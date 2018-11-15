На ремонты и строительство тюменских дорог в 2019 году выделят в полтора раза больше денег

В полтора раза в 2019 году в Тюменской области будет увеличено количество средств, выделяемых на ремонты и строительство дорог регионального и местного значения.

Сейчас нормативное состояние этих дорог составляет 61% для региональных трасс и 88% - для местных.

Развитие транспортной инфраструктуры региона обсуждалось на выездном заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Совещание было решено провести в Тюмени так как здесь есть чему поучиться. Тюменская область по опыту благоустройства территорий входит в тройку регионов-лидеров России, а Тюмень несколько лет является самым комфортным в стране городом для проживания. НЕ малую роль в этом играет развитая дорожная сеть.

- Мы серьезно поработали, чтобы сделать качественными и безопасными региональные и муниципальные дороги. На каждый рубль дорожного фонда дополнительно вкладывается полтора рубля из регионального бюджета. Это позволило за последние 10 лет построить и реконструировать 500 км региональных и муниципальных дорог, 21 развязку, 27 мостов, - заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. Кроме того, ежегодно более 50 из 100 участков индивидуального жилищного строительства обеспечиваются подъездными дорогами. Строятся не менее 10 км проездов в новых микрорайонах комплексной застройки в городах.

Сейчас общая протяженность дорог в регионе составляет 19 тысяч километров, из них федеральные трассы – 5% или 1 тысяча 24 км. Региональные магистрали имеют протяженность 8 тысяч 800 км, магистрали местного значения – 9 тысяч 200 км.

Благодаря усилиям правительство области депутатов областной думы и Госдумы, Министерства транспорта и Росавтодора с 2012 года нормативное состояние федеральных трасс в Тюменском регионе удалось увеличить с 35% до 81%.

Чтобы полностью привести в нормативное состояние региональные и местные автомагистрали с 2019 года планируется увеличить объем ремонтных работ до 500 км в год.

Как сообщил заместитель губернатора Тюменской области начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов, регион с 2017 года участвует в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги», благодаря чему получает федеральное софинансирование дорожных работ Тюменской агломерации, в которую входит Тюмень и Тюменский район. Протяженность дорог агломерации составляет 3 140 км. По итогам 2018 года нормативное состояние этих трасс достигло 80%.

- В 2017 -2018 годах Тюмень стала лидером в России по качеству дорог. Рейтинг был составлен Общероссийским народным фронтом по итогам реализации дорожной инспекции на основе карты убитых дорог, - пояснил Шустов.

Последние 10 лет в Тюменской области также ведется активная работа по увеличению пропускной способности автомагистралей. Для обеспечения безопасности движения при строительстве и реконструкции дорог предусматривается разделение транспортных потоков, устанавливаются пешеходные ограждения.

- Доля финансирования этих мероприятий составляет более 50% от общего объема средств, выделяемых на дорожное хозяйство, - подчеркнул Шустов.

Все эти мероприятия позволили снизить количество аварийных участков вдвое. Тем не менее, профилактика дорожно-транспортных происшествий и смертности от ДТП остается не менее важным вопросом в обеспечении безопасности движения. Эта тема главой региона была обсуждена с начальником областного управления УМВД по Тюменской области Юрием Алтыновым.

- Снижение смертности на дорогах – самый важный показатель эффективности совместной работы власти и правоохранительных органов, – считает губернатор Александр Моор.

По данным главного полицейского региона, в области снижается количество погибших и пострадавших в ДТП, в том числе и детей. Но все чаще причиной серьезных аварий и смертельных случаев становится невнимательность водителей.

- Необходимо работать над повышением культуры поведения как пешеходов, так и водителей, – отмечает Алтынов.

Кроме того, выявляется немало водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. С начала 2018 года таких остановлено на дорогах семь тысяч человек.

– Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, есть тенденция к снижению повторных случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с тем достаточно большое количество ДТП совершается водителями в нетрезвом состоянии. В текущем году в более чем ста дорожно-транспортных происшествиях по вине пьяных водителей погибли или пострадали люди, - сообщил Алтынов.

Губернатор отметил, что работу по профилактике и пресечению управления транспортными средствами пьяными водителями необходимо продолжать еще активнее.

- Развитая транспортная инфраструктура - очень важный вопрос для развития региона. Активное строительство и реконструкция автодорог - непременное условие повышения инвестиционной привлекательности региона, укрепления экономики и улучшения качества жизни тюменцев. Но ситуация требует комплексного и сбалансированного подхода. Мы продолжим и дальше действовать по всем обозначенным направлениям, - подчеркнул Александр Моор.