За Менделеева! В Тюмени показали химическое шоу в поддержку конкурса «Великие имена России»

В Тюменской области продолжаются мероприятия, направленные в поддержку всероссийского конкурса «Великие имена России». До 30 ноября по всей стране проходит голосование, в рамках которого каждый желающий может отдать свой голос за имя одного из трех кандидатов, которое дополнит название аэропорта Рощино – Дмитрия Менделеева, Петра Ершова и Виктора Муравленко. На кандидатуру учёного претендуют аэропорты трех городов – Тюмени, Москвы и Набережных Челнов, в связи с чем в нашем городе проходит серия акций: инициативные тюменцы агитируют жителей региона поддержать великого земляка и присвоить Рощино имя великого учёного Дмитрия Менделеева.

«ХИМИЧЕСКАЯ» ФЕЕРИЯ

В торговом центре «Тюмень Сити Молл» в минувшее воскресенье состоялось феерическое шоу-акция в поддержку Дмитрия Менделеева, имя которого фигурирует в шорт-листе конкурса. Для ребятишек устроили настоящее химическое шоу с участием «учёных» и «сумасшедшего профессора». По словам организатора химического шоу, директора агентства Like Show Екатерины Соковниной, благодаря таблице химических элементов, которую упорядочил Дмитрий Менделеев, в дальнейшем многие учёные открыли химические элементы.

- Наш знаменитый земляк не только занимался химией, но был одним из первых воздухоплавателей, - отмечает Екатерина. – Во многом благодаря ему сегодня наши самолеты летают. Ученый помог первым аэропланам подняться в воздух. В связи с этим мы хотим, чтобы наш аэропорт был назван в честь Дмитрия Ивановича.

Фото: департамент по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике

От химической феерии остались в восторге не только дети, но и взрослые. Как рассказали «Комсомольской правде – Тюмень» в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области, вместе с «учёными»-химиками детишки создали криопопкорн, ледяную баню, вызвали джина и колдовали над цветопревращением. Весело и дружно, вместе с мамами и папами, детки узнавали интересные факты об этой науке о Дмитрии Менделееве.

- Во время химического шоу ребята узнали, каким разносторонним человеком был Менделеев, что температура жидкого азота составляет - 196 градусов, как сделать снег из подручных средств и многое другое, а также вместе с родителями смогли проголосовать за химика на сайте, - рассказали в департаменте.

Фото: департамент по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике

ТРИ НА ЧЕТЫРЕ

Не обошли стороной великую персону и уличные художники. В конце прошлой недели на перекрёстке ул. 8 марта и Хохрякова появился стрит-арт площадью 3 на 4 метра, посвящённый Дмитрию Менделееву. Инициатором акции выступила команда мультицентра «Моя территория», а эскиз разработал и нанёс на установку дизайнер, граффитист и участник фестивалей по стрит-арту Андрей Егоров. Рисовал Менделеева на трансформаторной будке молодой художник при помощи баллончиков с краской.

Фото: соцсети

Как отметила руководитель мультицентра «Моя территория» Мария Федоренко, в связи со всероссийским голосованием за выдающихся людей мультицентр решил креативно поддержать одного из тюменских кандидатов.

- Дмитрий Менделеев – это уроженец Тобольска, всемирно известный учёный, который прославился благодаря созданию периодической системы химических элементов. Мы хотим привлечь внимание к заслугам этого великого человека и надеемся, что наш аэропорт будет носить его имя, - рассказала Мария.

ВЫБОР ГУБЕРНАТОРА

Ранее свой выбор за одну из кандидатур сделал и губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона призвал тюменцев принять участие во всероссийском конкурсе «Великие имена России» и рассказал, что сам проголосовал за Дмитрия Менделеева.

– Аэропорту Рощино скоро будет присвоено имя выдающегося земляка. Какого именно – выбирать нам с вами, - рассказал на своей страничке в социальной сети глава региона. – Я свой выбор уже сделал и проголосовал за создателя периодической системы Дмитрия Менделеева. За это имя конкурируют ещё несколько городов России, но помню, что Родина Дмитрия Ивановича находится здесь, в Тюменской области. Своё детство он провёл в Тобольске и стал первым Почётным гражданином этого города. Предлагаю вам принять участие в финальном этапе голосовании на сайте.

КАК СДЕЛАТЬ ВЫБОР?

Финальное голосование в рамках проекта «Великие имена России» проходит с 12 по 30 ноября. Каждый желающий может отдать свой голос за имя одного из трех кандидатов, которое дополнит название аэропорта Рощино. Поддержать понравившуюся кандидатуру можно на официальном сайте проекта: великиеимена.рф, в официальных группах проекта в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» или по номеру телефона: 8-800-707-93-17. Хэштег проекта #Времяпризнаний.

Статистика голосования отражается на главной странице сайта и обновляется каждый день в 12 часов дня по московскому времени. Победители будут объявлены 5 декабря.

СПРАВКА «КП»

Конкурс «Великие имена России» стартовал 11 октября 2018. Первые две недели тюменские общественники формировали лонг-лист проекта. В список имен-претендентов вошли выдающиеся люди в сферах: литературы, науки, кино, меценатства, политики, военных достижений, общественных преображений, промышленных и экономических развитий. Важным условием являлась связь выдающейся российской личности с местным аэропортом: рождение в регионе, продолжительная работа, значительное достижение.