В Тюмени День народного единства отметили эстафетой рукопожатия и массовым исполнением гимна

СЕГОДНЯ 12:24 2018-11-04T12:29:22+03:00

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Сотни тюменцев собрались сегодня, 4 ноября, на Цветном бульваре, чтобы отпраздновать один из самых патриотических праздников в году – День народного единства.

День народного единства в ТюмениФото: Алексей КОСЕНЧУК

Несмотря на дождливую погоду, на сцене возле арки яблоку было негде упасть: общественники, представители власти и молодёжных объединений, мамы с детками, члены политических партий сплотились в единое целое, чтобы отдать дань памяти событиям 1612 года.

Счастливые лицаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Тогда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Российский триколрФото: Алексей КОСЕНЧУК

Дань памяти Минину и ПожарскомуФото: Алексей КОСЕНЧУК

Поздравил с праздником тюменцев и губернатор Александр Моор. По словам главы региона, День народного единства – это большой праздник Великой России и День единения людей, которые не разделяют своё прошлое, настоящее и будущее, болеют за её судьбу и берут ответственность за её будущее.

Выступления коллективовФото: Алексей КОСЕНЧУК

Выступали и детиФото: Алексей КОСЕНЧУК

- Этот день обращает нас к истории Великой страны. Заставляет нас осознать основные поворотные события, которые происходили, и сделать один самый главный вывод – наша страна велика тем, что един и сплочён Великий народ. Сегодня, учитывая опыт наших предков, делая важные выводы из истории, мы с вами успешно решаем задачи, которые стоят перед нами на пути развития.Тюменская область сегодня один из лидеров России по развитию и это благодаря ежедневному и плодотворному труду многих поколений наших земляков. Я уверен, что все вместе мы направим созидательную энергию на совершение добрых дел, мы сможем сделать нашу страну могущественной, а Тюменскую область процветающей, - обратился к собравшимся Александр Моор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/676362" frameborder="0"></iframe> Барыня-Барыня (День народного единства, Тюмень.

Поздравление Александра МоораФото: Алексей КОСЕНЧУК

По уже сложившейся традиции, главной «фишкой» праздника стало массовое исполнение российского гимна, однако это далеко не все сюрпризы. С этого года было принято решение проводить массовую эстафету рукопожатий: начало эстафете положил Александр Моор, а затем, по цепочке, рукопожатия дошли и до на площадку зрителей, которые с восторгом восприняли идею флешмоба.

Завершилось действие торжественным запуском в небо воздушных шаров в стиле российского триколора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/676364" frameborder="0"></iframe> Массовое рукопожатие.

Запуск воздушных шаров в небоФото: Алексей КОСЕНЧУК

«Комсомольская правда – Тюмень» присоединяется к поздравлениям и напоминает, что городские площадки сегодня будут работать весь день.

Бабушки делали селфи с айфонаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Тюменцев ждут блюда полевой кухни, викторины, спортивные игры, а вечером пройдёт Всероссийская акция «Ночь искусств».