и в послеродовом периоде, практикуется раннее прикладывание к груди с приоритетом грудного вскармливания.

Кроме того, Центры медико-социальной поддержки ведут работу по выявлению беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и социальному сопровождению их на протяжении всей беременности. Создана база данных беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации совместно с органами социальной защиты населения, внедрение «Диспетчерского социального часа» в медицинских организациях.

Прежде чем пойти на аборт каждая женщина проходит консультации у специально подготовленных медицинских работников и психологов. В регионе также действует Ассоциация психологов женских консультаций. С 1 июля сотрудничество психологов по доабортному консультированию организовано при женских консультациях в семи районах региона. В настоящее время ведется подбор кадров в девяти районах области и ознакомление специалистов со спецификой профилактики абортов, налаживанию социально-психологической помощи женщинам в ситуации репродуктивного выбора.

После того, как женщине рассказывают о медицинских и психологических последствиях аборта на здоровье, ей согласно статьи 56 Федерального закона № 323 предоставляется «время тишины» для окончательного принятия решения сохранять или прерывать беременность.

В то же время принимаются меры по выявлению нелегальных организаций по рекламированию и ведению домашних родов не профессионально подготовленными лицами с привлечением сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

Прерывание беременности проводится при сроке беременности 4–7 недель и 11– 12 недель - не ранее 48 часов с момента обращения женщины в медицинскую организацию. При сроке беременности 8–10 недель - не ранее 7 дней.