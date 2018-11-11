По Тюменскому району пробежал «Уличный Красава»
Муниципальный этап Всероссийской акции по футболу «Уличный Красава» прошел в спортшколе в поселке Боровский. В младшей возрастной группе (среди футболистов 14-15 лет) лучшей стала команда футбольного клуба «Ембаево», обогнавшая Новотарманский «Торфяник».
Среди ребят постарше (16-17 лет) первое место заняла команда футбольного клуба «Пышма» из Онохинского муниципального образования, второе место – команда футбольного клуба «Молодежка» из Ярковского района, третье – футболисты «Якушей» Чикчинского муниципального образования.
По итогам соревнований футболисты награждены сертификатами и памятными подарками.
Команды, занявшие первые места в группах, примут участие в областном этапе соревнований, которые пройдут в тюменском спорткомплексе «Строймаш» с 23 по 25 ноября.