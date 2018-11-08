Трансвестит или..: в Тюмени сняли неоднозначное кино

СЕГОДНЯ 10:29 2018-11-08T11:32:06+03:00

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Неоднозначную киноисторию снял молодой тюменский режиссер Константин Безгодов. 17-минутная картина рассказывает о том, как главный герой надевает женское платье, гримируется под девушку и под откровенное осуждение окружающих едет через весь город.

Зачем он это делает, прав ли он, насколько этично поступает и может ли быть в реальности такая история…. На эти и другие вопросы предстоит ответить зрителю. Предсказуемо начавшаяся история в самом конце оказывается совсем о другом. Все переворачивается с ног на голову.

- Принято считать, что люди с нетрадиционной ориентацией – это плохо и я хотел показать, как осуждают трансвестита, но потом… история получилась не такой тривиальной. Не исключаю, что у кого-то может возникнуть диссонанс, - отмечает Константин.

В фильме нет четкого деления на черное и белое. Авторы фильма оставили открытыми сразу несколько тем и зрителю предоставляется возможность проиграть развитие самых разных вариантов развития сюжета.

Фильм спорный, у создателей получилось заставить задуматься и поразмышлять над этим. Кто-то увидит в картине ляпы, кто-то непродуманность и нереальность сюжета, а кого-то, возможно, история тронет до глубины души.

Режиссер фильма "Отражение" Константин Безгодов и сценарист Анна Кушнир

Режиссер пояснил, что отталкивался от названия. Пытался искать отражения не только в буквальном смысле - в фильме много планов с отражениями в зеркалах, но и через реакции второстепенных героев.

Первая часть короткометражки снята в клиповой манере. Во второй использован монтажный ход, когда экран разделен на две половины. Герои видны в отражении зеркала заднего вида автомобиля. Зрителю показывают только глаза, иногда все лицо. И только третья часть снята в традиционном стиле.

Не исключено, что фильм придется смотреть во второй и третий раз, чтобы увидеть детали, неявные эмоции, режиссерские ходы…

В картине играют профессиональные актеры, а сценаристом выступила тюменская журналист Анна Кушнир.

- Сюжет возник, когда в моей жизни не стало очень родного мне человека. Тогда я подумала, лучше бы я этого не знала и стала размышлять, как это могло бы быть. Это история о том, на что мы готовы ради своих близких, - рассказала Анна. – Я считаю, что фильм получился.

- Может что-то не сходится, все зависит от восприятия смотрящего. Я специально заложил спорные моменты, для меня важно, чтобы после просмотра получилась дискуссия, - подчеркнул Константин Безгодов.

КСТАТИ

Премьера короткометражного фильма «Отражение» состоится 11 ноября в кинозале 7-го корпуса ТИУ в 18:00. Как воспримут картину тюменцы, зацепит ли он их, станет известно после просмотра. Авторы и актеры ленты придут на нее и готовы обсудить все со зрителями.