2018-11-14T13:47:01+03:00
Общество

15 тюменских призывников с почестями проводили на службу в Президентский полк

На охрану Кремля и первых лиц государства отбирали самых достойных
Марина АНТОНОВА
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15 тюменских призывников с почестями проводили на службу в Президентский полк. Фото Центра "Аванпост"15 тюменских призывников с почестями проводили на службу в Президентский полк. Фото Центра "Аванпост"
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Пятнадцать призывников из Тюменской области накануне, 13 ноября, отправились служить в Президентский полк. В честь этого события у мемориала «Вечный огонь» на Исторической площади областного центра уже по традиции состоялся торжественный митинг. Его организовал Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост».

Считается, что попасть в Кремлевский караул гораздо сложнее, чем в морскую пехоту и ВДВ. Именно поэтому на охрану резиденции президента России и первых лиц государства тюменских призывников отправляют с особыми почестями.

Все тюменские новобранцы прошли очень жесткий отбор. Фото Центра "Аванпост"

Все тюменские новобранцы прошли очень жесткий отбор. Фото Центра "Аванпост"

- Вы отправляетесь служить в Кремль, это место дорого каждому жителю России. Не посрамите звание воина-сибиряка, - напутствовал тюменцев помощник военного комиссара Тюменской области по военно-патриотической работе, полковник запаса Сергей Русаков. - Наши земляки всегда отличались мужеством и героизмом. С честью несите службу, помните о своих родных, которые ждут вас дома.

Среди провожающих был и Станислав Калашников, который четыре года назад также, как сегодняшние призывники, стоял у Вечного огня.

- Я служил в роте оперативного резерва и считаю это большой честью, - обратился он к молодежи. - Легко вам не будет, но уверен, что служба станет важным периодом вашей жизни, - отметил он.

Станислав Калашников уже отслужил в Президентском полку. Фото Центра "Аванпст"

Станислав Калашников уже отслужил в Президентском полку. Фото Центра "Аванпст"

Напомним, что Тюменская область дважды в год – весной и осенью отправляет на службу в Кремль пятнадцать лучших призывников. Регион уже зарекомендовал себя, как территория, где молодежь проходит серьезную допризывную подготовку. В этот раз все новобранцы, которым предстоит обеспечивать безопасность Кремля и главы государства, также прошли очень жесткий отбор.

Одним из них стал выпускник центра «Аванпост» Сергей Майоров.

- Я очень хотел попасть в Президентской полк. Готовился к службе морально и физически. Центр «Аванпост» дал мне хорошую строевую, огневую подготовку, сформировал представление о предстоящей службе. Меня не пугают сложности, я прошел немало тестов и собеседований. В полку действует несколько подразделений – кавалерийская рота, рота оперативного резерва, рота почетного караула. Я хотел бы попасть в роту оперативного резерва. До этого я учился в Аграрном университете Северного Зауралья на специальности «Техносферная безопасность» профиль «Пожарная безопасность». Был бы не против остаться в армии и после завершения срочной службы, - рассказал призывник, воспитанник центра «Аванпост» Сергей Майоров.

Одним из призывников Президентского полка стал выпускник центра «Аванпост» Сергей Майоров. Фото Центра "Аванпост"

Одним из призывников Президентского полка стал выпускник центра «Аванпост» Сергей Майоров. Фото Центра "Аванпост"

Молодой человек также отметил, что впервые едет в Москву. На службу его пришли провожать мама и папа, бабушка, дедушка, брат и девушка.

- Самый главный совет, который они мне дали: всегда оставаться собой, не забывать, кто я. Конечно, я буду поддерживать связь с родными и по телефону, и писать письма, - поделился Сергей Майоров.

Заместитель директора Центра "Аванпост" Игорь Ревякин отметил, что в Тюмени создана настоящаяя система подготовки призывников в Президентский полк.

- Я служил в подразделении резерва. Он выполняет специальные задачи по охране и обороне государственных объектов. Теперь туда отправляю всех своих выпускников. От командования роты получаем всегда благодарность за парней, - отметил Ревякин.

Самый первый тюменский выпускник Аванпоста ушел на службу в Кремль в 1999 году. После чего практический каждый призыв Президенский полк пополняется тюменцами. С начала формирования батальона оперативного резерва службу в нем прошли 15 выпускников Аванпоста и 8 выпускников системы добровольной подготовки к военной службе.

- Наши ребята служат во многих родах и видах войск: ВДВ, ВМФ, ФСВНГ. Многие остаются служить по контракту в спецназе ФСВНГ, разведке и других, - рассказал Игорь Ревякин. - По окончанию обучения в Аванпосте у них есть возможность выбрать род и вид войск, так как ребята имеют специальность парашютиста-десантника, оператора беспилотных платформ, управления мототехникой.

Кого берут в Президентский полк:

1. Призывник должен быть ростом от 175 до 190 см.

2. Иметь славянскую внешность. На теле не должно быть никаких татуировок и шрамов.

3. Быть из полной благополучной семьи.

4. Иметь образцовое поведение до службы, не иметь судимостей и не состоять ни каких учетах. Необходимое условие - отличные характеристики с места учебы.

5. Обязательно образование не ниже среднего и с хорошим аттестатом. Наличие специальности дает дополнительный плюс.

6. Не иметь хронических заболеваний, в том числе искривления позвоночника и, конечно же, плоскостопия.

7. Необходима отличная спортивная подготовка, желателен спортивный разряд.

8. Не иметь никаких вредных привычек, в том числе пристрастий к сигаретам и спиртному.

9. Необходимо успешно пройти много тестов и собеседований, где проверяется, действительно ли парень хочет служить своей стране, сможет ли он выполнять все приказы, насколько он устойчив к стрессам, быстро ли реагирует в экстремальных ситуациях.

Справка:

Президентский полк существует с 30-х годов 20-го века. Имеет статус спецслужбы и входит в состав Федеральной службы охраны Полк состоит из десяти рот и подчиняется непосредственно президенту страны - Верховному главнокомандующему.

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