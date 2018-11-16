Рубанок и сварочная маска в кубе: тюменскую набережную украсил новый арт-объект

На тюменской набережной появился новый уникальный арт-объект. Куб с необычным набором предметов внутри - символ VI Открытого Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тюменская область 2019. Торжественное открытие необычного объекта состоялось сегодня, 16 ноября, на набережной Туры.

Арт-объект объединил в себе неотъемлемые атрибуты профессий, представители которых представят свое мастерство на чемпионате. Так, внутри куба находится рубанок, сварочная маска кисть, ножницы, перчатки с швейными принадлежностями и многое другое. Горожанам, увидевшим данный набор инструментов, несложно будет догадаться, о каких специальностях идет речь. Разглядеть все элементы арт-объекта тюменцы смогут без труда и в темноте - в позднее время суток объект будет подсвечиваться.

- Чемпионат WorldSkills Russia – это то место, где молодые люди могут заявить о себе, продемонстрировать свои знания, которые они уже получили. А те, кому еще только предстоит выбрать будущую профессию, могут ближе с ней познакомиться и понять, что она из себя представляет, - отметила в своем приветственном слове начальник управления занятости департамента труда и занятости населения Тюменской области Вадим Самсонов.

В этом году конкурс впервые будет проходить не только в Тюмени, но и Тобольске. В областном центре битва профессионалов развернется на 8 площадках по более чем 40 компетенциям, в Тобольске – соревнующиеся представят мастерство в 5 номинациях. Особенностью конкурса этого года станет и то, что в чемпионате смогут принять участие те, кому меньше 16 лет – юниоры. Кроме того, в этом году появилось новое направление – «Навыки мудрых», в рамках которого посоревнуются профессионалы старше 50 лет.

В темное время суток арт-объект будет подсвечиватьсяФото: Кира Санникова

- Это значит, что свое мастерство смогут показать не только те, кто уже владеет профессией, учатся в профессиональных учебных заведениях, но и те, кто только осваивает первые навыки профессии, - подчеркнул Вадим Самсонов. - Чемпионат с каждым годом развивается, набирает силу, охватывает разные возрастные категории, где каждый может проявить себя и показать выдающиеся результаты.

У региона такие результаты уже есть. Представители Тюменской области неоднократно становились победителями международных и российских этапов конкурса. Так, Эльза Вторушина, получившая национальный знак в компетенции «Кондитерское дело» отметила, что обучение в технике или колледже молодежь, чаще всего, считают не престижным и сильно ошибаются.

- Я прошла в финал национального чемпионата «Молодые профессионалы», получила в ходе соревнований уникальный опыт. Сейчас активно раскручиваю себя как кондитер. Многие в регионе знают меня по работам, заказывают торты. У меня есть страница в «Инстаграм», с помощью которой я продвигаю свои услуги, как кондитер, имею заработок и при этом являюсь студенткой второго курса, - рассказала Эльза Вторушина.

Девушка подчеркнула, что планирует развиваться дальше в этом направлении, в том числе, рассматривает возможность открытия своей кондитерской. К тому же в регионе действует достаточно большое количеств областных программа по поддержке молодых предпринимателей.

Лауреаты финала национального чемпионата - Эльза Вторушина и Олеся ПоляковаФото: Кира Санникова

Еще одна участница финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» - Олеся Полякова, выступавшая в номинации «Администрирование отеля» отметила, что за всеми достижениями стояла кропотливая работа, череда взлетов и падений.

- Это был уникальный опыт. Планирую продолжить свое развитие в сфере гостеприимства. Уже получила предложения по работе от многих отелей Тюмени, но хотела бы больше заниматься наставничеством. Передавать другим свой опыт и совместные усилиями повышать уровень сервиса в регионе, - поделилась планами Олеся Полякова.

Одной из компетенций этого года станет - «Безопасность жизнедеятельности на судне». В рамках открытия арт-объекта, учащиеся Тюменского колледжа водного транспорта продемонстрировали собравшимся необычное снаряжение – ярко-оранжевые гидрокостюмы.

- Они помогают не только сохранить жизнь тому, кто находится на судне, но и позволяют бороться за плавучесть водного транспортного средства в случае ЧС. С недавнего времени у нас появилась возможность больше внимания уделять именно отработке практических навыков. Участием наших ребят в конкурсе мы хотим повысить интерес молодежи к специальностям, - рассказал преподаватель тюменского колледжа водного транспорта Денис Олейников, который выступит главный экспертом данной компетенции.

Учащиеся Тюменского колледжа водного транспорта продемонстрировали гидрокостюмыФото: Кира Санникова

В свою очередь, руководитель Регионального координационного центра WorldSkills Russia в Тюменской области Ирина Микрюкова напомнила, что чемпионат пройдет с 29 ноября по 1 декабря. Участники продемонстрируют свое мастерство более чем по 40 компетенциям. За звание лучшего поборются студенты образовательных организаций среднего профессионального образования и рабочие моложе 22 лет.

- За битвой претендентов на победу можно будет следить онлайн. С всех конкурсных площадок будет вестись прямая трансляция. Зрители смогут увидеть уникальное оборудование, погрузиться в атмосферу конкурса, а также поболеть за своих одноклассников, однокурсников и коллег по работе, - отметила Ирина Микрюкова.