В Тюменской области приступили к созданию метрологического эталона II разряда

Тюменский государственный университет и АО «ГМС «Нефтемаш» при поддержке регионального правительства и департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области приступили к реализации уникального инвестиционного проекта. А именно – метрологического эталона II разряда для поверки рабочих средств измерения скважинной продукции без остановки добычи нефти.

НУЖНЫЙ ПРОЕКТ

Это первый проект, который смог воспользоваться новым для Тюменской области видом государственной поддержки, ориентированным на содействие кооперации промышленных предприятий с вузами в сфере высокотехнологичного производства. По словам управляющего директора АО «ГМС «Нефтемаг» Сергея Бахтия, работа с ТюмГУ велась ещё с 2013 года. Тогда, предприятие и университет создали научно-испытательный стенд массового расхода газожидкостных смесей, но на этом сотрудничество не закончилось.

- Когда мы изучили все его возможности, то пришли к выводу, что способны создать мобильный метрологический эталон для поверки замерных установок на скважинах, - отмечает Сергей Бахтий. – У нефтегазовых компаний возникла необходимость в таком оборудовании, т.к. ужесточились государственные правила учёта добываемой нефти.

Управляющий директор подчеркнул, что выпуск такой продукции требует изменений в технологии производства, и на предприятии решили реконструировать производственный корпус и закупить новое оборудование. Серьёзным подспорьем для них стала финансовая поддержка регионального правительства и департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

План работ

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ

Маркетологи и специалисты уже подтвердили востребованность этого продукта не только на российском, но и международном рынках. Дело в том, что точность метрологического эталона II разряда будет в разы выше, чем у традиционных установок учёта. По словам Сергея Бахтия, в обозримом будущем в Тюменской области планируется изготавливать порядка 60-ти мобильных эталонов, а то и больше.

- Освоение новой инновационной продукции с хорошим экспортным потенциалом означает создание дополнительных рабочих мест и рост налоговых отчислений, - отмечает управляющий директор. – Только в России необходимость в мобильных метрологических эталонах II разряда в ближайшее время может составить порядка 400 единиц. Да и за рубежом будет пользоваться большим спросом – например, в тех странах, куда мы поставляем замерное оборудование. Это Азербайджан, Казахстан, Сербия и Ближний Восток.

Актуальность проекта

Проект по созданию мобильного метрологического эталона II разряда, на конкурсной основе, получил субсидию из регионального бюджета в размере 75 млн рублей. Примерно столько же планирует вложить и АО «ГМС Нефтамаш». Благодаря реализации амбициозного инвестпроекта, Тюменская область получит 185 миллионов 158 тысяч рублей дополнительных налоговых отчислений за 5 лет развития проекта. Кроме того, появится несколько новых рабочих мест. Выпуск продукции намечен на 2020 год.

Основной целью проекта является организация высокотехнологичного производства метрологического оборудования (в частности, мобильных эталонов II разряда) и внедрение в практику нефтегазовых компаний поверки на месте эксплуатации действующего парка промысловых измерительных установок.

Директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов отметил, что такой проект будет иметь большое научное значение, а регион получит возможность выйти в ряды лидеров в сфере метрологии в России и мире.

- В Тюменской области не было специальных механизмов государственной поддержки инвестиционных проектов в сфере инноваций, которые совместно реализуют вузы и промышленные предприятия, - отмечает директор департамента. Однако сегодня такой механизм создан. Мы учли мнения компетентных экспертов и считаем, что совместный проект «ГМС Нефтемаш» и ТюмГУ увенчается успехом.

Тюмень - как метрологическая столица Западной Сибири

СЛОВО УНИВЕРСИТЕТУ

Реализация инвестиционного проекта для ТюмГУ – равно переходу на новый этап развития. Об этом журналистам рассказал ректор Тюменского Государственного университета Валерий Фальков. По его словам, сегодня университет может участвовать в развитии региональной экономики и увеличивать валовый региональный продукт.

- Эффективная кооперация вуза и промышленного предприятия послужит весомым аргументом в пользу создания в Тюменской области одного из 15-ти научно-образовательных центров, в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина, - подчеркнул Валерий Фальков.

ЧТО ЕЩЁ?

- Уникальный в России мобильный эталон II разряда позволит обеспечить сличение и обмен метрологическими единицами с ведущими метрологическими центрами Европы, США и Канады.

Создание эталона II разряда позволит обеспечить реализацию государственной поверочной схемы на территории Тюменской области, тем самым сформировав интерес к региону со стороны эксплуатирующих организаций.

- Благодаря созданию проекта будет решён вопрос импортозамещения используемых в настоящее время решений зарубежных фирм. Также будет проведена модернизация производства и налажен выпуск нового метрологического оборудования.