Наталья Комарова: Югре удалось достичь гражданского согласия

В Югре завершилась традиционная ежегодная пресс-конференция губернатора автономного округа Натальи Комаровой. Вопросов у журналистского сообщества накопилось столько, что мероприятие вышло за пределы регламента и продлилось более трех часов. Впрочем, с подачи самой Натальи Комаровой, которая хотела дать ответы на все вопросы, начиная от цифровизации телевидения и заканчивая жильем для молодых семей.

«Комсомолке» удалось задать и свой вопрос, касающийся эффективности и итогов прошедших в Югре стратегических сессий, а также влияния общественности на жизнь региона. Отметим, что вопрос о взаимодействии с общественностью не был единичным со стороны журналистов, все-таки 2018 год в Югре был объявлен Годом гражданского согласия.

По словам Натальи Комаровой, формат, когда в принятие важнейших вопросов в жизни региона вовлекается множество людей, востребован и эффективен. И такого эффекта непросто достичь, ведь для этого необходимо полное погружение граждан в документы.

- Когда мы принимаем участие в такого рода работе, мы часто не фиксируем внимание на том, что одновременно принимаем на себя ответственность за то, что предлагаем. Но когда ты не просто сказал, а сказал и это записано, поставлена печать и потом выходят эшелоны контролеров, тогда одновременно формируется и ответственность. Нередко, когда люди доходят до этого понимания, то понижают активность, потому что не готовы нести ответственность. Я видела, как на площадке сталкивались в конфликте несколько позиций, когда люди слышали и видели себя со стороны, а потому начинали по-другому представлять тот или иной вопрос. Для меня как руководителя региона очень важно было в живом формате увидеть человека не только с запросом на решение какой-то задачи, но и с четкой гражданской позицией, - философски прокомментировала обозначенный вопрос глава региона.

Фото: штаб Правительства Югры

По словам Натальи Комаровой, ей интересно было наблюдать и то, как чиновники реагируют и трансформируются, отвечая на запросы жителей, уже не один на один, а публично обсуждая тот или иной острый вопрос. Немаловажно и то, что большое количество людей на прошедших форсайт-сессиях нашли свое место, свою стезю, которой будут теперь заниматься не столько для себя, сколько для общества.

- Кто-то из людей сказал, что такой формат дает нам возможность говорить, что принятые решения – это народные решения, народные государственные программы. С одной стороны, это приятно слышать, а с другой стороны, ты понимаешь, что это другая степень ответственности. Мы договорились, а значит все должно состояться так, как мы хотели, - подчеркнула она.

Продолжая тему гражданской активности и согласия Наталья Комарова отметила, что с 2018 годом, как Годом гражданского согласия, в Югре однозначно справились. Для этого был проведен целый ряд мероприятий и тут не только форсайт-сессии. Сюда же входит проведенный на территории Югры Совет при президенте России по межнациональным отношениям, который вписался в общую картину тех событий и действий, которые были приняты в автономном округе в текущем году. Кстати, в конце ноября пройдет еще одна такая площадка – III международный гуманитарный форум, где соберутся представители регионов, расположенных на 60-й параллели.

- Это не новый формат, но мы уже другие и подготовленными приходим к этому событию. Мне, например, эмоционально приятно слышать обращения – мы «сургутские немцы», «нижневартовские дагестанцы» или «няганские узбеки». Такие простые вещи о многом говорят, - резюмировала Наталья Комарова и добавила, что помимо всего прочего Югра является лидером среди регионов России по созданию условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей и сдавать свои позиции не собирается.