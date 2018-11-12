2018-11-11T22:42:33+03:00
Звезды

#SkibidiChallenge: тюменцы сняли деревенскую версию главного хита осени

Мировой флешмоб добрался и до Тюмени [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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#SkibidiChallenge – флешмоб, который проводится по всему миру благодаря песне питерской группы «Little Big», добрался и до Тюмени. Одними из тех, кто снял свою версию наипопулярнейшего сегодня клипа (более 61 млн просмотров только на youtube), стала супружеская пара Черня – Ксения и Сергей.

В отличие от большинства пародий, муж и жена решили добавить изюминки в череду челленджев и сняли деревенскую версию. Дрова и деревенский домик, деревянный туалет, забор – все эти «локации» можно увидеть в ролике от тюменцев.

- Иногда просто необходимо заняться такой фигнёй, хотя я предпочитаю называть это творчеством, - написал Сергей на своей страничке в социальной сети. – На самом деле ненавижу тренды, и тем более, когда они неумело подхватываются всеми подряд лишь ради хайпа. Но мне реально «вкатила» эта работа, и, в целом, обожаю всё что делает LITTLE BIG. А уж умело или неумело это получилось у нас, судить вам.

По признанию парня, на youtube ролик решили выгрузить после успеха в Инстаграме. На сегодняшний момент в соцсети клип успели посмотреть более 5,3 тысяч, лайки поставили свыше 700 человек.

ДЕРЕВЕНСКИЙ SKIBIDI CHALLENGE.

Отличился и один из тюменских батутных центров. Молодые ребята вместе с детьми тоже захотели быть в тренде и сняли свою версию клипа. Кстати, ролик – с пылу, с жару – на youtube его выгрузили только вчера.

SKIBIDI Челлендж Атмосфера - Тюмень.

Кстати, сами «виновники» массового помешательства дадут концерт в Тюмени уже 29 ноября.

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