В Тюменском Технопарке стартовал II Форум технологических предпринимателей «ТехноКульт»

В тюменском Технопарке стартовал Второй Форум технологических предпринимателей «ТехноКульт», посвященный новейшим трендам в мире инноваций и рынку современных технологий. В течение семи дней бизнесмены из Тюменской и Курганской областей, Республики Ингушетия и Пермского края будут проходить тренинги и индивидуальные консультации от лучших российских экспертов, которые приехали в Тюмень специально для работы с заявленными проектами.

Фото: Технокульт

ГЛАВНОЕ - ИННОВАЦИЯ

По окончании торжественного открытия предприниматели сразу приступили к открытой дискуссии. Тема сложная, но интересная: «Трансформация инноватора в технологического предпринимателя. Первые шаги, механизмы поддержки и накопленный опыт». Представители власти и инновационных институтов рассказали, каким образом сегодня происходит государственное и венчурное финансирования стартапов, а также привели примеры, в каких областях сегодня более перспективно создавать и развивать инновационный бизнес.

Как отметил начальник отдела государственной поддержки инновационной деятельности управления промышленности и предпринимательства департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Андрей Ермаков, сегодня любой человек, соблюдающий требования господдерджки проектов, может заявиться на её получение.

- Мы поддерживаем все направления – начиная от медицины и заканчивая IT-технологиями, в том числе и те, которые находятся только в самом начале своего пути, - признаётся Андрей Ермаков. – Самое главное – проект должен быть инновационным, перспективным, интересным и коммерциализируемым.

Первая дискуссияФото: Алексей КОСЕНЧУК

По его словам, сегодня в Тюменской области есть несколько направлений государственной поддержки. К примеру, государство может профинансировать создание опытного образца, написания пилотного продукта или научно-исследовательской работы. С 2018 года введена новая мера господдержки – заказ научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в тюменском университете (будь то ТюмГУ или ТИУ).

- Не так давно мы поддержали проект совместный проект с Нефтемаш и ТюмгУ, - приводит в пример один из самых амбициозных проектов Андрей Ермаков. – Университет разрабатывает проект для Нефтемаша, а мы его профинансируем. Он может поменять нефтегазовую отрасль в лучшую сторону.

Примеров таких – масса. Причём есть и неуспешные кейсы, благо, таких меньшинство. Среди успешных можно назвать разработку прототипов электронных тетрадей для незрячих людей, которые создали молодые ребята из «Сибирских инноваций». Компания «вышла» из ТюмГУ, и сейчас их проект находится в стадии коммерциализации.

- Второй интересный кейс – производство самосвалов на одном из заводов Тюменской области. К нам обратились специалисты и сказали: «Есть потенциальный заказчик, есть востребованность в производстве». Мы поддержали создание пилотного образца, и он успешно прошёл испытания. Сейчас один находится в Якутии и три – на Чукотке, - рассказал Андрей Ермаков.

ВАЖНЫЕ ТЕМЫ

Акселерационная программа форума «Технокульт» поистине насыщенная. Начинающие предприниматели и в теории, и на практике обсудят такие важные для стартапа темы, как постановка проблемы проекта, Customer Development, бизнес-моделирование и формулировка ценностного предложения. По словам соорганизатора форума, председателя РООР МИП «Клуб УМНИКов Тюменской области» Вадима Довбыша, мероприятие интересно не только действующим, но и будущим предпринимателям.

- Мы собрали сильнейший состав спикеров-практиков, часть из которых выступит на открытии Форума. Каждому из них можно будет задать интересующие вопросы, - подчеркнул Вадим Довбыш. – На мероприятии присутствуют победители 2017 года, которые впоследствии выиграли 5 млн рублей на крупнейшем акселераторе России и Восточной Европы GenerationS, и представители других успешных проектов. Они поделятся собственным опытом и расскажут участникам, с какими трудностями чаще всего сталкиваются стартаперы.

Обсуждение вопросовФото: Алексей КОСЕНЧУК

Кульминацией мероприятия станет конкурс инновационных проектов с призовым фондом 1 000 000 рублей.

Организаторами Форума «ТехноКульт» выступили РООР МИП «Клуб УМНИКов Тюменской области» и ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр», ключевыми партнёрами – Открытый университет «Сколково» и Тюменский индустриальный университет. Форум проходит при поддержке Тюменской областной думы и департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

КСТАТИ

Участников форума приветственной телеграммой поздравил и губернатор Тюменской области Александр Моор. По словам главы региона, в Тюменской области проводится большое количество мероприятий, ориентированных на развитие предпринимательства, в т.ч. и высокотехнологичного.

- Мне приятно отметить, что форум «Технокульт» уже во второй раз проводится силами молодых инноваторов. Такой подход позволяет максимально приблизить программу форума потребностями аудитории, приобрести компетенции, которые пригодятся при реализации проектов. Региональное правительство будет и дальше поддерживать инновационные идеи и проекты, создавать условия для их воплощения в жизнь, - говорится в приветствии