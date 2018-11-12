В Тюменской области в 2018 году открылись фермерский ресторан, магазин-пекарня и кафе-блинная

У современных жителей Тюменской области не всегда есть время на готовку, поэтому многие предпочитают перекусить или плотно пообедать-поужинать в заведениях общепита. С помощью «Инвестиционного агентства Тюменской области» и департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области начинающие и опытные бизнесмены с каждым годом открывают всё больше ресторанчиков и кафешек, которые борются за потребителя высоким качеством продукции и приветливым обслуживанием.

«Комсомольская правда – Тюмень» сделала небольшой обзор новых «вкусных» инвестиционных проектов, открывшихся в 2018 году. Сдоба, сласти, фермерские продукты, выпечка – жители региона точно не останутся голодными!

ВЫПЕЧКА ОТ «КОЛОСА»

В 2018 году в селе Ембаево Тюменского района при организационной и финансовой поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области запустили современный магазин-пекарню. Расширением производства решил заняться Юрий Нечаев – руководитель компании «Колос», основанной более 20 лет назад. Предприниматель принял решение построить новое здание, чтобы увеличить производство хлебобулочных и кондитерских изделий и радовать тюменцев свежим печеньем и булочками.

ВыпечкаФото: pixabay.com

С самого начала проект находился на сопровождении Инвестиционного агентства. Менеджеры организации по работе с инвесторами помогли предпринимателю оформить участок, получить разрешение на строительство и присоединить объект к сетям электроэнергии. При организационной и финансовой поддержке агентства компания построила новое производственное здание на 12 рабочих мест. Объем вложенных средств составил 20 миллионов рублей, из которых 7 миллионов – заем в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

Проект был запущен в первом полугодии 2018 года. Выпуск продукции увеличился более чем в два раза – с 1250 тонн до 2700 тонн в год.

КОНФЕТКИ ИЗ ЯЛУТОРОВСКА

Если продолжить тему о «вкусняшках», нужно вспомнить и о ялуторовской кондитерской фабрике «Кураж». Летом 2018 года здесь, на родине «Гулливера» и «Птичьего молока», реализовали «вкусный» инвестиционный проект стоимостью более 100 миллионов рублей – линию по производству цветной карамели. При открытии цеха создано более 20 новых рабочих мест.

В августе губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел производство и отметил, что проекты, реализованные на фабрике «Кураж», себя окупают и пользуются большим спросом у потребителей. Ещё одна, уже восьмая по счёту линия, создаётся для выпечки печенья по итальянской технологии.

Цветная карамельФото: pixabay.com

Напомним, сегодня «Кураж» производит около сотни наименований мучных кондитерских изделий, активно внедряет в производство современные передовые технологии, развивает новые производства. Продукция поставляется в 38 регионов России, а также в Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Германию. Доля экспорта в общем объеме продаж составляет 17%.

БЛИНЧИКИ ИЗ ТОБОЛЬСКА

В августе 2018 года начинающий молодой предприниматель Михаил Томилов обратился за помощью в Инвестиционное агентство Тюменской области, чтобы построить в Тобольске кафе-блинную. Эту идею молодой человек вынашивал ещё с 2016 года, и только два года спустя решился на строительство.

Для реализации инвестиционного проекта, под строительство кафе, администрация Упоровского муниципального района предоставила предпринимателю земельный участок и оказала содействие по подключению к электрическим сетям. По признанию Михаила, кафе радует гостей разнообразным меню, уютным залом на 20 человек и, конечно же, демократичными ценами.

Кафе-блиннаяФото: pixabay.com

- Для маленьких посетителей нашего кафе мы обустроим детский уголок с игрушками, «раскрасками», телевизором и большим выбором мультфильмов. Дополнительно для них же будет предусмотрено и специальное детское меню, - рассказал Михаил Томилов.

Отметим, что при реализации проекта создано два новых рабочих места.

ФЕРМЕРСКИЙ РЕСТОРАНЧИК

Для любителей качественной и свежей фермерской продукции в марте 2018 года в Тобольске открылся фермерский ресторан «МАРК и ЛЕВ». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, благодаря новому инвестпроекту было создано 40 рабочих мест.

Фермерские продуктыФото: pixabay.com

- Ресторан в Тобольске соответствует всем принципам нашей работы и является красивым местом, с по-настоящему вкусной едой. Мы возрождаем самые ценные кулинарные традиции Сибири и создаем место, где вам будет комфортно проводить время, отмечать важные праздники и просто радовать себя и близких, - рассказывают предприниматели. – Все продукты, из которых мы готовим, произведены на фермах в радиусе 150 километров. Мы исходим из принципов сезонности, локальности, экологичности и ответственного потребления.

Отметим, что компания родом из Тульской области, два таких ресторана уже открыты в Тульской и Московской областях, а также калачная, и магазины с фермерскими продуктами.

Инвестиционное агентство Тюменской области и департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области продолжают работу над реализацией новых инвестпроектов. Надеемся, в ближайшее время копилка «вкусных» проектов обязательно пополнится.