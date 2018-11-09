Тюменские школьники выиграли престижный конкурс сочинений

СЕГОДНЯ 07:07 2018-11-08T15:31:55+03:00

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Тюменские школьники стали победителями Всероссийского конкурса сочинений - 2018. В топ-100 вошли два тюменца - восьмиклассник Евгений Бондарев из школы №42 города Тюмени и десятиклассница Виктория Пантюхова из Викуловской СОШ №1. Заслуженные награды ребятам вручили на прошлой неделе в Общественной палате Российской Федерации в Москве. «Комсомольская правда – Тюмень» узнала, чем же тюменские школьники «зацепили» жюри конкурса.

ТЮМЕНЦЫ В «ЗОЛОТОЙ СОТНЕ»

В Общественной палате РФ состоялась торжественная церемония подведения итогов Всероссийского конкурса сочинений. В ней приняли участие авторы 100 лучших творческих работ из разных регионов страны, начиная от школьников 4-11 классов и заканчивая студентами, обучающимися в учреждениях среднего профессионального образования.

Победителей буквально назвали «золотой сотней». Такое обращение прозвучало из уст заместителя министра просвещения Российской Федерации Татьяны Синюгиной, которая пообещала, что все написанное ребятами сохранится на долгую память, а следующие поколения конкурсантов будут равняться на них.

- Вы наша золотая сотня. У вас есть стремление и желание знать родной язык, писать, излагать свои мысли и чувства на нем. У нас будет еще книга – сборник ваших работ, ваших сочинений, ваших мыслей и чувств – а значит, частица каждого из вас. И на многие годы он будет являться примером для тех, кто будет участвовать в конкурсе, будет читать ваши работы, равняться на них, - заявила Татьяна Синюгина.

Как отметили организаторы мероприятия, в этом году на конкурс свои работы представили более 800 тысяч человек из 85 регионов России. В финал вышли 353 работы, из которых жюри выбрало 100 лучших. К слову, в финал попали четыре тюменских ученика, но лишь двое смогли стать победителями – Женя Бондарев и Вика Пантюхова.

- Это был сложный выбор. Ваши сочинения заставляли нас улыбаться, грустить, иногда спорить и сопереживать, сочувствовать и радоваться, - обратился к победителям конкурса ведущий церемонии и, между прочим, победитель конкурса «Учитель года России-2018» Алихан Динаев.

Жюри оценивало сочинения ребят по грамотности, содержанию, выражению авторской позиции. Учитывались и соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра, художественное своеобразие, речевое оформление текста, а также общее читательское восприятие.

ПОБЕДЫ КАЖДЫЙ ГОД

Ребятам, которые решили поучаствовать в конкурсе, предлагалось 12 тем. Женя Бондарев поразмышлял над темой «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть постыдное малодушие» (А.С. Пушкин). Он написал о своем прапрадеде, военном враче Вацлаве Зброжеке, герое Ленинградской блокады.

Как рассказал Женя, поучаствовать во Всероссийском конкурсе сочинений ему предложила классный руководитель, учитель русского языка и литературы Светлана Губкина. Она же стала его научным руководителем. Не отказался юный писатель и от помощи своей мамы Виктории. Дело в том, что в семье Бондаревых очень трепетно относятся к истории, краеведению и генеалогии. Основой сочинения стали воспоминания старших членов семьи и документы из личного дела Вацлава Зброжека, оригиналы которых хранятся в архиве Медицинского университета Мечникова в Санкт-Петербурге и в Российском государственном историческом архиве.

- Я ведь фактически по истории написал - просто переложил художественно те копии архивных документов о прапрадеде, что хранятся в нашей семье. А мама и учительница подсказали художественные приемы. Например, по совету мамы взял подачу материала - воспоминания во сне, - поделился Женя.

Именно личное отношение к памяти прапрадеда, желание сохранить ее, рассказать о его подвиге и привлекло внимание жюри, считают Бондаревы.

- Я должен сохранить память о нем, о его подвиге врача. Все дальше уходит от нас Великая Отечественная война, но память о людях, приближавших Победу, будет вечно гореть в наших сердцах, - так закончил Женя свое сочинение.

На фото победитель конкурса - восьмиклассник Женя Бондарев. Фото предоставлено Викторией Бондаревой

Впрочем, победа в конкурсе была неожиданностью для всех, и даже для самого Жени, ведь он раньше не участвовал в литературных состязаниях. Восьмиклассник всегда больше интересовался краеведением и был неоднократным призером и победителем краеведческих конкурсов. Недавно Женя занял 1 место в секции «История, краеведение» областного этапа «Шаг в будущее». Теперь он включен в состав делегации Тюменской области и поедет на всероссийский этап в марте 2019 года в Москве.

- Мне очень понравилось на конкурсе сочинений. Особенно общение с ребятами – мы же там со всей страны были. Жаль только, что нам на это всего один вечер выделили, - отметил он.

Другая победительница конкурса Виктория Пантюхова из Викулово выбрала тему, приуроченную к 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына - «Он хороший писатель. И прежде всего – гражданин» (А.Тарковский). За свое сочинение «“Крохотки”. Солженицыну посвящается» она получила прекрасное издание «Крохоток» (издательство «Слово», 2018) с дарственной надписью Наталии Солженицыной, вдовы писателя.

В департаменте образования и науки Тюменской области высоко оценили успех тюменских школьников. Тем более, что тюменцы победы одерживают регулярно.

- В изучении русского языка и литературы школьники нашего региона особенно успешны. На заключительном этапе всероссийской олимпиады наши ребята каждый год становятся победителями или призерами. В прошлом году призером по русскому стала Дарья Мицюк, по литературе – Татьяна Дайнеко. И каждый год в нашем регионе на экзамене по русскому языку наибольшее количество стобалльников - из 41 стобалльника 2018 года 21 - по русскому и 3 по литературе, - прокомментировали в пресс-службе департамента.

Интересно, что широко представлены русский язык и литература на областном научном форуме молодых исследователей «Шаг в будущее»: там ребята много читают, анализируют тексты, пишут исследовательские работы. Кроме этого, меняется формат школьных библиотек, они становятся центрами притяжения детей, создают собственные проекты для привлечения ребят к чтению.

- В 45 школе Тюмени библиотекари превратили школьный автобус в Библиобус и во время поездок читают и ведут беседы о книгах. Школьные театральные студии и конкурсы чтецов помогают по-новому почувствовать художественное слово. К слову, в прошлом учебном году заводоуковский школьник Петр Палатов стал суперфиналистом всероссийского конкурса «Живая классика» и выступил на Красной площади, - добавили в пресс-службе.

ДЛЯ СПРАВКИ

Всероссийский конкурс сочинений проводится с 2015 года, за это время его победителями стали 350 человек. Федеральным оператором Всероссийского конкурса сочинений является Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий.