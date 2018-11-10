Среди школьников Тюменского района найдут сильнейшего в робототехнике

17 ноября в Омутинском пройдут соревнования по робототехнике среди школьников. В 10:00 в центральной библиотеке (Советская, 126) состоится открытие проекта «РобоКвест2018».

Ребятам предложат преодолеть специальный полигон, имитирующий экстремальные условия окружающей среды. Робот участника должен за наименьшее время преодолеть полосу препятствий, собрать предметы и доставить их в соответствующие зоны, набрать цветовой шифр и выполнить дополнительные задания. Маршрут участник может выбрать и просчитать сам, исходя из способностей своего робота. За прохождение трассы участник получает баллы.

Для болельщиков будут организованы интерактивные площадки и анимация. Все желающие смогут поучаствовать в естественно-научном эксперименте с микроскопом, создать поделки на мастер-классе по декоративно-прикладному искусству, а также попробовать себя в программировании простых робототехнических моделей с lego Wedo.

— Несмотря на то, что одним из приоритетов в образовании является развитие научно-технического направления, робототехника в сельской местности развивается слабыми темпами. Сказывается нехватка материальной базы, методической поддержки. Не у всех учреждений есть возможность участвовать в крупных соревнованиях областного уровня. Поэтому ребятам из села сложно заниматься на равных условиях с ребятами из города. Мы не претендуем на действующие виды соревнований, мы хотим создать свой вид, который будет отвечать всем нашим требованиям, и способствовать развитию технического направления в районе, — рассказ руководитель проекта Дмитрий Белкин.