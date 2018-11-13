Акция «#bezПожара»: добровольцы Тюмени помогают сохранить здоровье и жизни горожан

Дома и квартиры порядка двух тысяч семей Тюмени к 2019 году будут оборудованы автономными дымовыми пожарными извещателями. В городе реализуется благотворительный проект «#bezПожара» и установка оборудования производится бесплатно.

Извещатели приобрел Благотворительный фонд «Старшее поколение», который действует под патронажем департамента социального развития Тюменской области, а монтируют сотрудники департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени и волонтеры.

- Приоритет в установке отдается семьям и одиноким гражданам группы риска. Это пожилые, многодетные, люди с ограниченными возможностями, матери-одиночки, малоимущие семьи и семьи, состоящие на учете в межведомственном банке данных «группы особого внимания», сообщила исполнительный директор благотворительного фонда «Старшее поколение» Ирина Богунова. - Это наиболее уязвимые категории населения и им в силу здоровья или ограниченного бюджета сложно самостоятельно приобрести и установить датчики.

Извещатели установлены уже в более тысячи домов. В первую очередь ими оборудовали дома с печами, теперь монтаж идет в квартирах и частных домах с другими системами отопления.

- Приборы не дают полной защиты, но позволяют узнать об опасности в самые первые минуты и принять меры по спасению. Датчик реагирует на дым в самом начале возгорания и выдает резкий звуковой сигнал. Он позволяет разбудить даже крепко спящего человека и оповестить о начавшемся пожаре. По сути, это та же пожарная сигнализация только без проводов, - пяснила Ирина Богунова.

Автоматически сигнал тревоги на центральный пункт пожарной связи не поступит, но при раннем обнаружении возгорания у жильцов есть время самим позвонить пожарным и спастись.

- Вместе с датчиками жильцам домов с печами мы выдавали огнетушители. Как ими пользоваться пожилым гражданам рассказывают «серебряные» волонтеры. Они всегда приходят вместе с монтерами и напоминают о правилах безопасности, первых действиях на пожаре, оставляют памятку, - добавила руководитель фонда «Старшее поколение».

Работают извещатели на батарейке, которой хватает на 3 года. К каждому извещателю выдается инструкция.

- В эксплуатации нет ничего сложного, достаточно раз в месяц пылесосить его. Если датчик вдруг запищал, а задымления нет, то это означает, что садится батарейка и ее нужно сменить. Поменять ее также просто, как в часах, главное не перепутать контакты, - пояснил специалист сектора пожарной безопасности департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени Евгений Гриньков.

Извещатели уже показали свою эффективность. В Тюменской области в частных домах их устанавливают с 2016 года, в 2017 году ими были оборудованы 4, 5 тысячи домов. Сотрудники ГУ МЧС по Тюменской области отмечают, что, благодаря приборам при пожаре смогли самостоятельно эвакуироваться 24 человека, в том числе 15 детей.

Например, в одном из домов деревни Янтык Тюменского района в момент возгорания без присмотра находились трое детей. 5-летняя девочка услышала сигнал, и сама вывела своего брата и сестру 4 и 3 лет из дома.

В Тюмени тоже уже есть пара семей, которым противопожарные приборы спасли жизнь и жилище.

- У одной семьи датчики сработали днем, когда все были дома и отдыхали после работы. А у многодетной семьи сигнал сработал ночью, - сообщил Евгений Гриньков.

Он подчеркнул, что большинство тюменцев с понимаем относятся к акции, кто-то даже сам приезжает за прибором и самостоятельно устанавливает его дома.

- Но иногда встречаются горожане, которые отказываются от извещателей. С такими беседуем, разъясняем необходимость оборудования, - рассказал Евгений Гриньков. - Как правило гибель людей при возгораниях происходит в ночное время. Люди во время сна задыхаются от задымления. Поэтому автономные извещатели помогают им вовремя проснуться.

К сожалению, с появлением проекта, в городе активизировались мошенники.

- Аферисты, маскируясь под монтеров, обходят бабушек и дедушек, и эти же датчики за 250 - 300 рублей предлагают за 3-5 тысяч рублей, уверяя, что на самом деле они стоят все 30 тысяч, - сетует Евгений Гриньков. - Как мы начинаем активно работать, они тут же подключаются. Летом одного такого мошенника удалось задержать. На него возбуждено уголовное дело. Сейчас нам снова стали поступать сообщения от пожилых, что к ним приходят люди и предлагают купить противопожарные приборы.

Подчеркнем, что все работы проводятся бесплатно! Оставить заявку на установку датчика, а также сообщить о людях, которым он необходим, можно по телефонам 510-590, 510-589 (департамент БЖД), 30-39-59 (ТРБФ «Старшее поколение»).

Но специалисты отмечают, что для реализации проекта очень нужны добровольцы. Сейчас кроме «серебряных» волонтеров фонда «Старшее поколение» добровольцами чаще всего выступают сотрудники городского департамента безопасности жизнедеятельности и члены тюменской противопожарной казачьей организации «Заслон». Недавно к акции подключилась молодежь, но этого пока мало. Поэтому всех тюменцев, кто готов помочь малоимущим, многодетным и пожилым сделать свои жилища безопасными, приглашают к участию.

Также тюменцы, коллективы предприятий и организаций, желающие поддержать добрый проект, могут сделать это посредством:

- передачи автономных дымовых пожарных извещателей через пункт приема по адресу: г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123/1 (кабинет №4, отдел по связям с общественностью, пн.-пт. 08:00-16:30)

- перевода целевого пожертвования на благотворительный счет Тюменского регионального благотворительного фонда «Старшее поколение».

Подробная информация по тел. (3452)30-39-59, на сайте www.stp-to.ru