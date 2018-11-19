Производители Тюменской области готовы работать на экспорт

Приобретать тюменскую продукцию - значит не только поддерживать товаропроизводителей, но и заботиться о своем здоровье. У местных товаров есть ряд преимуществ.

Полезная продукция

Во-первых, они всегда свежие. С учетом минимальной транспортировки производители могут позволить небольшой срок хранения. Как известно, чем он меньше, тем натуральнее и качественнее продукт. Во-вторых, - экологичность, которая находится на контроле производителей и надзорных органов. Если говорить о фруктах и овощах, то предпочтение также лучше отдавать тем, которые выросли на нашей земле. Третья причина – обогащенность продукции (хлеба, молока, яиц и т.д.) йодом, микронутриентами.

- Многие тюменские товаропроизводители включают в свою ассортиментную линейку обогащенные продукты, - говорит заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов. - В регионе производят яйца, обогащенные йодом, представлена замечательная молочная продукция.

Тюменские производители готовы расширять полезное производство. Научное сообщество региона также имеет наработки в данном направлении. Уже подписано соглашение о сотрудничестве между ГАУ Северного Зауралья, Тюменским индустриальным университетом и Тюменским государственным медицинским университетом для совместного развития образовательной, научной и исследовательской деятельности.

Заведующий кафедрой «Товароведение и технология продуктов питания» ТИУ Владимир Попов говорит, что в области произрастает более 600 наименований лекарственных растений и ягод. Ученые университета разработали продукты с заданным химическим составом: полезные смузи, порошки и даже конфеты. Работа будет продолжаться.

Накормим север

Достоинства тюменской продукции уже оценили соседние регионы, в частности, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

- Тюменские предприятия производят широкий ассортимент продуктов питания высокого качества. Регион полостью обеспечивает себя основными видами продовольствия и готов поставлять его на внешние рынки, - комментирует губернатор региона Александр Моор. - Мы рады, что у северян сформировалась симпатия к нашим продовольственным товарам, и они имеют возможность покупать сравнительно недорогие, качественные и экологически чистые продукты от тюменских производителей.

По данным регионального департамента АПК, наиболее активно с севером работают 11 предприятий Тюменской области. На постоянной основе они реализуют продукцию в автономных округах через фирменные отделы, магазины, логистическо-распределительные центры и гипермаркеты сетей «Магнит», «Пятерочка» и др..

В 2017 году на Ямал и в Югру было доставлено 21769 тонн продукции. В этом году планируется увеличение поставок на 3000 тонн. Из общего объема более 60% приходится на федеральные торговые сети. В округах проводятся традиционные выездные ярмарки, которые пользуются популярностью у населения.

По мнению губернатора Тюменской области, необходимо выработать механизмы поддержки, которые должны стимулировать производителей и расширить географию продаж на севере, чтобы тюменская продукция присутствовала не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Данные механизмы должны способствовать увеличению объемов поставок и обеспечивать конкурентоспособность ценовой политики.

- Для более активного продвижения тюменской продукции региональное правительство поможет производителям в снижении транспортных издержек и создании в автономных округах фирменных магазинов. Мы будем системно и целенаправленно работать над развитием сотрудничества в сфере продовольственной безопасности и расширением объемов и ассортимента поставляемых на Ямал и в Югру тюменских продуктов питания. Это очень важная для нас задача, - подчеркнул Александр Моор.

КОНКРЕТНО

Как питаются тюменцы

Анализ продуктовой корзины тюменцев в 2017 году позволил отметить положительную динамику по ряду моментов, сообщает региональное управление Роспортебнадзора.

Увеличилось потребление фруктов и ягод (81 кг), картофеля (64 кг г). Ниже нормы остаются овощи и бахчевые (106 кг), яйца (254 шт. при норме 260 шт.).

Остается высоким потребление мяса и мясопродуктов (118 кг при норме 73 кг), рыбы и рыбопродуктов (29 кг при норме 22 кг). Мясо и рыба – источники белка, важных минералов и витаминов, помогают гармонично функционировать организму и получать необходимые питательные элементы, в том числе ненасыщенные жирные кислоты, цинк, калий и другие элементы.

Также остается высоким потребление сахара (39 кг при норме 24 кг), хлеба и хлебобулочных изделий (120 кг при норме 96 кг), что может стать причиной нарушения обмена веществ и ожирения, фактором риска развития сахарного диабета.

В Роспортебнадзоре также отмечают положительный эффект программ профилактики йодного дефицита в Тюменской области, которая реализуется с 1997 года. Обогащение продуктов питания – часть программы. Только в прошлом году показатель заболеваемости болезнями эндокринной системы снизился на 21%.