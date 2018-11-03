В Тюменском районе торжественно отметили 50-летний юбилей детской школы искусств

СЕГОДНЯ 06:01 2018-11-02T22:24:31+03:00

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Юбилейный для всего Тюменского района год ознаменован еще одним юбилейным событием - 50-летием детской школы искусств «Палитра» в поселке Московский. 1 ноября здесь прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию юбилея.

История «Палитры» началась в 1968 году. У ее истоков стояли преподаватели фортепиано Валерий Кирьянов и Александра Савинова. Первые занятия проходили в одной из комнат кинозала старого деревянного клуба и в школьном тире. Но, несмотря на все трудности, в 1971 году состоялся выпуск первых учеников тогда еще музыкальной школы. В 2000 году учреждение было преобразовано в детскую школу искусств. Каждый год школа выпускает 40 и более ребят, которые гордятся полученным в ДШИ «Палитра» дополнительным образованием в сфере музыкального, изобразительного, театрального, хореографического и эстетического развития.

«Палитра» зарекомендовала себя как кузница талантливых, одаренных детей. Не только в нашем районе, но и в большой Тюменской области славится ансамбль гитаристов, любое мероприятие способны украсить своим выступлением участники фольклорного ансамбля «Скоморошки». Юные артисты, танцоры и исполнители щедро делятся своими успехами: дают концерты для земляков в стенах школы, выезжают в учреждения социальной защиты населения, в общеобразовательную школу. Активно участвуют воспитанники «Палитры» в поселковых и районных мероприятиях, фестивалях и конкурсах.

Заслуженным авторитетом пользуются педагоги школы. Под руководством директора Василия Кузнецова трудится прекрасный коллектив, каждый участник которого беззаветно влюблен в свою профессию. Педагоги школы и сами не перестают учиться, повышать свою педагогическую и творческую квалификацию. Высокий уровень их мастерства подтверждают победы в профессиональных конкурсах. Все время существования конкурса «Лучший учитель года в Тюменском районе» педагоги «Палитры» принимали постоянное участие и всегда занимали призовые места.

Со знаменательным событием педагогов и воспитанников школы поздравили администрации Тюменского района, депутаты, представители родительского комитета. В рамках праздника состоялось награждение благодарственными письмами преподавателей школы, а также учащихся - дипломантов районного конкурса «Люблю тебя, мой край родной!».