В Тюмени выбрали лучших в сфере молодежной политики

Специалист в области молодежной политики вовсе не обязан быть молодым по возрасту. А вот генерировать идеи, лучиться позитивом и заражать этим подростков и молодежь просто обязан. Именно такие люди, которые способны мыслить нестандартно и умеют мотивировать других, собрались накануне в здании Правительства Тюменской области.

Все они – победители регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной политики. По словам Павла Белявского, директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, трудиться в этой отрасли нужно не только головой, но и сердцем.

- На жизнь молодого человека, как никакого другого, влияют неформальные социальные структуры, и молодежная политика – та отрасль, которая должна создавать их. Когда мы проводили конкурс, мы старались выявить людей, которые умеют создавать вокруг себя такие структуры. Ведь в нашем деле, если ты не вкладываешь свое сердце и энергетику, то только технологиями ты ничего не сможешь сделать, - прокомментировал директор департамента.

Из 22 победителей в шести номинациях конкурса выбрали четырех абсолютных лидеров. Всего же в двух этапах участвовали 80 человек. Четверка лучших представит Тюменскую область на всероссийском этапе, который пройдет в начале декабря в Москве. Так, первое место в номинации «Лучший руководитель/заместитель руководителя сферы государственной молодежной политики» заняла Лариса Жукова, председатель комитета по молодежной политике администрации города Ялуторовска. В номинации «Лучший специалист сферы государственной молодежной политики» золото взял Владислав Татаринцев, начальник отдела молодежных проектов департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике. Лидером номинации «Лучший специалист учреждений сферы государственной молодежной политики» жюри выбрало Александра Дегтярева, специалиста по работе с молодежью Центра развития детей и молодежи города Заводоуковска. А в номинации «Лучший руководитель/заместитель руководителя учреждений сферы государственной молодежной политики» победила Анастасия Левинова, директор молодежного центра «Поколение» Тюменского района.

- От такого неожиданного признания моих возможностей и навыков я пребываю в эйфории, полна молодости и энергии. Мне хочется жить творить, молодежная политика у меня по-настоящему в крови. Я закончила педагогический институт, и вся моя жизнь всегда была связана с детьми и подростками. Так как я жена военного, часто приходилось переезжать с места на место. Но везде я работала в учреждениях допобразования, социальным педагогом, постепенно выросла до руководящих должностей. А в 2007 году попала в молодежный центр. Тогда это была новая организация для города Ялуторовска – а для меня новые проекты, новые ребята. Все это захватывает до сих пор, - рассказала одна из победителей конкурса Лариса Жукова.

Она уверена, что главное для любого работника молодежной сферы – это доверие, прямое общение с детьми, подростками и способность быть «неформалом».

- Молодежная политика находится между образованием и культурой. Но мы забираем под свое крыло тех детей, которые не были задействованы в школьные годы в культуре или спорте, и делаем их людьми, патриотами своей страны, - уточнила Лариса Жукова.

Победительница Лариса Жукова уверена, главное для работника молодежной сферы – это доверие, прямое общение с детьми, подростками и способность быть «неформалом»Фото: Лидия Шумкова

По словам другого победителя конкурса Владислава Татаринцева, конкурс это не только способ найти сильнейших специалистов отрасли.

- Все участники посмотрели на привычное им направление деятельности с нового угла, посмотрели на опыт коллег и увидели, что можно свободно применять его в своей работе. То есть благодаря конкурсу можно будет расширить спектр направлений, которые реализуются и повысить качество мероприятий, - отметил он.

Кстати, во время конкурсных соревнований, действительно, можно было многое почерпнуть. Во время второго этапа, который, в отличие от первого, проходил в очной форме, конкурсанты проявили себя в формате деловой игры. Им нужно было показать свои лидерские качества, стрессоустойчивость, способность предлагать нестандартные решения и аргументировать их. А оценивали их независимые психологи, игротехники, молодежные и социальные тренеры, бизнес-коучи, HR-специалисты, переговорщики и другие специалисты.

ДЛЯ СПРАВКИ

Кроме закрепленных правилами Всероссийского конкурса номинаций, победители которых будут участвовать дальше, в Тюменской области организовали еще две номинации, чтобы определить лучших в работе со студентами.

Жюри выбирало «Лучшего руководителя/заместителя руководителя отделов по внеучебной работе образовательных организаций высшего образования Тюменской области» и «Лучшего специалиста отделов по внеучебной работе образовательных организаций высшего образования Тюменской области». Ими стали, соответственно, Ольга Стрюкова, руководитель центра по работе с общежитиями управления молодежной политики Тюменского государственного университета, и Елена Доценко, специалист Центра молодежных инициатив Тюменского индустриального .