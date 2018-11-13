Опыт Тюмени по созданию комфортной жизни решено тиражировать на всю Россию

Опыт Тюменской области по созданию комфортной городской среды будет тиражироваться на всю Россию. Губернатору Александру Моору предложено организовать в Тюмени всероссийский семинар для специалистов, которые занимаются подобными проектами по всей стране.

Такое предложение высказал сегодня, 13 ноября, на выездном совещании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера первый заместитель председателя комитета Аркадий Чернецкий.

Он подчеркнул, что в Тюмени есть чему поучиться. Именно поэтому заседание Комитета было решено провести здесь. Тюменская область по опыту благоустройства территорий входит в тройку регионов-лидеров России, а Тюмень несколько лет является самым комфортным в стране городом для проживания.

Кроме того, в регионе активно используются умные городские технологии. В частности, в сферах транспорта, обращения с отходами, безопасности, энергоэффективности, водоснабжения и теплоснабжения. Планируется к реализации уникальное решение – нейронный город, которое пока не имеет аналогов в России. Будет создана система автоматизированного мониторинга городской среды.

- С точки зрения системности подходов и достижения результатов тюменцы смогли убедить всех и в Правительстве, и в Совете Федерации и в Госдуме, и общественных организация, что идут в правильном направлении. Поэтому наша задача - эту практику тиражировать по всей стране, - добавил Чернецкий.

Он напомнил, что создание комфортных условий проживания граждан – это сфера, где тесно переплетаются полномочия федеральных и местных органов власти. В отличие от ситуации в 90-е годы прошлого века федеральный центр стал оказывать значительную поддержку программ благоустройства городов и сел.

В последние годы из бюджета страны выделяются серьезные суммы на создание комфортных условий проживания. Положительный эффект от этого уже получен. Так, в 2017 году на федеральные средства благоустроены более 23 тысяч объектов. Из них чуть более 20 тысяч – дворы, 2,5 тысяч – общественные территории, приведены в порядок более 200 парков в малых городах России. Но сейчас важно не только отремонтировать общественные места, но сделать так, чтобы граждане не только активно их эксплуатировали, но и ухаживали за ними, берегли.

Поэтому в разных территориях при формировании программ по созданию комфортной среды проживания внедряются инновационные формы финансирования работ. В частности, опробуется инициативное бюджетирование, когда в софинансирование проектов привлекаются личные средства граждан. Опыт показал, те проекты, в которые жители населенных пунктов вкладывают свои деньги, пусть самые малые суммы, отношение к объектам совершенно другое. Поэтому такая практика будет постепенно внедряться.

В Тюмени о таком опыте уже знают и применяют при благоустройстве дворов. Отметим, что для московских гостей особенно интересным стал опыт тюменцев по ремонту дворов. В частности синхронизация программ с сетевыми компаниями, когда сначала идет замена инженерных сетей, а затем благоустройство территорий.

- Казалось бы простые решения, но они очень эффективные, - отметил Чернецкий.

Интересными также стали программы по озеленению дворов, когда к посадке деревьев привлекаются горожане, уборке снега, освещению улиц. А по новым формам привлечения инвестиций в сферу ЖКХ тюменцам даже предложено направить в Совет Федерации информационное письмо.

- Считаю очень разумным решением направлять плату за присоединение к инженерным сетям на развитие системы ЖКХ, - подчеркнул Чернецкий.

В заключении губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил сенаторов за высокую оценку работы руководства города и региона.

- Наши проекты по благоустройству дворов мы ведем системно уже несколько лет и будем продолжать дальше, - подчеркнул глава Тюменской области. - Важно также, что мы в последние годы стали заниматься созданием и благоустройством больших городских пространств. Ведь можно отремонтировать 100 дворов, а можно сделать одного городское пространство, но с интересной архитектурной идеей, учетом пожеланий жителей и получить максимальный эффект.

Александр Викторович признался, что в областном правительстве активно изучают опыт разных территорий по всей России.

- Сегодня все регионы озабочены созданием комфортной среды и уже есть очень интересные идеи по созданию необычных городских пространств, - добавил он. - Все мы разного достатка, а общие территории для отдыха делают город демократичнее. Каждый может воспользоваться комфортными условиями для прогулок, занятий спортом и других форм досуга. В Тюмени такими пространствами уже стали Гилевская роща, парк Затюменский, набережная. В следующем году мы хотим сделать классную зону отдыха на озере Алебашево, начнем благоустройство левого берега Туры. Планов много, список идей и проектов не закрыт, готовы обсуждать любые предложения.

В заключение Аркадий Чернецкий пожелал тюменцам взвешанно подходить к созданию новых пространств, особенно, в исторической части, чтобы эти территории были не только комфортными, но и привлекательными для туристов.