Тюменские "серебряные" добровольцы освоили новые методы работы с больными деменцией

У «серебряных» добровольцев в Тюмени появились новые методы работы с горожанами, страдающими деменцией. Для волонтеров 55+ состоялся социальный проект по изготовлению и применению сенсорных панелей, которые позволяют тренировать память и развивать мелкую моторику рук.

Теперь добровольцы Благотворительного фонда «Старшее поколение» будут применять полученные знания на занятиях с подопечными Сервисного бюро для людей с деменцией Областного геронтологического центра департамента социального развития Тюменской области.

Психологи рассказали волонтерам о выявлении ранних признаков деменции, методах ее профилактики, приемах общения. После чего участники сами делали мягкие, жесткие и сложно технические панели для развития памяти, мышления и воображения. В завершение курса состоялись занятия с бабушками и дедушеками.

- Этот увлекательный проект дал возможность нам, активистам Штаб-квартиры «серебряных» добровольцев, развить собственную социальную активность, направить свои нерастраченные силы на социально-полезное дело, получить массу позитивных эмоций и, конечно, найти еще больше друзей и единомышленников. Новые знания мы сможем применить и в профилактике собственных возрастных изменений в когнитивной сфере, - рассказала 59-летний волонтер Вера Аркадьевна.

Отметим, что добровольцы не только осваивают методы по развитию умственной работоспособности у стареющих граждан, но и знакомятся с правилами общения, ключевыми методами и упражнениями по профилактике заболевания, проходят личную психологическую подготовку.

- Многим пожилым людям важны не столько занятия, сколько само общение. Мы, активные пенсионеры, вместе с квалифицированными специалистами постараемся помочь своим сверстникам справиться с чувством одиночества и улучшить настроение, ведь хорошее самочувствие – залог выздоровления, - считает 57-летняя участница Штаб-квартиры «серебряных» добровольцев» Вера Петровна.

Как рассказала управляющий директор Благотворительного фонда «Старшее поколение» Ирина Богунова, в Тюмени сейчас порядка шестидесяти волонтеров задействованы в самых разных направлениях работы с больными деменцией. Для профилактики недуга за каждым «серебряным» добровольцев закреплено какое-то свое направление. Прежде чем отправиться к подопечным они обязательно проходят специальную подготовку у психологов, медиков или наставников.

- Например, у нас есть добровольцы, которые умеют профессионально делать пальчиковую гимнастику. Кто-то занимается организацией досуга, кто-то проводит мастер-классы или тренинги.

Есть также проект, когда по месту проживания с гражданами проводят оздоровительные процедуры, делают зарядку, укрепляют иммунитет. Иногда привлекаются событийные волонтеры, которые поздравляют людей с праздниками.

В ноябре добровольцы 55+ также осваивалии еще одну новаторскую форму ретро-терапии с применением кинематографической, литературной, историко-философской реминисценции. Технология позволяет предупреждать и замедлять прогрессирование когнитивных расстройств, заметно улучшает психофизическое состояние и избавляет от негативных эмоциональных переживаний.

- Мы с интересом изучаем методы ретро-терапии и уже с нетерпением ждем, когда сможем поделиться своими знаниями со сверстниками, страдающими деменцией. Особенно хочется провести занятия с применением фотографий. Например, техника создания коллажей будет активно тренировать память и воображение, улучшит настроение и самочувствие больного, – поделилась впечатлениями 63-летний «серебряный» волонтер Светлана Борисовна.

Но помощь оказывается не только больным. Родственники людей с деменцией тоже нуждаются в поддержке. Для них организованы в Сервисном бюро группы поддержки и самопомощи, где люди обмениваются опытом, а специалисты консультируют по самым разным вопросам, учат адаптироваться к новой жизни, справляться с непростыми ситуациями и, при этом, сохранять привычный образ жизни.

- Больные деменцией требуют не только постоянного внимания, но и определенного ухода, перечня занятий, общения, - отметила Ирина Богунова.

По мнению психологов проекта, для должного ухода, родственники должны заботиться и о своем здоровье, в том числе эмоциональном. Поэтому в группах самопомощи проводятся психологические тренинги, релаксационные упражнения, беседы на разные темы.

- Здорово, что здесь я могу обменяться с людьми, оказавшимися в подобной ситуации, своим опытом, переживаниями или сомнениями. Здесь я чувствую, что не одна столкнулась с проблемой. Уверена, что сообща мы сможем помочь своим близким, ведь вместе мы сильнее, - делится впечатлениями одна из участниц группы.

Работа социально-просветительского проекта будет продолжена до 30 ноября 2018 года. Стать участником группы поддержки и самопомощи Сервисного бюро может любой человек, знакомый с проблемой деменции не понаслышке.

Напомним, «Сервисное бюро для людей с деменцией» реализуется Тюменским региональным благотворительным фондом «Старшее поколение» в партнерстве с Областным геронтологическим центром на средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.