В Тюмени заблудившейся школьнице пришлось пять часов идти домой пешком из-за отказа кондуктора в помощи

8 Нояб. 16:21 2018-11-08T16:23:13+03:00

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Большой общественный резонанс в Тюмени вызвала неприятная история с одиннадцатилетней школьницей. Вечером девочка возвращалась домой с занятий, села не на тот автобус и тут же уснула. Когда проснулась – обнаружила, что находится на конечной остановке «ТЭЦ-2», а это примерно в 14-ти километрах от её дома. Что делать? Куда бежать? В кармане больше ни гроша, а мобильный телефон, как назло, отрубился. Девочка решила попросить помощи, однако столкнулась с полным безразличием: и со стороны кондукторов, и со стороны пассажиров…

Как рассказал «Комсомольской правде – Тюмень» заместитель директора департамента дорожного хозяйства и транспорта тюменской администрации Евгений Ташланов, девочка заглянула в один из автобусов и решила попросить помощи у кондуктора – денег на проезд у неё больше не было.

- Кондуктор ей отказала, а номер автобуса, в котором она просила помощи, не запомнила. Помочь деньгами отказали и тюменцы, которые ждали на остановке свой транспорт, поэтому девочка приняла решение отправиться домой пешком, до которого идти порядка пяти часов (!). На сегодняшний момент у нас нет конкретных данных, чтобы найти кондуктора.

По словам Евгения, сотрудники департамента оставили семье девочки свой номер телефона. Если она вспомнит хоть какую-то информацию об автобусе или кондукторе – сможет с ними связаться.

- На ближайшем собрании с перевозчиками мы эту тему вновь поднимем, хотя отрабатываем её регулярно. Тем более это будет актуально в период низких температур, - заключил Евгений. – Также мы просим родителей проводить работу с детьми: не бояться обращаться за помощью к работникам общественного транспорта. В целом по отрасли, они все – люди понимающие, и в любой ситуации готовы оказать поддержку. Причём не только детям, но и взрослым.

Между тем, рядовые тюменцы пока не спешат в этой ситуации винить водителя и кондуктора. Отмечают – какой бы не была ситуация, отвечают за своих детишек только родители. Да и сама 11-летняя девочка могла просто выдумать историю и свалить вину на работников общественного транспорта.

- Все винят транспортные компании и кондукторов, но никто не винит родителей. Девочке 11 лет – это пятый или шестой класс. Как не знать куда и какой автобус едет к ее дому? То же самое и с телефоном: великовозрастное дитё ходит со сломанным, сложно купить старый кнопочный, который три дня держит заряд для связи с родителями? В автобусах можно ездить и по карте, а не с мелочью, там скидка идёт. Никто не разбирается в сути проблемы и никого не заботит то, что из-за одного ребёнка лишают заработной платы или премии, - вступаются за работников общественного транспорта жители города. – Потом, вероятно, девочка сознается, что потратила деньги и соврала. Привыкли все сваливать на окружающих, а сами не при делах.

Чем закончится инцидент – скоро узнаем. «Комсомольская правда – Тюмень» следит за развитием событий.