SkibidiChallenge: тюменцы сняли деревенскую версию главного хита осени

#SkibidiChallenge – флешмоб, который проводится по всему миру благодаря песне питерской группы «Little Big», добрался и до Тюмени. Одними из тех, кто снял свою версию наипопулярнейшего сегодня клипа (более 61 млн просмотров только на youtube), стала супружеская пара Черня – Ксения и Сергей.

В отличие от большинства пародий, муж и жена решили добавить изюминки в череду челленджев и сняли деревенскую версию. Дрова и деревенский домик, деревянный туалет, забор – все эти «локации» можно увидеть в ролике от тюменцев.

- Иногда просто необходимо заняться такой фигнёй, хотя я предпочитаю называть это творчеством, - написал Сергей на своей страничке в социальной сети. – На самом деле ненавижу тренды, и тем более, когда они неумело подхватываются всеми подряд лишь ради хайпа. Но мне реально «вкатила» эта работа, и, в целом, обожаю всё что делает LITTLE BIG. А уж умело или неумело это получилось у нас, судить вам.

По признанию парня, на youtube ролик решили выгрузить после успеха в Инстаграме. На сегодняшний момент в соцсети клип успели посмотреть более 5,3 тысяч, лайки поставили свыше 700 человек.

ДЕРЕВЕНСКИЙ SKIBIDI CHALLENGE.

Отличился и один из тюменских батутных центров. Молодые ребята вместе с детьми тоже захотели быть в тренде и сняли свою версию клипа. Кстати, ролик – с пылу, с жару – на youtube его выгрузили только вчера.

SKIBIDI Челлендж Атмосфера - Тюмень.

Кстати, сами «виновники» массового помешательства дадут концерт в Тюмени уже 29 ноября.