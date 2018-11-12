В Тюменской области «Золотая осень-2018» побила рекорды

В Тюмени прошла выставка-презентация предприятий агропромышленного комплекса «Золотая осень – 2018». По традиции мероприятие, развернувшееся в «Выставочном зале», подвело итоги завершившегося сельскохозяйственного года. По мнению губернатора Александра Моора, выставка является знаковым событием как для предприятий пищевой переработки, так и для жителей региона.

- Тюменская область – зона рискованного земледелия, непогода практически каждый год проверяет нас на прочность, и этот год не был исключением, - говорит глава региона. - Но наши аграрии справились, все поля убраны, животноводческие хозяйства обеспечены кормами.

По словам директора регионального департамента АПК Владимира Чейметова, в 2018 году наблюдалось рекордное число заявок. Свою продукцию представили более 70 местных предприятий из Тюменского, Юргинского, Омутинского, Ишимского, Заводоуковского, Голышмановского, Тобольского и других муниципальных районов области. В числе участников – как известные крупные предприятия, так и частные, в том числе и семейные компании.

В частности, свою продукцию представил АПКК «Рощинский». Комплекс является родоначальником промышленного кролиководства, он реализует продукцию не только на Урале, но и в Сибири, на Дальнем Востоке и европейской части России.

Компания «Ландис» в 2018 году на базе индустриального парка «Боровский» запустила линию по производству мороженного «Тюменский пломбир». С февраля 2019 года производитель планирует зайти во все федеральные сети.

Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области

Новшеством выставки «Золотая осень – 2018» стала организация специальных секторов «Сыры» и «Напитки». Свою продукцию представили сыроварни «Сидорова коза» и «Ингала», гастрономическая мастерская Siньор Джованни; Ишимский вино-водочный завод, «Ягоды плюс», агрофирма «Русич» и другие предприятия. К слову, АО «Бенат» в ноябре планирует первые поставки своей продукции в Германию и Китай.

Традиционными участниками выставки стали агрохолдинг «Юбилейный», Ялуторовский мясокомбинат, Абсолют «АГРО», «Ясень-АГРО», Боровская и Пышминская птицефабрики. Отметим, что компания «ПРОДО Тюменский бройлер» получила сертификат о включении в клуб «Platinum-140» с результатом 153 цыпленка на начальную несушку. «Этот рекорд в России поставлен впервые, лучший мировой рекорд – 156 цыплят», - прокомментировала директор предприятия Оксана Величко.

Гости выставки-презентации смогли ознакомиться с продукцией рыбоперерабатывающих предприятий, хлебопекарен и компаний, занимающихся выращиванием и переработкой овощей и дикоросов. Кроме того, желающие могли поучаствовать в конкурсе «Народное признание». Жителям предложили оценить качество местной продукции в секторах «Молочная отрасль», «Мясная отрасль», «Зернопереработка и хлебопечение». Среди «конкурсантов» были сметана 15%, йогурт питьевой, пельмени, сервелат, хлеб «Бородинский».

- Тюменские предприятия работают над качеством своей продукции и расширением рынков сбыта. Объем экспорта нашей продукции и сырья в 2017 году превысил 20 миллионов долларов, но это далеко не предел и нам есть над чем работать, - прокомментировал губернатор Александр Моор.

После обхода выставки глава региона отметил, что большинство предприятий, будь то крупные компании, либо частные и семейные, с уверенностью смотрят в будущее, делятся планами об инвестициях, о выпуске новой продукции. Александр Викторович акцентировал внимание на том, что Тюменской области необходимо работать над развитием экспорта.

- Конкретные примеры новых экспортных контрактов я услышал, думаю, что мы отдельно проработаем формы и методы поддержки этих компаний, чтобы они хорошими темпами увеличивали объемы экспорта. А перед главами районов стоит задача создать максимальные условия для появления в муниципалитетах новых инвестиционных проектов, – подытожил губернатор.

Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области

Александр Моор вручил участникам выставки-презентации награды в номинациях «За высокий уровень представленной экспозиции», «За высокую организацию выставки сельскохозяйственных животных», «За создание оригинальной флористической композиции», «За поставку качественной продукции в учреждения социальной сферы Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО», «За активное участие в выездных ярмарочных мероприятиях в городах ХМАО-Югры и ЯНАО», а также «За активное участие в выездных ярмарочных мероприятиях Тюмени». Глава региона пожелал предприятиям успехов и высоких оценок покупателей.

Отметим, что приобрести продукцию местных производителей можно на традиционных сельскохозяйственных ярмарках в Тюмени и районах области. И, разумеется, ежедневно – в магазинах региона.

СПРАВКА «КП»

Выставка «Золотая осень» в Тюменской области проводится с 2009 года. Изначально на ней свои экспозиции представляли муниципалитеты региона. Они рассказывали об инвестиционных проектах в сфере АПК, которые реализуются на их территориях. С 2012 года выставка-презентация проходит в новом формате — свою продукцию представляют предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности в секторах: «Зернопереработка и хлебопечение», «Молочная отрасль», «Мясная отрасль», «Рыбная отрасль», «Птицеводство», «Овощи и дикоросы». С 2018 года – секторы «Сыры» и «Напитки». В выставке также участвуют научные и образовательные учреждения.