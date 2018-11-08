Международный день КВН: вспоминаем творческий путь тюменской команды «Союз»

СЕГОДНЯ 13:32 2018-11-08T11:58:58+03:00

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Ровно 17 лет назад в России и некоторых странах СНГ стали отмечать неофициальный праздник – Международный день КВН. В этот день участники «Клуба Весёлых и Находчивых» поздравляют друг друга с «профессиональным» праздником, дарят безделушки и пересматривают лучшие выступления, попутно оттачивая своё мастерство. Среди известных экс-КВНщиков можно назвать Татьяну Лазареву, Михаила Шаца, Михаила Галустяна, Гарика Мартиросяна и многих других, однако и у тюменцев есть своя гордость – команда КВН «Союз».

«ГАРВАРД» и «МОЛЬ»

Тюменскую команду по праву можно считать ветеранами КВНа, однако к успеху они пришли не сразу. Задолго до формирования «Союза» «весёлые и находчивые» находились по два разных берега, то бишь в двух командах. Одна называлась «Гарвард» - в ней участвовали жители Нового Уренгоя, другая, команда из Шадринска Курганской области, нарекла себя именем «Моль».

Ни у той, ни у другой команды особых успехов в фестивалях не было, поэтому в 2011 году было принято решение объединить команды в единое целое – как оказалось, не зря. Первое выступление «Союза» состоялось в том же году на Сочинском фестивале, а уже три года спустя команда стала Чемпионом Высшей лиги сезона 2014.

- У каждого участника команды был примерно один и тот же путь, - вспоминает капитан команды Айдар Гараев. – Все познакомились с этим движением ещё в студенчестве, активно принимая участие в досуговой жизни своих вузов. Разница лишь в городах, где мы все этим начали заниматься: Кирилл и Саша - в Шадринске, я и Артем - в Новом Уренгое, звукооператор Витя и автор Макс - в Тюмени, а Лёля - в Нижневартовске.

К слову, название команды придумали в последний момент, ибо из-за подготовки номеров дела до «имени» так и не дошло. Перед регистрацией на Сочинский фестиваль директору задали вопрос: «Как вас зарегистрировать?». Недолго думаю, тюменцы решили назвать себя «Союз», в честь участников из разных городов России. Впрочем, по словам самих «союзовцев», им ещё повезло. 90% команд придумывают или передумывают свое название уже в момент регистрации. Часто оказывается, что команда с таким названием уже есть, а вот «Союза» до сих пор не было.

КВН СОЮЗ - Тюмень - не тюлень!.КВН СОЮЗ (первоначальная версия презентации команды) Лучшие миниатюры КВН http://link.ac/2m9L6 Все целые игры Вышки 1990-2013 http://link.ac/2m9M4 Все целые игры Премьерки 2003-2013 http://link.ac/2m9N2 Лучшие сборники КВН http://link.ac/2yep YouTube - http://www.youtube.com/kvn КВН Вконтакте http://vk.com/public28490858 Facebook - http://www.facebook.com/kvnbest . JOIN QUIZGROUP PARTNER PROGRAM: http://join.quizgroup.com/

«ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ»

Большинство команд готовятся к «домашним заданиям» на специальных сборах, и «Союз» - не исключение. Обычно таких сборов несколько, всё зависит от серьёзности предстоящих игр. Иногда сборы проходят в Тюменской области, иногда – в Москве.

А вот продуманных сценических образов у участников нет – каждый из них утрирует на сцене одну из черт своего характера. Об этом сами «союзовцы» признались «Комсомолке» несколько лет назад. Например, Саша любит выпить в весёлой компании, а Артём – поесть, а потом «как следует потанцевать». Тем не менее, редактура в тексте присутствует, да и импровизацией ребята стараются не увлекаться.

КВН Союз - СТЭМ с Дроздовым.

- Редактура разная, всё зависит от лиги, команды, ее подготовленности к конкурсам и настроения Александра Васильевича, - рассказывает Айдар. – Иногда номера кардинально меняются в день игры. Бывает, что и целые конкурсы команда переписывает в ночь. Что касается экспромта, для концепции нашей команды он губителен: чем больше разговорного «мусора» в тексте, тем меньше «плотность» юмора, поэтому с импровизацией мы особо не экспериментируем.

Кстати, Александр Масляков участников всегда восхищает собранностью, остроумием и умением направить команду в нужное русло во время подготовки к игре. По словам ребят, он внимателен ко всем деталям и участникам съемочного процесса и обладает уникальной памятью. Несмотря на то, что в его жизни квнщиков было великое множество, практически всех он знает поимённо.

Несмотря на то, что в 2016 году команда КВН «Союз» завершила свою деятельность в рамках Клуба, смешить публику они по-прежнему продолжают. Тюменцы ездят по стране с гастролями, и ведут собственное шоу «Студия «СОЮЗ» на телеканале ТНТ.

Фото: ТНТ

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Айдар Гараев - капитан, сценический поклонник Лели.

Леля Гущина - прекрасный голос команды.

Кирилл Коковкин - человек, пытающийся вразумить команду.

Артем Муратов - все знают его зажигательные танцы.

Виктор Щетков - это тот нахальный парень.

Александр Алымов - «привет с большого бодуна».

Максим Морозов - автор и звукорежиссер.

Ирина Белобородова – администратор.

Ирина Неуймина – директор.