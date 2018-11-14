15 тюменских призывников с почестями проводили на службу в Президентский полк

Пятнадцать призывников из Тюменской области накануне, 13 ноября, отправились служить в Президентский полк. В честь этого события у мемориала «Вечный огонь» на Исторической площади областного центра уже по традиции состоялся торжественный митинг. Его организовал Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост».

Считается, что попасть в Кремлевский караул гораздо сложнее, чем в морскую пехоту и ВДВ. Именно поэтому на охрану резиденции президента России и первых лиц государства тюменских призывников отправляют с особыми почестями.

Все тюменские новобранцы прошли очень жесткий отбор. Фото Центра "Аванпост"

- Вы отправляетесь служить в Кремль, это место дорого каждому жителю России. Не посрамите звание воина-сибиряка, - напутствовал тюменцев помощник военного комиссара Тюменской области по военно-патриотической работе, полковник запаса Сергей Русаков. - Наши земляки всегда отличались мужеством и героизмом. С честью несите службу, помните о своих родных, которые ждут вас дома.

Среди провожающих был и Станислав Калашников, который четыре года назад также, как сегодняшние призывники, стоял у Вечного огня.

- Я служил в роте оперативного резерва и считаю это большой честью, - обратился он к молодежи. - Легко вам не будет, но уверен, что служба станет важным периодом вашей жизни, - отметил он.

Станислав Калашников уже отслужил в Президентском полку. Фото Центра "Аванпст"

Напомним, что Тюменская область дважды в год – весной и осенью отправляет на службу в Кремль пятнадцать лучших призывников. Регион уже зарекомендовал себя, как территория, где молодежь проходит серьезную допризывную подготовку. В этот раз все новобранцы, которым предстоит обеспечивать безопасность Кремля и главы государства, также прошли очень жесткий отбор.

Одним из них стал выпускник центра «Аванпост» Сергей Майоров.

- Я очень хотел попасть в Президентской полк. Готовился к службе морально и физически. Центр «Аванпост» дал мне хорошую строевую, огневую подготовку, сформировал представление о предстоящей службе. Меня не пугают сложности, я прошел немало тестов и собеседований. В полку действует несколько подразделений – кавалерийская рота, рота оперативного резерва, рота почетного караула. Я хотел бы попасть в роту оперативного резерва. До этого я учился в Аграрном университете Северного Зауралья на специальности «Техносферная безопасность» профиль «Пожарная безопасность». Был бы не против остаться в армии и после завершения срочной службы, - рассказал призывник, воспитанник центра «Аванпост» Сергей Майоров.

Одним из призывников Президентского полка стал выпускник центра «Аванпост» Сергей Майоров. Фото Центра "Аванпост"

Молодой человек также отметил, что впервые едет в Москву. На службу его пришли провожать мама и папа, бабушка, дедушка, брат и девушка.

- Самый главный совет, который они мне дали: всегда оставаться собой, не забывать, кто я. Конечно, я буду поддерживать связь с родными и по телефону, и писать письма, - поделился Сергей Майоров.

Заместитель директора Центра "Аванпост" Игорь Ревякин отметил, что в Тюмени создана настоящаяя система подготовки призывников в Президентский полк.

- Я служил в подразделении резерва. Он выполняет специальные задачи по охране и обороне государственных объектов. Теперь туда отправляю всех своих выпускников. От командования роты получаем всегда благодарность за парней, - отметил Ревякин.

Самый первый тюменский выпускник Аванпоста ушел на службу в Кремль в 1999 году. После чего практический каждый призыв Президенский полк пополняется тюменцами. С начала формирования батальона оперативного резерва службу в нем прошли 15 выпускников Аванпоста и 8 выпускников системы добровольной подготовки к военной службе.

- Наши ребята служат во многих родах и видах войск: ВДВ, ВМФ, ФСВНГ. Многие остаются служить по контракту в спецназе ФСВНГ, разведке и других, - рассказал Игорь Ревякин. - По окончанию обучения в Аванпосте у них есть возможность выбрать род и вид войск, так как ребята имеют специальность парашютиста-десантника, оператора беспилотных платформ, управления мототехникой.

Кого берут в Президентский полк:

1. Призывник должен быть ростом от 175 до 190 см.

2. Иметь славянскую внешность. На теле не должно быть никаких татуировок и шрамов.

3. Быть из полной благополучной семьи.

4. Иметь образцовое поведение до службы, не иметь судимостей и не состоять ни каких учетах. Необходимое условие - отличные характеристики с места учебы.

5. Обязательно образование не ниже среднего и с хорошим аттестатом. Наличие специальности дает дополнительный плюс.

6. Не иметь хронических заболеваний, в том числе искривления позвоночника и, конечно же, плоскостопия.

7. Необходима отличная спортивная подготовка, желателен спортивный разряд.

8. Не иметь никаких вредных привычек, в том числе пристрастий к сигаретам и спиртному.

9. Необходимо успешно пройти много тестов и собеседований, где проверяется, действительно ли парень хочет служить своей стране, сможет ли он выполнять все приказы, насколько он устойчив к стрессам, быстро ли реагирует в экстремальных ситуациях.

Справка:

Президентский полк существует с 30-х годов 20-го века. Имеет статус спецслужбы и входит в состав Федеральной службы охраны Полк состоит из десяти рот и подчиняется непосредственно президенту страны - Верховному главнокомандующему.