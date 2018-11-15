Тюмень вновь возглавила рейтинг городов России по качеству дорог. ТОП-лист в этот раз составляло рекрутинговое агентства SuperJob.

Аналитики проводили опрос среди горожан и предлагали им поставить оценку состоянию дорог от «отлично» до «неудовлетворительно». Опрашивались автомобилисты 37 городов от 18 лет и старше.

В итоге Тюмень получила самый высокий балл, оказавшись абсолютным лидером, получив недосягаемую для других городов оценку в 4,25 балла. На втором месте оказались Набережные Челны, получив 3,75 балла. Тройку лидеров замкнула Москва с 3,57 баллами.

Эксперты отмечают, что в этот раз два города с населением менее миллиона человек смогли обогнать столицу, а Санкт-Петербург вовсе не вошел в первую десятку. Город оказался на 13-м месте, получив с 3,08 балла.

В десятку городов с хорошими дорогами также попали Кемерово (3,50), Новокузнецк (3,48), Краснодар (3,36), Воронеж (3,28), Казань (3,27), Тольятти (3,22) и Пенза (3,13). Худшие результаты у Саратова (2,54), Рязани (2,52) и Владивостока (2,45).

Отметим, что в Тюменской области и Тюмени уделяется огромное внимание развитию транспортной инфраструктуры.

- Последовательная работа и верные решения второй год подряд выводят Тюмень на первое место в независимых рейтингах по состоянию дорожной инфраструктуры. Мы продолжим и дальше активно действовать в этом направлении, так как считаем, что активное строительство и реконструкцию автодорог - непременное условие повышения инвестиционной привлекательности региона, укрепления экономики и улучшения качества жизни тюменцев, - убежден губернатор Тюменской области Александр Моор.

Поэтому в 2019 году решено в полтора раза увеличить количество средств, выделяемых на ремонты и строительство дорог регионального и местного значения. Объем ремонтных работ будет увеличен до 500 км в год.

Сейчас нормативное состояние региональных дорог составляет 61% и 88% - местных. За несколько лет их планируется полностью привести в порядок.

- За последние годы мы серьезно поработали, чтобы сделать качественными и безопасными региональные и муниципальные дороги. На каждый рубль дорожного фонда дополнительно вкладывается полтора рубля из регионального бюджета. Это позволило за последние 10 лет построить и реконструировать 500 км региональных и муниципальных дорог, 21 развязку, 27 мостов, - отметил Александр Моор.

Строительство дорог продолжается. По данным заместителя губернатора Тюменской области начальника Главного управления строительства Тюменской области Сергея Шустова, кроме строительства новых развязок и магистралей ежегодно более 50 из 100 участков индивидуального жилищного строительства обеспечиваются подъездными дорогами. Строятся не менее 10 км проездов в новых микрорайонах комплексной застройки в городах.

Тюменская область с 2017 году участвует в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги», благодаря чему получает федеральное софинансирование дорожных работ Тюменской агломерации, в которую входит Тюмень и Тюменский район. Протяженность дорог агломерации составляет 3 140 км. По итогам 2018 года нормативное состояние этих трасс достигло 80%.

- В 2017 -2018 годах Тюмень стала лидером в России по качеству дорог. Рейтинг был составлен Общероссийским народным фронтом по итогам реализации дорожной инспекции на основе карты убитых дорог, - пояснил Шустов.

Последние 10 лет в Тюменской области также ведется активная работа по увеличению пропускной способности автомагистралей. Для обеспечения безопасности движения при строительстве и реконструкции дорог предусматривается разделение транспортных потоков, устанавливаются пешеходные ограждения.

- Доля финансирования этих мероприятий составляет более 50% от общего объема средств, выделяемых на дорожное хозяйство, - подчеркнул Шустов.

Сейчас общая протяженность дорог в регионе составляет 19 тысяч километров, из них федеральные трассы – 5% или 1 тысяча 24 км. Региональные магистрали имеют протяженность 8 тысяч 800 км, магистрали местного значения – 9 тысяч 200 км.

В регионе также активно ремонтируют и реконструируют федеральные трассы.

- С 2012 года федеральные трассы также активно ремонтируют и реконструируют. За восемь лет нормативное состояние автомагистралей общероссийского значения в Тюменском регионе удалось увеличить с 35% до 81%, - отметил Сергей Шустов.

Напомним, в начале недели в Тюмени состоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, где обсуждалось в том числе и развитие транспортной инфраструктуры. Сенаторы отметили, что у тюменцев есть чему поучиться. Регион по уровню благоустройства входит в тройку лидеров в России, а Тюмень несколько лет является самым комфортным в стране городом. Не малую роль в этом играет развитая дорожная сеть.

Напомним, что в Тюменской области действует комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. В ее состав входят губернатор, его заместители и руководители областных департаментов, представители ГИБДД, Росавтодора, Тюменского Союза автотранспортников и ученые.