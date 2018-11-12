«Тобол» - народный фильм: тюменцы смогут найти себя на большом экране

Накануне Дня защитника Отечества в российский прокат выйдет настоящий сибирский фильм «Тобол». Для тюменцев он будет особенно притягателен, ведь с жителями области его связывают не только место действия и персонажи, но и актеры. Наряду со звездами и начинающими «лицедеями» в кадрах «Тобола» можно будет увидеть своих знакомых – таких же жителей региона, впервые оказавшихся на съемочной площадке.

Генеральный продюсер фильма Олег Урушев рассказал, что в съемках приняли участие более 20 тюменских актеров из разных театров. Наиболее крупная трагикомическая роль досталась артисту Тюменского драматического театра Сергею Осинцеву, который сыграл Карпа Бибикова. Снялись в фильме и актеры кукольного театра Александр Попов, Александр Панов, Антон Бартоль, а также участник труппы театра «Ангажемента» Игорь Кудрявцев и актер Тобольского театра Евгений Пономарев.

Наиболее крупная трагикомическая роль досталась артисту Тюменского драматического театра Сергею Осинцеву, который сыграл Карпа Бибикова. Фото с сайта tobol-film.ru

- Для многих тюменских актеров это был кинодебют. В Тюмени и Тобольске мы проводили мощный кастинг. Не скрою, искали человека на роль главного героя Ивана Демарина, но, к сожалению, не нашли. Зато открыли для себя других героев, - отметил Олег Урушев.

На площадке работали и обычные тоболяки от мала до велика – многие из которых потомки тех самых ссыльных шведов, отправленных когда-то в сибирский город. Чтобы сделать фильм более натуральным, отвечающим духу того времени, кастинговой группе необходимо было подобрать для массовки людей, соответствующих образу.

- Несмотря на то, что Петр I активно боролся с бородами, в Сибири практически все ходили с ними. Для местных Гагарин в чулках и парике был дикостью. Чтобы и у нас все было естественно, мы провели в Тобольске конкурс на лучшую бороду и лучшую косу. Участники и победители конкурса стали массовкой крупного плана, - сообщил генеральный продюсер.

По словам Олега Урушева, если фильм «Тобол» кому-то из дебютантов даст старт в кинематограф, это будет великолепно.