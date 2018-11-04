2018-11-04T12:29:22+03:00
Общество

В Тюмени День народного единства отметили эстафетой рукопожатия и массовым исполнением гимна

Праздник в городе продолжается [фото, видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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В Тюмени День народного единства отметили эстафетой рукопожатия и массовым исполнением гимнаВ Тюмени День народного единства отметили эстафетой рукопожатия и массовым исполнением гимнаФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Сотни тюменцев собрались сегодня, 4 ноября, на Цветном бульваре, чтобы отпраздновать один из самых патриотических праздников в году – День народного единства.

День народного единства в Тюмени Фото: Алексей КОСЕНЧУК

День народного единства в ТюмениФото: Алексей КОСЕНЧУК

Несмотря на дождливую погоду, на сцене возле арки яблоку было негде упасть: общественники, представители власти и молодёжных объединений, мамы с детками, члены политических партий сплотились в единое целое, чтобы отдать дань памяти событиям 1612 года.

Счастливые лица Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Счастливые лицаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Тогда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Российский триколр Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Российский триколрФото: Алексей КОСЕНЧУК

Дань памяти Минину и Пожарскому Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Дань памяти Минину и ПожарскомуФото: Алексей КОСЕНЧУК

Поздравил с праздником тюменцев и губернатор Александр Моор. По словам главы региона, День народного единства – это большой праздник Великой России и День единения людей, которые не разделяют своё прошлое, настоящее и будущее, болеют за её судьбу и берут ответственность за её будущее.

Выступления коллективов Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Выступления коллективовФото: Алексей КОСЕНЧУК

Выступали и дети Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Выступали и детиФото: Алексей КОСЕНЧУК

- Этот день обращает нас к истории Великой страны. Заставляет нас осознать основные поворотные события, которые происходили, и сделать один самый главный вывод – наша страна велика тем, что един и сплочён Великий народ. Сегодня, учитывая опыт наших предков, делая важные выводы из истории, мы с вами успешно решаем задачи, которые стоят перед нами на пути развития.Тюменская область сегодня один из лидеров России по развитию и это благодаря ежедневному и плодотворному труду многих поколений наших земляков. Я уверен, что все вместе мы направим созидательную энергию на совершение добрых дел, мы сможем сделать нашу страну могущественной, а Тюменскую область процветающей, - обратился к собравшимся Александр Моор.

Барыня-Барыня (День народного единства, Тюмень.

Поздравление Александра Моора Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Поздравление Александра МоораФото: Алексей КОСЕНЧУК

По уже сложившейся традиции, главной «фишкой» праздника стало массовое исполнение российского гимна, однако это далеко не все сюрпризы. С этого года было принято решение проводить массовую эстафету рукопожатий: начало эстафете положил Александр Моор, а затем, по цепочке, рукопожатия дошли и до на площадку зрителей, которые с восторгом восприняли идею флешмоба.

Завершилось действие торжественным запуском в небо воздушных шаров в стиле российского триколора.

Массовое рукопожатие.

Запуск воздушных шаров в небо Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Запуск воздушных шаров в небоФото: Алексей КОСЕНЧУК

«Комсомольская правда – Тюмень» присоединяется к поздравлениям и напоминает, что городские площадки сегодня будут работать весь день.

Бабушки делали селфи с айфона Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Бабушки делали селфи с айфонаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Тюменцев ждут блюда полевой кухни, викторины, спортивные игры, а вечером пройдёт Всероссийская акция «Ночь искусств».

Общее исполнение гимна, Тюмень.

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