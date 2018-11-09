Кость, дерево и нить: в Тюмени нашли лучших мастеров-ремесленников

Одно из самых необычных и сложных состязаний состоялось накануне в Тюмени. Впервые мастера-ремесленники собрались в областной столице, чтобы определить, кто из них лучший. В региональном этапе конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда» Уральского федерального округа участвовали 25 человек в трех номинациях «Лучший мастер художественной обработки кости, рога», «Лучший мастер художественной обработки дерева» и ««Лучший мастер по художественному ручному ткачеству». «Комсомольская правда – Тюмень» побывала на полях художественного боя и узнала, как становятся мастерами.

СИМВОЛИЧНОЕ МЕСТО

Место действия было выбрано неслучайно. По словам директора департамента культуры Тюменской области Виктора Новакаускаса, 9 ноября исполнился ровно год, как по улице Советской, 63 открылся музейный комплекс имени Словцова.

- За год он успел стать востребованным и посещаемым музеем, и очень символично, что на этой площадке сегодня проходят соревнования. Конкурс «Славим человека труда» очень своевременен и значим. Цель его – возрождение, сохранение и развитие наших народных художественных промыслов. На площадке есть возможность показать свое мастерство как опытным мастерам, так и молодым. Победители будут представлять нашу Тюменскую область на дальнейших этапах этого конкурса, - прокомментировал Виктор Новакаускас.

Цель конкурса "Славим человека труда" – возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов.Фото: Лидия Шумкова

В том, что музей – подходящее место для такого конкурса, убеждена и генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова. Более того, она подчеркнула, что работы мастеров могут пополнить музейные фонды.

- Музей стал особой площадкой, а сотрудники миссионерами, служащими обществу. Наша социально-культурная миссия выполнима, мы открываем новые формы, новые музеи. То, что сегодня мастера представили здесь свое творчество, это правильно и верно, ведь это служение обществу и людям. Мне хочется верить, что это событие станет не только страницей истории, но и моментом пополнения коллекции музейного фонда, - отметила она.

Изделия мастеров смогут пополнить фонды музеяФото: Лидия Шумкова

ИСПОКОН ВЕКОВ

Судить художника невероятно сложно - у каждого из них свое видение, свое восприятие и свой стиль. Однако жюри сделало невозможное и выбрало тройку победителей в каждой номинации. Как рассказал «Комсомолке» Александр Новик, председатель жюри конкурса и заслуженный художник РФ, оценивались профессионализм мастеров, качество обработки материала, выдержанность в стилистике того этноса, в которой мастер работает.

Жюри оценивало профессионализм мастеров, качество обработки материала, выдержанность в стилистике того этноса, в которой мастер работаетФото: Лидия Шумкова

- Народные промыслы – это сочетание труда и творчества. Взять ту же работу по дереву – это очень большой физический труд, но и творческий процесс тоже. Ведь несмотря на то, что мастерам нужно сохранять стилистику этноса, свое видение есть у каждого. Если мастер украшает шкатулку, по сути, он изобретает орнамент, - пояснил Александр Новик.

Заслуженный художник не сомневается, что тюменцы отлично покажут себя на федеральном уровне. Ведь это случалось уже не раз. К тому же он подтвердил известную истину – в Тюменской области очень сильны все три направления – резьба на кости, на дереве и ткачество.

В Тюменской области очень сильны все три направления – резьба на кости, на дереве и ткачествоФото: Лидия Шумкова

- Мастера-косторезы себя не раз показывали на крупных выставках и брали призы, например, на всероссийской выставке, проводимой Союзом художников в Москве. А в прошлом году я был председателем жюри конкурса в Тобольске и посмотрел, как работают резчики по дереву. Есть великолепные мастера! И это тоже испокон веку шло. Вспомнить хотя бы деревянные наличники. Я много езжу и вижу – такой рельефной резьбы, как в Тюмени, нигде нет. Ну и ткачество у нас - исконный традиционный промысел тюменцев, - объяснил Александр Новик свою уверенность.

