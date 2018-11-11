2018-11-11T13:03:12+03:00
Спорт

По Тюменскому району пробежал «Уличный Красава»

В п. Боровской прошёл этап Всероссийской акции по футболу
Светлана БОРИСОВА
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По Тюменскому району пробежал «Уличный Красава»По Тюменскому району пробежал «Уличный Красава»Фото: pixabay.com
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Муниципальный этап Всероссийской акции по футболу «Уличный Красава» прошел в спортшколе в поселке Боровский. В младшей возрастной группе (среди футболистов 14-15 лет) лучшей стала команда футбольного клуба «Ембаево», обогнавшая Новотарманский «Торфяник».

Среди ребят постарше (16-17 лет) первое место заняла команда футбольного клуба «Пышма» из Онохинского муниципального образования, второе место – команда футбольного клуба «Молодежка» из Ярковского района, третье – футболисты «Якушей» Чикчинского муниципального образования.

По итогам соревнований футболисты награждены сертификатами и памятными подарками.

Команды, занявшие первые места в группах, примут участие в областном этапе соревнований, которые пройдут в тюменском спорткомплексе «Строймаш» с 23 по 25 ноября.

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