Такой рельефной резьбы по дереву, как в Тюмени, нигде нетФото: Лидия Шумкова

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Сами мастера живут и дышат своим ремеслом. Пришли они к тому или иному художественному промыслу в разные годы и совершенно по-разному.

Мария Плотникова, которая работает в ткацкой мастерской «Ялуторовского острога», - самоучка. Ремесло поглотило ее 8 лет назад, когда она прочитала методичку одной новосибирской мастерицы. Сегодня она может плести под заказ пояса в различных техниках и учит этому других.

- На то, чтобы изготовить пояс, уходит от нескольких часов до нескольких недель, все зависит от сложности узора. От нее же зависит и стоимость изделия – чем сложнее, тем дороже, - поделилась Мария и добавила, что сейчас среди населения стали популярны обережные пояса.

По словам Марии Плотниковой, на то, чтобы изготовить пояс, уходит от нескольких часов до нескольких недель, все зависит от сложности узора

На территории Тюменской области проект «Славим человека труда!» Уральского федерального округа реализуется с 2012 года.

Совсем иная история у Владимира Поршнева. Когда-то он работал прорабом, но, когда вышел на пенсию, решил занять себя чем-то.

Народные промыслы – это сочетание труда и творчества. Взять ту же работу по дереву – это очень большой физический труд, но и творческий процесс тожеФото: Лидия Шумкова

- С самого детства любил работать с деревом, потому и пристрастился именно к этому промыслу. Свои изделия не продаю, делаю для души, ну и, конечно, в подарок своим родным и знакомым, - рассказал он.

Владимир творит из дерева различные панно, фигурки. В основном, все они связаны с животным миром. Мастер, хотя себя он так не называет, увлекается охотой, а потому хорошо знает повадки зверей, а потому образы у него получаются реалистичные.

Мастер-косторез Зинаида Ластовская вообще променяла карьеру медика на резьбу по дереву. По ее словам, она приехала в Тобольск с мужем-летчиком, причем сама же и попросила его взять направление в Тюменскую область. А все потому, что увидела в журнале «Работница» фотографии изделий мастерицы Тобольской косторезной фабрики. Зинаида загорелась и, начиная, с 1972 года работает по кости.

- Это моя любимая работа, ведь тут не только заказы, но и чистое творчество. Мы делаем авторские работы, какие идеи, мысли приходят в голову, то и находит отражение в изделиях, - объяснила она.

Зинаида Ластовская любит изображать сюжеты, даже у сегодняшнего конкурсного изделия есть своя маленькая история - медведь залез на бревно и заснул, но неожиданно к нему подлетела птичка.

Мастер-косторез Зинаида Ластовская променяла карьеру медика на резьбу по деревуФото: Лидия Шумкова

А КТО ЖЕ ПОБЕДИЛ?

Первое место по художественной обработке дерева занял Андрей Чернов, второе – Валентин Ермаков, третье - Антон Ажермачев.

Первым мастером-косторезом стал Сергей Санаев, вторым - Дмитрий Кугаевский, третьей – Елена Кузнецова.

Первое место в номинации «Лучший мастер по художественному ручному ткачеству» жюри отдало Ольге Козловской, второе - Наталии Лядиной, третье – Инне Нестеровой.

Если мастер украшает шкатулку, по сути, он изобретает орнаментФото: Лидия Шумкова

ДЛЯ СПРАВКИ

Проект «Славим человека труда!» в сфере рабочих профессий появился в Свердловской области в 2011 году, в 2012 году инициатива получила окружной, а в 2013 – всероссийский статус. В отрасли народных художественных промыслов конкурс впервые был проведен в 2015 году.

В рамках проекта 2018-2019гг. Тюменская область принимает участие в конкурсах профессионального мастерства по 12 номинациям по рабочим профессиям, инженерным специальностям и народным художественным промыслам. Победители и призеры регионального этапа участвуют в федеральном заключительном этапе конкурса.

В марте 2019 года в Тюмени пройдет федеральный этап конкурса по четырем номинациям - «Лучший инженер-теплотехник», «Лучший мастер по художественной обработке кости, рога», «Лучший мастер по художественной обработке дерева», «Лучший мастер по ручному ткачеству».